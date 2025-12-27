Η «κεντροαριστερή πολυκατοικία» ψάχνει τον βηματισμό της για το 2026

Του Αντώνη Αντζολέτου

Όλα έχουν αλλάξει στην «κεντροαριστερή πολυκατοικία» αναμένοντας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μέσα στο 2026. Όχι πως οι ενέργειες που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο λόγος που δεν προχώρησε ούτε το τελευταίο διάστημα η συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων.

Οι διαφωνίες και οι τριβές πάντα ήταν πολλές τόσο μεταξύ των αρχηγών όσο και μέσα στους σχηματισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πολυσυζητημένη συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς, που κατά πολλούς θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση ή την αφετηρία για τη δημιουργία του ελληνικού Λαϊκού Μετώπου. Δύσκολα, ωστόσο θα μπορούσε να σταθεί η ένωση.

Για παράδειγμα η σύγκρουση του Παύλου Πολάκη με την Έφη Αχτσιόγλου στις εσωκομματικές εκλογές της Κουμουνδούρου το 2023 ήταν σφοδρή, ενώ και η στήριξη που παρείχε ο Νίκος Παππάς στον Στέφανο Κασσελάκη δεν μπορεί να σβηστεί από τις μνήμες της πρώην ομάδας των «6+6». Θα μπορούσαν να ξεχάσουν τα πάντα και να ξανακαθίσουν ως ενωμένη κοινοβουλευτική ομάδα, με τη μορφή μιας άτυπης διαρχίας, στα ίδια έδρανα; Το εγχείρημα θα ήταν ιδιαιτέρως δύσκολο. Η ομάδα της παλαιάς Ομπρέλας, άλλωστε δεν μπήκε ποτέ σε μια τέτοια συζήτηση.

Στην Κουμουνδούρου πλέον βαδίζουν σε τεντωμένο σχοινί. Δεν έχουν στο μυαλό τους πως θα σχηματίσουν μια εκλογική συμμαχία, παρά τις συνεχείς αναφορές και προτροπές του Σωκράτη Φάμελλου. Οι περισσότεροι βουλευτές και στελέχη έχουν στραμμένο το βλέμμα τους πως θα κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας με αρκετούς να είναι έτοιμοι ακόμα και να «πατήσουν το κουμπί» την κατάλληλη στιγμή. Ο πρώην πρωθυπουργός, πάντως πριν συγκροτήσει μια ομάδα από φρέσκα πρόσωπα δεν πρόκειται να απευθυνθεί σε παλαιότερα στελέχη. Σίγουρα η είσοδος και της Μαρίας Καρυστιανού στο «πολιτικό παιχνίδι» θα περιπλέξει ακόμα πιο πολύ τα πράγματα.

Μέρες περισσυλογής περνούν και στο ΠΑΣΟΚ. Για να ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη οποιαδήποτε πορεία και πρόσκληση σύμπλευσης θα πρέπει ο Νίκος Ανδρουλάκης να συμφωνήσει με τη στάση του Χάρη Δούκα που προκρίνει συνεχώς το διάλογο με τις άλλες δυνάμεις του χώρου. «Κάρφωσε» αρκετές φορές μέσα στο 2025 τον επικεφαλής του κινήματος με πιο σοβαρό «χτύπημα» τις αναφορές του για «σφιχταγκάλιασμα» στελεχών του κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία. Οι ισορροπίες γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες όσο τα δημοσκοπικά νούμερα δεν ανθούν.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, χωρίς να παρεκκλίνει από τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας φαίνεται να αρχίζει να είναι πιο ανοιχτός. Είναι πολλοί μέσα στο κόμμα που έχουν σημειώσει την ομιλία του στον προϋπολογισμό της Βουλής που μίλησε για την ανάγκη οι προοδευτικές δυνάμεις να δώσουν τη μάχη για την πολιτική αλλαγή. Η Άννα Διαμαντοπούλου τονίζει συνεχώς την προσήλωσή της στο κέντρο, ενώ και ο Παύλος Γερουλάνος δείχνει συνεχώς με τις παρεμβάσεις του πως είναι παρών. Σε αυτό το περιβάλλον το ΠΑΣΟΚ καλείται να λύσει τη νέα χρονιά τα δικά του ζητήματα προκειμένου να προχωρήσει στο βασικό στόχο της μείωσης της ψαλίδας με τη Νέα Δημοκρατία.

Το «παζλ» είναι αρκετά πολύπλοκο και στην Αριστερή πλευρά του προοδευτικού τόξου. Ακόμα και οι πληροφορίες για αναζήτηση κοινού βηματισμού της Αριστερής Πτέρυγας του κόμματος του Αλέξη Χαρίτση με επικεφαλής τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη με το ΜέΡΑ25 δεν είναι μια απλή υπόθεση. Οι ενστάσεις είναι πάρα πολλές. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος συμβαδίζει ιδεολογικά με τον γραμματέα του κόμματος, όμως με τον Γιάνη Βαρουφάκη, ως πρώην «τσάροι» των Οικονομικών, έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς από το 2015. Το συνέδριο του Ιανουρίου για τους ενοίκους της Πατησίων θα είναι κομβικό για το μέλλον της κοινοβουλευτικής ομάδας και της Νέας Αριστεράς συνολικά.

Πηγή: skai.gr

