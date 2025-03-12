Ο πολυσυζητημένος νόμος περί ευθύνης υπουργών και η προανακριτική που έρχεται

Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι θέμα ωρών να συγκροτηθεί σε Σώμα η προανακριτική επιτροπή της Βουλής που θα διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην υφυπουργού, Χρήστου Τριαντόπουλου για την αλλοίωση του χώρου του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είναι ένα ζήτημα που το αναδεικνύει συνεχώς η αντιπολίτευση με τα κυβερνητικά στελέχη να τονίζουν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις που να οδηγούν σε αρνητικά συμπεράσματα για τον πρώην υφυπουργό. Αυτό ανέφεραν μετά και τη δημοσίευση του email υποστηρίζοντας πως επιβεβαιώνει ότι ο κ.Τριαντόπουλος δεν έδωσε καμία εντολή, ούτε είχε συντονιστικό ρόλο. Η επιτροπή θα αριθμεί 27 μέλη εκ των οποίων τα 14 θα προέρχονται από την πλειοψηφία.

Η σύγκληση ακόμα μιας προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Κυρίως γύρω από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για τον οποίο αν εξαιρεθούν κάποιες μικρές αλλαγές παραμένει ίδιος. Έχει καταργηθεί η σύντομη αποσβεστική προθεσμία (παραγραφή) που προβλεπόταν για τα αδικήματα υπουργών στο άρθρο 86. Ωστόσο, ο εκτελεστικός νόμος 3126/2003 ισχύει διατηρώντας τις προθεσμίες παραγραφής. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει διαφωνίες και νομικές αμφισημίες ως προς το αν η τροποποίηση που έγινε στο Σύνταγμα το 2019 μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα ή αν απαιτείται νομοθετική παρέμβαση.

Το πρόβλημα με τις προανακριτικές ή τις εξεταστικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί στη Βουλή είναι ένα. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω κατά την πορεία των εργασιών τους δεν είναι καλή. Ατελείωτοι πολιτικοί τσακωμοί, διενέξεις που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα όρια, καθυστερήσεις, αποκλεισμοί μαρτύρων από την εκάστοτε πλειοψηφία και διαφορετικές διαρροές από τις αντιμαχόμενες πλευρές συνθέτουν ένα σκηνικό όχι κολακευτικό για το Κοινοβούλιο. Αυτές οι συγκρούσεις έχουν απαξιώσει εδώ και χρόνια τις συγκεκριμένες διαδικασίες στα μάτια των πολιτών. Πολύ πρόσφατα, άλλωστε ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε πως η εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε πέρυσι δεν ήταν καλή στιγμή της Βουλής.

Υπάρχει λύση στο αναπόφευκτο αδιέξοδο των επιτροπών; Η αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών σε κάθε κοινοβουλευτική σύνοδο αποδεικνύεται πως είναι αναγκαία, καθώς σχεδόν πάντα προκύπτει κάποια υπόθεση που έχει σχέση με τη Δικαιοσύνη. Το ζητούμενο είναι να τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όταν πρέπει να ασκηθεί δίωξη αυτή να διευκολύνεται και όχι να εμποδίζεται στην πράξη από δαιδαλώδεις διαδικασίες. Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του ΠΑΣΟΚ για να προχωρήσει σε νέες ρυθμίσεις στην επικείμενη Συνταγματική αναθεώρηση. Γεγονός που αποτέλεσε νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η αλλαγή αποτελεί πλέον κοινωνικό αίτημα καθορίζοντας σε άλλη βάση το πλαίσιο προστασίας των κυβερνητικών στελεχών από ποινικές ευθύνες.

