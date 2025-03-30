ΣΥΡΙΖΑ: Προκλητική κίνηση η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ισραήλ

Κριτική στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Ισραήλ, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωση του τομέα Εξωτερικής Πολιτικής του κόμματος, στην οποία υποστηρίζει ότι «αποτελεί μια ακόμη εξόχως προκλητική κίνηση σε συνέχεια των σοβαρών ελλειμμάτων και του γεωπολιτικού αδιέξοδου που βρίσκεται».

Ακολούθως εξηγεί: «Ο κ. Μητσοτάκης επισκεπτόμενος την Ιερουσαλήμ εν μέσω κατάρρευσης της εκεχειρίας και της επανάληψης των ισραηλινών επιθέσεων, αδιαφορεί για τη γενοκτονία στη Γάζα και δεν συναντάται και με την παλαιστινιακή πλευρά, προκειμένου να λειτουργήσει η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας, που παραδοσιακά είχαμε κατοχυρώσει. Αντίθετα, ο αποκλειστικά διμερής χαρακτήρας της επίσκεψής του, αποτελεί επί της ουσίας επιδοκιμασία της πολιτικής Νετανιάχου».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Η κυβέρνηση, οφείλει άμεσα να διαμορφώσει επιτέλους μια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική για το Παλαιστινιακό, εργαζόμενη για την εφαρμογή νέας εκεχειρίας, την επιστροφή όλων των ομήρων και την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για μία λύση δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967».

Πηγή: skai.gr

