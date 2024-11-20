Τουρκία προς Τραμπ: Θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε περιορισμένη χρήση των S-400 χωρίς να τους απομακρύνουμε

Το Bloomberg υποστηρίζει πως Τούρκοι αξιωματούχοι ήρθαν σε επικοινωνία με το περιβάλλον του Τραμπ με στόχο να αρθούν οι κυρώσεις για τα F-35.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο, η Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί την περιορισμένη χρήση των S-400, χωρίς να τους απομακρύνει. Ως αντάλλαγμα επιδιώκει την επιστροφή στο πρόγραμμα για τα F35.

Η αμερικανική πλευρά δεν έδωσε απάντηση στην τουρκική, εν αναμονή της ανάληψης καθηκόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ισχυρισμοί για μυστική συνάντηση Ισραηλινού αξιωματούχου με τον διοικητή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών

Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής SOZCU TV: «Έχει γίνει μια μυστική συνάντηση ο επικεφαλής του Οργανισμού Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, το περασμένο Σάββατο λέγεται πως ήρθε στην Τουρκία. Γιατί ήρθε: Τι συζήτησε; Από όσο μπορούμε να αντιληφθούμε, έρχονται δύσκολες ημέρες.

Η ενημερωτική ιστοσελίδα Axios με κέντρο τις ΗΠΑ υποστήριξε πως ο επικεφαλής του Οργανισμού Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ρόνεν Μπαρ το περασμένο Σάββατο επισκέφθηκε την Τουρκία και συναντήθηκε με τον διοικητή των τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών και συζήτησε το ενδεχόμενο της επιστροφής στις συζητήσεις για την ειρήνευση στη Γάζα και την πιθανότητα της διαμεσολάβησης της Τουρκίας. Επιπλέον οι ΗΠΑ προειδοποιούν την Τουρκία να μην φιλοξενήσει τα μέλη της Χαμάς».

Ερντογάν: Η Ρωσία αποφάσισε προληπτικό μέτρο, λόγω της απειλής εναντίον της

«Η ανακοίνωση της Ρωσίας πιστεύω πως είναι ένα προληπτικό μέτρο από μια στάση εναντίον της, απέναντι στα συμβατικά όπλα εναντίον της. Κι αυτό το προληπτικό μέτρο της Ρωσίας, αυτό το βήμα της Ρωσίας θα πρέπει να εξεταστεί από τους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και να αναλυθεί από τους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο Ερντογάν.

Απειλές εναντίον της ΕΕ, της Ελλάδας και της Κύπρου εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί

«Η ΕΕ υποστηρίζει τους Έλληνες, προσπαθεί να αποσπάσει παραχωρήσεις από τη Γαλάζια Πατρίδα» δήλωσε ο Μπαχτσελί.

«Είναι σαν τους σταυροφόρους που βυθίσαμε στον βυθό της θάλασσας στην Πρέβεζα»

«Θα τους κάνουμε καπνό αν αγγίξουν τα νερά μας σε Αιγαίο και Μεσόγειο»

Ο Μπαχτσελί, πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, δήλωσε: «H εργαλειοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θέσεις της 'Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου' ( Κυπριακή Δημοκρατία)και τις ελληνικές θέσεις είναι μισαλλοδοξία για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο .Σε τι διαφέρουν από τους Σταυροφόρους που στείλαμε στο βυθό της θάλασσας στην Πρέβεζα πριν από 486 χρόνια οι χώρες που μαζεύονται απέναντί μας για να αποσπάσουν παραχωρήσεις από τη Γαλάζια Πατρίδα; Ασφαλώς, γνωρίζουμε τις αντίθετες πολιτικές που ακολουθούνται και επιδιώκονται εναντίον μας, με τη χάραξη χαρτών που μας στερούν τις αποκαλούμενες περιοχές κυριαρχίας μας, η συμβουλή μου είναι να γνωρίζουν και αυτοί το τουρκικό έθνος, να φρεσκάρουν τη μνήμη τους και αν όχι, να ανοίξουν και να διαβάσουν τα βιβλία της ιστορίας και να θυμούνται ότι θα κάνουμε καπνό αυτούς που αγγίξουν τα νερά μας».

«Ο Μπαρμπαρόσα περιφέρεται στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο»

Σε άλλο σημείο είπε: «Θα ήθελα να πω με αποφασιστικότητα ότι αυτή η λυσσαλέα οργή, αυτή η υπερβολική φιλοδοξία, αυτές οι μάταιες πολιτικές και διπλωματικές προετοιμασίες πολιορκίας που δεν παίρνουν μαθήματα από την ιστορία δεν θα αποσυναρμολογήσουν το τουρκικό έθνος, και αν συνεχιστούν οι προκλήσεις αυτών που ισχυρίζονται το αντίθετο, θα πρέπει να δουν τον Μπαρμπαρόσα να περιφέρεται στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, ειδάλλως θα βιώσουν την ίδια μοίρα με τον Αντρέα Ντόρια».

Ικανοποίηση στην Τουρκία από τη δήλωση Φιντάν για την αποστρατιωτικοποίηση και αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών

«Ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε σωστά. Υπάρχουν 176 νησι, νησίδες και βραχονησίδες που η κυριαρχία τους δεν μεταβιβάστηκε στην Ελλάδα»

Ο ναύαρχος εν αποστρατεία Τζιχάντ Γιαϊτζί ανέφερε: «O κύριος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως τα προβλήματα δεν είναι μόνο υφαλοκρηπίδας και πως υπάρχουν κι άλλα. Έτσι η Τουρκία ξεκαθάρισε τη θέση της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καθώς μέχρι σήμερα η θέση μας ήταν αυτά τα θέματα να συζητηθούν ως ένα πακέτο. Όμως πρώτα ας συζητηθούν τα ΕGEAYDAK. Το EGEAYDAK είναι τα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που με συνθήκες η κυριαρχία τους δεν μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα. Ο αριθμός τους δεν είναι 10 ή 20, ή 30. Συνολικά είναι 176. Δηλαδή 176 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες δεν μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα».

Το μη επανδρωμένο Bayraktar απονηώθηκε και προσνηώθηκε στο αεροπλανοφόρο Anadolu

Μεγάλη επιτυχία, καθώς πρώτη φορά στον κόσμο έγινε προσνήωση μη επανδρωμένου σε πλοίο» ανέφεραν τα τουρκικά ΜΜΕ.

