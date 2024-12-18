ΗΠΑ: Θα εφαρμόσει ο Τραμπ το διαβόητο Project 2025;

Συγγραφείς και σύμβουλοι του υπερσυντηρητικού μανιφέστου διεκδικούν με μεγάλη πιθανότητα θέσεις στην επόμενη διοίκηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι καν πρόεδρος ακόμα, και ήδη υπάρχουν αρκετές αντιπαραθέσεις γύρω από την επερχόμενη κυβέρνησή του. Αρκετά από τα άτομα που επέλεξε για να συμμετάσχουν στο υπουργικό του συμβούλιο και να υπηρετήσουν σε άλλες σημαντικές θέσεις προκάλεσαν έντονες συζητήσεις στο Καπιτώλιο, καθώς και στα αμερικανικά Mέσα ενημέρωσης.

Τον Νοέμβριο, ο πρώτος υποψήφιος του Τραμπ για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, ο Ματ Γκετς, αποσύρθηκε, αφού την υποψηφιότητά του ακολούθησε οργή και δυσπιστία. Τα MME ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει στον Γκετς ότι δεν μπορούσε να συγκεντρώσει αρκετές ψήφους για να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία. Δεν αποτελεί έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Γκετς είχε αποξενώσει ακόμη και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους με πολιτικές επιθέσεις - και είχε ερευνηθεί λόγω υποτιθέμενων σεξουαλικών επαφών με ανήλικο.



Οι επικριτές του λένε ότι ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου δεν επιλέχθηκαν για τα προσόντα τους, αλλά μάλλον για τη σχέση τους με τον εκλεγμένο πρόεδρο. «Οι επιλογές για το υπουργικό συμβούλιο αναδεικνύουν τη σημασία της αφοσίωσης στον Τραμπ, είτε προηγουμένως είτε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας», δήλωσε στην DW η Μισέλ Ίγκαν, καθηγήτρια πολιτικής, διακυβέρνησης και οικονομικών στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στην Ουάσινγκτον.

Σχέδιο 2025 - ένας υπερσυντηρητικός κατάλογος επιθυμιών

Αρκετές από τις επιλογές του Τραμπ για το υπουργικό συμβούλιο έχουν διασυνδέσεις με το Project 2025, το υπερσυντηρητικό μανιφέστο για το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, που δημοσιεύθηκε από το Heritage Foundation, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσινγκτον.

Οι στόχοι που περιγράφονται λεπτομερώς στο Σχέδιο 2025 περιλαμβάνουν τη μείωση του μεγέθους της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) και την αποκοπή των αναφορών στην κλιματική αλλαγή από τα κυβερνητικά έγγραφα, την υποδοχή λιγότερων προσφύγων και τον περιορισμό των δικαιωμάτων στις αμβλώσεις.

«Η έκθεση 900 σελίδων παρουσιάζει σχέδια πολιτικής, τα οποία βασίζονται σε ένα πολύ συντηρητικό κοινωνικό όραμα», έγραψε η Στόρμι-Αννίκα Μίλντνερ, εκτελεστική διευθύντρια του Aspen Institute Germany, μιας διατλαντικής δεξαμενής σκέψης με έδρα το Βερολίνο, σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς την DW. «Πολλές από τις προτάσεις της έκθεσης αποσκοπούν στην επέκταση της εξουσίας του προέδρου».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις αμερικανικές εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πάρει αποστάσεις από τον δεξιό κατάλογο επιθυμιών. «Δεν γνωρίζω τίποτα για το Project 2025», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. «Διαφωνώ με κάποια από τα πράγματα που λένε και κάποια από τα πράγματα που λένε είναι απολύτως γελοία και αβυσσαλέα».

Μετά τη νίκη του στις εκλογές, η ομάδα του Τραμπ συνέχισε να τονίζει την απόσταση μεταξύ του νέου προέδρου και του σκληρά δεξιού συντηρητικού μανιφέστου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε ποτέ καμία σχέση με το Σχέδιο 2025», ανέφερε η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ Καρολάιν Λέβιτ, όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AP. «Όλοι οι υποψήφιοι και οι διορισμοί του υπουργικού συμβουλίου του προέδρου Τραμπ είναι ολόψυχα προσηλωμένοι στην ατζέντα του προέδρου Τραμπ και όχι στην ατζέντα εξωτερικών ομάδων». Γεγονός όμως παραμένει ότι αρκετοί άνθρωποι που εμπλέκονται με το σχέδιο βρίσκονται στη λίστα του προσωπικού του Τραμπ για τη νέα του κυβέρνηση.

Περίεργες συμπτώσεις

Ο Ρας Βάουτ είναι ο εκλεκτός του Τραμπ για τη θέση του διευθυντή του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB), μια θέση που θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Γερουσία. Ο διευθυντής του OMB είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του προτεινόμενου προϋπολογισμού του προέδρου και γενικά για την εφαρμογή της ατζέντας της κυβέρνησης σε όλες τις υπηρεσίες.

