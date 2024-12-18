Μπακογιάννης κατά Δούκα: Απέκρυπτε επιστολή των τραπεζών για τον προϋπολογισμό των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ακόμη ένα επεισόδιο ξέσπασε στην κόντρα του πρώην δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη και του νυν δημάρχου, Χάρη Δούκα, με φόντο τη Διπλή Ανάπλαση και τις γηπεδικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Ειδικότερα, η δημοτική παράταξη "Αθήνα Ψηλά" του Κώστα Μπακογιάννη εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία κατηγορεί τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ότι απέκρυπτε επί οκτώ μήνες επιστολή των τραπεζών, που ανέφεραν επίσημα και γραπτώς τον προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος ανέρχεται στα 24 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Όλοι θέλουμε να γίνει η Διπλή Ανάπλαση. Είναι ένα έργο που πρέπει να μας ενώνει και το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη η Αθήνα.

Σήμερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, η παράταξη μας ζήτησε ενημέρωση για την πορεία των εγκαταστάσεων του Eρασιτέχνη Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε πως χωρίς Ερασιτέχνη, δεν υπάρχει Διπλή Ανάπλαση.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι από τον Απρίλιο του 2024, οι τράπεζες έχουν ενημερώσει επίσημα και γραπτώς τον δήμαρχο πως ο προϋπολογισμός του έργου είναι 24 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Δηλαδή την ίδια ώρα που ο δήμαρχος εξαντλούνταν στο να κάνει τοξικές επιθέσεις κατά της παράταξής μας, διακηρύσσοντας πως κατόπιν ενεργειών δικών του και περίπου ως εκ θαύματος ανέστησε το έργο, ψεύδονταν, καθώς γνώριζε πως υπάρχει ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό, το οποίο απέκρυπτε. Ακόμα και όταν παρουσιάστηκε στον Ερασιτέχνη και απάντησε σε διεξοδικές ερωτήσεις μελών, ούτε τότε αναφέρθηκε στην επιστολή και τουναντίον επαναλάμβανε πως όλα είναι καλά.

Ακόμα και σήμερα αρνείται να καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη δημοσιότητα -ως υποχρεούται- την επίσημη αλληλογραφία και καταφεύγει για άλλη μία φορά στη γνωστή επιχειρηματολογία πως «ακόμα και για τον καιρό, φταίει ο Μπακογιάννης» όταν, όπως είναι γνωστό στους πάντες, ο τελικός προϋπολογισμός δεν ήταν γνωστός στη δική μας δημοτική αρχή.

Ακόμα χειρότερα όταν ερωτάται για τι έχει κάνει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, δεν δίνει καμία απάντηση και όταν ερωτάται τι κάνει τώρα ή τι θα κάνει, η απάντηση είναι «μιλάμε» και «συζητάμε».

Καλούμε τον δήμαρχο να αφήσει τα μικροπολιτικά παιχνίδια που δεν ενδιαφέρουν κανέναν και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Για έναν ολόκληρο χρόνο αρέσκεται μόνο στην επικοινωνία και έχει εγκαταλείψει την ουσία.

Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε κάθε σοβαρή προσπάθεια και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, με όλες μας το δυνάμεις, για να γίνει η Διπλή Ανάπλαση πραγματικότητα.

Μέχρι τότε περιμένουμε απαντήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.