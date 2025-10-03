Στην προβολή του ντοκιμαντέρ του Ατένμπορο ο Κυριάκος Μητσοτάκης



Στο Μέγαρο Μουσικής, σε εκδήλωση για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ocean with David Attenborough», βρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Revive Our Ocean και το National Geographic Pristine Seas, σε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund.

Ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν μία ακόμη εκπληκτική δουλειά ενός ανθρώπου που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο περιβάλλον, στις ομορφιές του και στις ανάγκες του.

Πριν από την προβολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε:

«Κυρίες και κύριοι, σήμερα ήρθατε εδώ να παρακολουθήσετε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ταινία, οπότε το τελευταίο το οποίο χρειάζεστε είναι ακόμα μία μακροσκελή ομιλία.

Η ταινία την οποία θα παρακολουθήσουμε σε λίγο είναι ταυτόχρονα μία κραυγή αγωνίας αλλά και ένα κάλεσμα ελπίδας από έναν άνθρωπο ο οποίος στα 99 του χρόνια βρίσκει ακόμα τη δύναμη να μιλήσει με πάθος για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικά του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να την παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, να μας δώσει δύναμη και να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στις πολιτικές τις δικές μας το βασικό μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από την ταινία, που δεν είναι άλλο από την ανταπόδοση της θάλασσας, των ωκεανών σε οποιαδήποτε προσπάθεια προστασίας τους.

Αύριο θα έχω τη χαρά να βρεθώ μαζί με κάποιους από εσάς στην Αμοργό, για να χαιρετίσουμε, να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε με τους τοπικούς ψαράδες για την πρωτοβουλία του «Αμοργοράματος».

Μια πρωτοβουλία η οποία ήρθε από κάτω προς τα πάνω, από τους ίδιους τους ψαράδες, οι οποίοι αντελήφθησαν κάτι το οποίο στους επιστήμονες μπορεί να είναι ήδη γνωστό, ότι προστατεύοντας τις δικές τους θάλασσες, περιορίζοντας λελογισμένα την αλιεία, μπορούν τελικά όχι απλά να προστατεύουν τη θάλασσα, αλλά να βελτιώσουν και τη δική τους οικονομική κατάσταση αυξάνοντας σχετικά σύντομα τα ιχθυαλιεύματα και βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες να κάνουν τη δουλειά που τόσο αγαπούν.

Η Ελληνική Κυβέρνηση είναι απολύτως αφοσιωμένη στον στόχο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έχουμε ήδη εξαγγείλει και έχουμε θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα πρώτα σχέδια για τη δημιουργία δύο μεγάλων Θαλάσσιων Πάρκων στα Ιόνια Νησιά και στις νότιες Κυκλάδες, τα οποία θέλουμε να θεσμοθετήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, πάντα σε συνεργασία -και έχει δίκιο η Μαρία να το λέει αυτό- με μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικές κοινότητες και κυρίως με αυτούς οι οποίοι θα είναι οι άμεσα ωφελημένοι από τέτοιες δράσεις προστασίας.

Αξίζει, λοιπόν, το μήνυμα αυτής της ταινίας αλλά και το μήνυμα του «Αμοργοράματος» να διαχυθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σκοπός μας είναι αυτό που σήμερα αποτελεί την εξαίρεση, αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα, να μπορέσει να πολλαπλασιαστεί. Αλλά αυτό δεν θα γίνει χωρίς συστηματική ενημέρωση και χωρίς τη δική σας συμβολή. Και αναφέρομαι πρωτίστως στην κοινωνία των πολιτών, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Να ξέρετε ότι στην κυβέρνηση θα βρείτε έναν συνεπή αρωγό. Δεν υποτιμώ τις δυσκολίες, γνωρίζω πολύ καλά τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει οι προστατευόμενες περιοχές να μείνουν μόνο στα χαρτιά. Αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι προσωπικά παραμένω απολύτως δεσμευμένος στους κυβερνητικούς στόχους έτσι όπως έχουν παρουσιαστεί.

Και είμαι σίγουρος ότι και με τη δική σας τη βοήθεια θα τα καταφέρουμε όχι μόνο να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης στα ζητήματα της προστασίας των θαλασσών μας, αλλά κυρίως να χαράξουμε ένα καινούργιο υπόδειγμα, έναν νέο δρόμο για τις τοπικές κοινότητες, για τα νησιά μας, ειδικά για τα μικρά νησιά μας, και ένα πιο αισιόδοξο μέλλον από αυτό το οποίο θα δείτε στο πρώτο μισό της ταινίας.

Σας ευχαριστώ πολύ».

