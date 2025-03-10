Σφοδρά «πυρά» για τον βανδαλισμό που διέπραξε σε εκθέματα έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη ο βουλευτής της «Νίκης» Νίκος Παπαδόπουλος, εξαπέλυσε ο εικαστικός Φίλιππος Τσιτσόπουλος ο οποίος συμμετέχει στην ίδια έκθεση η οποία φέρει το όνομα «Σαγήνη του Αλλόκοτου».

«Συμμετέχω στην έκθεση “Σαγήνη του Αλλόκοτου” η οποία έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε το αλλόκοτο. Μέσα σε αυτή την έκθεση που πάρα πολύ καλά φιλοξενεί για τον Γκόγια υπάρχει αυτή η παράλληλη έκθεση που δουλεύει τη στιγμή αυτή. Έμαθα σήμερα ότι κάποια έργα παραβιάστηκαν και μάλιστα έργα πολύ γνωστού καλλιτέχνη, φίλου, έμαθα έσπασαν τζάμια. Δεν ξέρω αν τα δικά μου έπαθαν τίποτα, υποθέτω δεν αγγίχτηκε επειδή ήταν σε οθόνη και δεν είχε το θέμα το “προκλητικό” σύμφωνα με τον βουλευτή» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «άκουσα και τη συνέντευξη εδώ του κυρίου (σ.σ. αναφέρεται στον βουλευτή Νίκο Βρεττό που υποστήριξε την πράξη του βουλευτή Παπαδόπουλου) ο οποίος μας εξήγησε ότι ένας βουλευτής μπορεί να μπαίνει μέσα και να τα σπάει. [...] Είναι μια παραβίαση ενός χώρου που ανήκει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη θέση ως προς την Τέχνη, ότι θα κάνει τα πράγματα όπως πρέπει να τα κάνει. Και κάνει πολύ καλά. Έτσι δουλεύει η μοντέρνα Τέχνη. Δεν μπορούμε να οπισθοχωρούμε σε καταστάσεις που έρχονται από τον Μεσαίωνα. Αυτές οι αντιδράσεις δεν βγάζουν πουθενά. Οι βουλευτές είναι που πρέπει να δίνουν το παράδειγμα» υπογράμμισε ο κ. Τσιτσόπουλος.



