Και επίσημα, μέσω του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, η Άγκυρα παρουσιάζει τη μελέτη για τον Θαλάσσιο Χωρικό Σχεδιασμό που κατήρτισε το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Ναυτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας (DEHUKAM), όπου αποτυπώνονται οι τουρκικές θέσεις.

Το δημοσίευμα έρχεται μετά την ανακοίνωση του ελληνικού θαλάσσιο χωροταξικού σχεδιασμού.

Το πρωί ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης είχε παρουσιάσει πρωτοσέλιδο θέμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, για τον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, όπου φαινόταν ότι το Αιγαίο χωρίζεται στη μέση, με βάση τη μέση γραμμή των ηπειρωτικών χώρων, όπως την ορίζει η Άγκυρα.

Στο δημοσίευμα του Anadolu σημειώνεται ότι οι τουρκικές μελέτες ξεκίνησαν πριν από χρόνια με σκοπό να προστατεύσει η Τουρκία «τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στις γύρω θάλασσες, να αξιολογήσει καλύτερα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μελλοντικών της δραστηριοτήτων στις θάλασσες και να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις θαλάσσιες περιοχές».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι βάσει του ΘΧΣ «η Γαλάζια Πατρίδα αποκτά βάθος» και πως θα συσταθεί «Συντονιστικό Συμβούλιο» υπό την αιγίδα της Προεδρίας και με τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών για την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τον Θαλάσσιο Χωρικό Σχεδιασμό, που αποτελεί «master plan» για τις θάλασσες και καθορίζει για ποιους σκοπούς και με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιούνται οι θάλασσες.

Αν και σημειώνεται ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη υιοθετήσει επίσημα τον ΘΧΣ, υπογραμμίζεται ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με πολυάριθμες μελέτες, έρευνες και έργα στην Τουρκία με τη συμβολή διαφόρων δημόσιων ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα.

Το Anadolu σημειώνει ακόμη ότι ο ΘΧΣ πρόκειται να συμβάλει στην «καλύτερη κατανόηση της Γαλάζιας Πατρίδας» και στον πιο οργανωμένο συντονισμό των δραστηριοτήτων της Τουρκίας στις γύρω θάλασσες.

Η τουρκική πλευρά υπενθυμίζει, επίσης, ότι ανάλογα σχέδια εκπονούνται επί του παρόντος και από την πλευρά των κατεχομένων στη βόρεια Κύπρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.