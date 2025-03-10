«Κρατούμαστε παρανόμως στην Εθνική Πινακοθήκη» αναφέρει σε δήλωση του ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης συνήγορος του βουλευτή της «Νίκης», Νίκου Παπαδόπουλου που βανδάλισε εκθέματα.

«Αυτή τη στιγμή κρατούμαστε παρανόμως στην Εθνική Πινακοθήκη. Δεν υπάρχει δυνατότητα περιορισμού της κίνησης και της προσωπικής ελευθερίας ενός βουλευτή, παρά μόνο εάν έχει προηγηθεί άδεια της Βουλής, η οποία εν προκειμένω δεν υπάρχει. Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 62 του Συντάγματος. Ζούμε το δικτατορικό καθεστώς Μητσοτάκη σε όλο του το μεγαλείο» αναφέρει ο κ. Βαθιώτης.

Ο βουλευτής της «Νίκης» εισέβαλε νωρίτερα σε κατάσταση αμόκ, έσπασε το γυάλινο προστατευτικό της προθήκης και άρπαξε εικόνες, φωνάζοντας ότι «προσβάλλουν τη θρησκεία».

Ο Νίκος Παπαδόπουλος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Ευανθία Καλαϊτζάκη η οποία υποστήριξε ότι μπήκε μόνος του στην Πινακοθήκη και μόλις είδε τα έργα αισθάνθηκε προσβεβλημένος.

«Αν βλέπατε εσείς τη μητέρα σας σκελετωμένη, πώς θα αισθανόσασταν; Για μας η Παναγία είναι μητέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής της Νίκης, παραμένει φρουρούμενος στην Εθνική Πινακοθήκη καθώς η ΕΛΑΣ αναμένει οδηγίες από τον Εισαγγελέα για το αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διακεκριμένης φθοράς για να συλληφθεί.

Εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι πρόκειται για κακούργημα, δηλαδή για διακεκριμένη φθορά, και όχι για πλημμέλημα, τότε δεν ισχύει η βουλευτική ασυλία και θα συλληφθεί κανονικά.

Στο μεταξύ ένταση προκλήθηκε πριν λίγο στην πλαϊνή είσοδο της Εθνικής Πινακοθήκης μεταξύ του δικηγόρου του βουλευτή Νίκου Παπαδόπουλου, Παύλου Σαρακη και του νομικού συμβούλου της Εθνικής Πινακοθήκης, Γιώργου Οικονομόπουλου.

Είχαν έναν έντονο διάλογο με τον δικηγόρο του βουλευτή να ρωτά επίμονα γιατί κρατείται ο εντολέας του και να ζητεί να τον δει.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο συνήγορος του βουλευτή, ανάρτησε στο facebook, φωτογραφία αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος κρατείται παρανόμως «επειδή έθραυσε τα τζάμια βλάσφημων εικόνων».

Η ανάρτηση:

«Συμβαίνει τώρα! Κατακρατείται παρανόμως στην Εθνική Πινακοθήκη ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Παπαδόπουλος, επειδή έθραυσε τα τζάμια βλάσφημων εικόνων.

Ασκήθηκε σε βάρος μου σωματική βία από αστυνομικά όργανα, καθώς προσπαθούσαμε να (δια)φύγουμε από το κτήριο.

Για μία ακόμη φορά καταλύθηκε το Σύνταγμα από την χούντα Μητσοτάκη!

Εφαρμοσμένο Ποινικό και Συνταγματικό Δίκαιο!

Εκτός από κατακράτηση, διαπράττεται και παράνομη βία!

