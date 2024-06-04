Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για τον κίνδυνο αύξησης της αντιμεταναστευτικής ρητορικής

Μια ενίσχυση των αντιμεταναστευτικών πολιτικών κινημάτων στις ευρωεκλογές θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο μεταναστευτικό χάος και αλλού στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής, προειδοποίησε σήμερα αξιωματούχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

"Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη μεταχειρίζεται τους πρόσφυγές της είναι κάτι που παρατηρείται και αλλού. Η Ευρώπη έχει μείζονα ρόλο ως πρότυπο", δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (HCR) για την κατάσταση στην κεντρική και τη δυτική Μεσόγειο, Βενσάν Κοστέλ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου στη Γενεύη.

Καθώς θα ακροδεξιά κόμματα είναι σε καλή θέση στις δημοσκοπήσεις για τις ευρωεκλογές, ο Κοστέλ εκτιμά ότι μια άνοδος των πολιτικών αντιμεταναστευτικών κινημάτων θα έχει παγκόσμιες συνέπειες.

"Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι αυτές οι αφρικανικές χώρες που διατηρούν μια παράδοση ασύλου εδώ και δεκαετίες θα συνεχίσουν να διατηρούν αυτή την παράδοση, εάν η Ευρώπη συμπεριφέρεται διαφορετικά στους πληθυσμούς προσφύγων στο έδαφός της", δήλωσε. "Εάν έχουμε κατάρρευση των αξιών προστασίας για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη, θα δούμε μια ίδια τάση και αλλού".

Όπως τόνισε, αυτό θα οδηγήσει σε "λιγότερο καλά διαχειριζόμενες (μεταναστευτικές) μετακινήσεις, σε πολύ περισσότερες μετακινήσεις, προς όλες τις κατευθύνσεις, όχι μόνο προς την Ευρώπη" και συνεπώς "μια καλή επιχείρηση αρκετά προσοδοφόρα για τους διακινητές".

Ο Κοστέλ ζητεί επομένως "να διατηρηθεί το κεφάλαιο συμπάθειας που υπάρχει και στην Ευρώπη για μια καλύτερα διαχειριζόμενη μετανάστευση αλλά και για την παρουσία προσφύγων στο ευρωπαϊκό έδαφος".

"Όταν εκατομμύρια Ουκρανοί ήρθαν στην Ευρώπη, αυτό δεν ήταν ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα για να το διαχειριστούμε", τόνισε αναγνωρίζοντας ότι "πάντα υπάρχει περισσότερη συμπόνια για τους πρόσφυγες από δίπλα παρά γι αυτούς που έρχονται από πιο μακριά ή που φαίνονται διαφορετικοί".

Οπως επισήμανε, πρέπει να εξηγήσουμε ότι οι πρόσφυγες δεν έρχονται στην Ευρώπη "τυχαία" αλλά γιατί φεύγουν από τις συγκρούσεις που μαίνονται μερικές φορές κοντά στην ευρωπαϊκή ήπειρο, όπως στο Σουδάν, που μαστίζεται από μια "βάναυση σύγκρουση" από τον Απρίλιο του 2023. "Επομένως πρέπει να προετοιμαστούμε, χωρίς πανικό γιατί οι αριθμοί είναι τελείως διαχειρίσιμοι. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στην Ευρώπη γιατί φθάνουν Σουδανοί πρόσφυγες".

Ο αξιωματούχος της HCR είπε ότι "δεν υπάρχει εύκολη λύση" απέναντι στις μεταναστευτικές ροές. Εξήγησε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εργαστεί με τις γειτονικές χώρες αλλά προειδοποίησε ότι "δεν χρειάζεται απλά ένα σχέδιο ελέγχου των θαλασσίων συνόρων γιατί αυτό δεν λύνει όλα τα προβλήματα".

Σε έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η HCR ζητεί επίσης την αύξηση των υπηρεσιών ανθρωπιστικής προστασίας στις κύριες οδούς που ακολουθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.