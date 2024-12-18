«Αγωνιζόμαστε να λύσουμε το πρόβλημα που δημιουργήσατε εσείς κ. Μπακογιάννη: Οριστικές μελέτες χωρίς χρήματα», ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δήμος σημείωσε ότι: «Τον Μάιο του 2023, παρουσιάστηκε μετά Βαΐων και Κλάδων η οριστική μελέτη του γηπέδου του ερασιτέχνη. Παρών ήταν ο κ. Γκάνος, ο κ. Μπακογιάννης, ο κ. Μαλακατές και ο κ.Κούρτης από την Δέκαθλον. Κάποιος, όταν παρουσιάζει οριστική μελέτη, είναι προφανές ότι ξέρει το κόστος της, ότι είναι από πριν γνωστό. Με την οριστική μελέτη μπορεί κάποιος να πάει στην πολεοδομία κα να πάρει οικοδομική άδεια. Άρα υπήρχε οριστική μελέτη. Πόσο λοιπόν κοστίζει το γήπεδο; Η επιστολή, μας ήρθε τον Απρίλιο του 2024, περίπου έναν χρόνο μετά, από την ΑΕΠ Ελαιώνα (δηλαδή τις τράπεζες). Αγωνιζόμαστε να λύσουμε το πρόβλημα που δημιουργήσατε εσείς, κ. Μπακογιάννη. Οριστικές μελέτες χωρίς χρήματα...Όταν όμως, υπάρχουν οριστικές μελέτες χωρίς κόστος και ζητάμε και τα ρέστα, νομίζω είναι προσβλητικό για όλους».

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Δούκα:

Τον Μάιο του 2023, παρουσιάστηκε μετά Βαΐων και Κλάδων η οριστική μελέτη του γηπέδου του ερασιτέχνη. Παρών ήταν ο κ. Γκάνος, ο κ. Μπακογιάννης, ο κ. Μαλακατές και ο κ.Κούρτης από την Δέκαθλον. Κάποιος, όταν παρουσιάζει οριστική μελέτη, είναι προφανές ότι ξέρει το κόστος της, ότι είναι από πριν γνωστό. Με την οριστική μελέτη μπορεί κάποιος να πάει στην πολεοδομία κα να πάρει οικοδομική άδεια.

Άρα υπήρχε οριστική μελέτη. Πόσο λοιπόν κοστίζει το γήπεδο; Η επιστολή, μας ήρθε τον Απρίλιο του 2024, περίπου έναν χρόνο μετά, από την ΑΕΠ Ελαιώνα (δηλαδή τις τράπεζες).

Αγωνιζόμαστε να λύσουμε το πρόβλημα που δημιουργήσατε εσείς, κ. Μπακογιάννη. Οριστικές μελέτες χωρίς χρήματα. Η επιστολή λέει, μεταξύ άλλων, ότι για μια σειρά από λόγους, υπερβάσεις κτλ. το γήπεδο του ερασιτέχνη έχει φτάσει στο δυσθεώρητο ποσό των 24 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ, έναντι 10 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ του αρχικού προϋπολογισμού.

Ισχυρίζεται μάλιστα, ότι αυτά συνιστούν, αυταπόδεικτα, πλήρη μεταβολή και ανεπίτρεπτη αύξηση.

Όταν όμως παρουσίασε την μελέτη, η τράπεζα γνώριζε ότι το έργο κάνει 24 εκατομμύρια. Πως μετά από έναν χρόνο και αφού αλλάξει ο Δήμαρχος στέλνει επιστολή και μιλάει για ανεπίτρεπτη αύξηση;

Δεύτερον, πως είναι δυνατόν να παρουσιάζεται οριστική μελέτη και να γίνεται αποδεκτή από εσάς κ. Μπακογιάννη χωρίς κόστος; Τότε γιατί την αποδεχτήκατε; Όταν λέει ότι εμείς είχαμε προϋπολογίσει 10 εκατομμύρια αρχικά, μετά είναι 24 και δεν ξέρουμε πώς θα καλυφθεί το κενό; Τότε γιατί την αποδεχτήκαμε;

Πώς έγινε αποδεκτή μια οριστική μελέτη χωρίς να εξασφαλιστεί από την ΑΕΠ Ελαιώνα η χρηματοδότησή της;

Προτείνω να καλέσουμε εδώ σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, όλους τους εμπλεκόμενους που παρουσίασαν την οριστική μελέτη μαζί με τον κ. Μπακογιάννη και να μας εξηγήσουν πώς είναι δυνατόν να την παρουσιάσουν, χωρίς να εμφανίζουν το κόστος. Είναι πρωτοφανές. Στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να τους καλέσουμε εδώ να μας το εξηγήσουν.

Κύριε Μπακογιάννη, από εσάς δημιουργήθηκε το πρόβλημα, διότι μας λέγατε ότι είναι όλα έτοιμα. Και δεν υπήρχε τίποτα έτοιμο, ούτε καν η χρηματοδότηση. Και όμως δίνουμε μεγάλο αγώνα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από εσάς. Διότι δεχθήκατε τότε, οριστική μελέτη χωρίς να έχετε εξασφαλισμένη την κάλυψη του κόστους.

Κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα γι’ αυτό, και το ξέρουν όλοι. Το συζητάμε στο υψηλότερο επίπεδο, και προσπαθούμε να βρούμε λύση για το πώς ακριβώς αυτό το χρηματοδοτικό κενό θα καλυφθεί.

Βεβαίως, η ΑΕΠ Ελαιώνα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Όταν όμως, υπάρχουν οριστικές μελέτες χωρίς κόστος και ζητάμε και τα ρέστα, νομίζω είναι προσβλητικό για όλους.

Απάντηση παράταξης «ΑΘΗΝΑ ΨΗΛΑ» στον Χάρη Δούκα: Ο Δήμαρχος πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη

«Ο δήμαρχος πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και κατά την προσφιλή του τακτική, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει, ρίχνοντας το ανάθεμα στην παράταξη μας, η οποία όχι μόνο οραματίστηκε, αλλά και έβαλε σε τροχιά το μεγάλο όνειρο της Αθήνας και του Παναθηναϊκού», απαντά η παράταξη «ΑΘΗΝΑ ΨΗΛΑ» του Κώστα Μπακογιάννη στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

«Από τον Απρίλιο, ο κύριος Δούκας κοροϊδεύει, αποκρύπτοντας κρίσιμα στοιχεία και τώρα, ένα χρόνο μετά, ανακάλυψε πως φταίμε -ξανά- εμείς! Κύριε Δούκα, δώστε την αλληλογραφία στη δημοσιότητα, εξηγήστε στον κόσμο γιατί τόσο καιρό κοροϊδεύετε και κυρίως πείτε μας επιτέλους ποιο είναι το σχέδιο σας. Η Διπλή Ανάπλαση πρέπει να γίνει! Για να γίνει όμως, πρέπει να σοβαρευτείτε και να σταματήσετε τα παιχνίδια εντυπώσεων», καταλήγει η παράταση στην απάντησή της.