Ο Βάουτ, ο οποίος δυνητικά θα μπορούσε να καταλήξει σε αυτόν τον σημαίνοντα ρόλο, έγραψε ένα κεφάλαιο του Project 2025 σχετικά με την προεδρική εξουσία, η οποία πιστεύει ότι πρέπει να αυξηθεί. Θεωρεί ότι ο ρόλος του στη διοίκηση είναι ζωτικής σημασίας για να συμβεί αυτό. Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού σύμφωνα με τον ίδιο «είναι το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Προέδρου» και θα πρέπει να «συμμετέχει σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας πολιτικής του Λευκού Οίκου». Ιδανικά, συνέχισε ο Βάουτ, θα γινόταν «αρκετά ισχυρό, ώστε να παρακάμπτει τη γραφειοκρατία των εκτελεστικών οργανισμών».

Δεν είναι ο μόνος συγγραφέας του σχεδίου 2025 που θα μπορούσε σύντομα να είναι μέλος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αν ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει. Ο Μπρένταν Καρ ορίστηκε από τον εκλεγμένο πρόεδρο ως πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, μια θέση που δεν απαιτεί επιβεβαίωση από τη Γερουσία.

Ο Καρ έγραψε στην πραγματικότητα το κεφάλαιο του Project 2025 για την Επιτροπή. Σε αυτό, ζητά να περιοριστεί η ασυλία που έχουν οι τεχνολογικές πλατφόρμες από το περιεχόμενο που αναρτάται από τρίτους. Αυτό σημαίνει ότι το YouTube, για παράδειγμα, θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνο για ένα βίντεο που ανέβασε ένας χρήστης και περιλαμβάνει περιεχόμενο που παραβιάζει τον νόμο.

«Πολύ πιθανό» να εφαρμόσει ο Τραμπ προτάσεις του σχεδίου

Άλλοι συνεργάτες του Project 2025 που θέλει ο Τραμπ στην κυβέρνησή του είναι η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, η οποία εμφανίστηκε σε εκπαιδευτικά βίντεο του Project 2025 για συντηρητικούς που ενδιαφέρονται για θέσεις εργασίας σε μια δεξιά προεδρία, και ο Τόμας Χόμαν, μελλοντικός «τσάρος των συνόρων» του Τραμπ, ο οποίος αναφέρεται ως συνεργάτης του Project 2025 και ήταν επισκέπτης στο Heritage Foundation.

Με τόσες πολλές συνδέσεις μεταξύ της μελλοντικής κυβέρνησης του Τραμπ και της ομάδας του Project 2025, φαίνεται απίθανο ο νέος πρόεδρος να μην θέλει να εφαρμόσει τουλάχιστον κάποιες από τις δεξιές πολιτικές που αναφέρονται στο μανιφέστο.

«Οι πιθανότητες είναι μεγάλες ότι η ομάδα Τραμπ θα προσπαθήσει να εφαρμόσει πολλές από αυτές τις προτάσεις», δήλωσε ο ειδικός στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις Μίλντνερ. Θα μπορούσε ο Τραμπ να παρακάμψει τη διαδικασία επικύρωσης της Γερουσίας;

Οι πρεσβευτές, οι γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου και οι υποψήφιοι για θέσεις όπως αυτή του Βάουτ πρέπει κανονικά να επιβεβαιώνονται από την αμερικανική Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν μικρή πλειοψηφία 53 εδρών έναντι 47 των Δημοκρατικών.

Θα παρακάμψει τη συνήθη διαδικασία;

Ο Τραμπ θα μπορούσε να προβεί στους λεγόμενους «διορισμούς σε παύση», εγκαθιστώντας μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ενώ το Κογκρέσο δεν συνεδριάζει. Έχει ήδη καλέσει τους Ρεπουμπλικανούς να εγκρίνουν το ασυνήθιστο σχέδιό του σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η συζήτηση είναι αν η Γερουσία θα πάει σε διακοπές για να επιτρέψει στον πρόεδρο να διορίσει το υπουργικό του συμβούλιο χωρίς να υπόκειται στην έγκριση της Γερουσίας», δήλωσε ο Νόλαν ΜακΚάρτι, καθηγητής πολιτικής και δημόσιων υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον, στην DW λίγο μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ.

«Ποτέ δεν είχαμε πραγματικά μια κατάσταση, όπου οι διορισμοί σε διακοπές χρησιμοποιήθηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Συνήθως χρησιμοποιούνται για έναν ή δύο διορισμούς εδώ και εκεί, αλλά το να έχουμε μια ολόκληρη διοίκηση στελεχωμένη από ανθρώπους διορισμένους σε διακοπές θα ήταν ανησυχητικό».



Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.