«Ο βουλευτής κ. Παπαδόπουλος έδρασε αυτοβούλως» αναφέρει μεταξύ άλλων το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα ΝΙΚΗ σε ανακοίνωσή του για το επεισόδιο που προκάλεσε σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη ο βουλευτής της Νίκος Παπαδόπουλος, «αδειάζοντας» τον εμμέσως.

Συγκεκριμένα, το κόμμα αναφέρει ότι δηλώνει την αντίθεσή του με αυτή την ενέργεια επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «η Εθνική Πινακοθήκη είναι δημόσιο ίδρυμα και λειτουργεί με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος

«Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα ΝΙΚΗ έχει εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή του σε «έργα τέχνης» που βλασφημούν τα όσια και τα ιερά της Πίστης και της πατρίδας μας, καθώς και τα σύμβολα οιασδήποτε θρησκείας. Για τον ελληνικό λαό η Παναγία είναι ζωγραφισμένη στην καρδιά του και η βλασφημία στο πρόσωπό της αποτελεί μέγιστη ύβρη.

Σε αυτό το πλαίσιο δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην έκθεση βλάσφημων εικόνων στην Εθνική Πινακοθήκη οι οποίες προκαλούν το θρησκευτικό αίσθημα του λαού μας.Τόσες ημέρες βανδαλίζεται το πρόσωπο της Παναγίας και το επίσημο κράτος αποδέχεται σιωπηρά την βλασφημία. Επιπλέον, θυμίζουμε ότι η Εθνική Πινακοθήκη είναι δημόσιο ίδρυμα και λειτουργεί με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Ο βουλευτής κ.Παπαδόπουλος έδρασε αυτοβούλως. Αρχή του Κινήματός μας είναι ότι απέναντι σε πράξεις βλασφημίας πάντα πρέπει να εκφραζόμαστε σε θεσμικό πλαίσιο και δη κοινοβουλευτικά και με κάθε νόμιμο μέσο και όχι με αυτοδικίες.»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.