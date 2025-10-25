Η δοκιμασία της 28ης Οκτωβρίου για τον Αγνωστο Στρατιώτη

Της Δώρας Αντωνίου

Το θέμα της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη έχει κλείσει διαμηνύει η κυβέρνηση, που στρέφει την προσοχή στην επόμενη μέρα και συγκεκριμένα στην εφαρμογή όσων νομοθετήθηκαν στο πεδίο. Η μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα είναι ένα ισχυρό τεστ για το κατά πόσο θα καταφέρει η κυβέρνηση να πείσει ότι μπορεί να υλοποιήσει το σχέδιό της για το μνημείο απέναντι σε προσπάθειες για κατάληψη του χώρου, που ήδη έχουν προαναγγελθεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ήταν χθες σαφής ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να υπαναχωρήσει. «Οι ημέρες αυτές είναι ιερές, οι ημέρες αυτές ανήκουν στους Έλληνες, οι ημέρες αυτές ανήκουν σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι, θυσιάστηκαν για την πατρίδα είτε μιλάμε για την 28η Οκτωβρίου είτε μιλάμε για την 25η Μαρτίου είτε μιλάμε για όλες τις σημαντικές ημέρες για το Έθνος μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τον εορτασμό τους να τον διακινδυνεύσει» είπε αρχικά και στη συνέχεια πρόσθεσε:«Θεωρώ ότι οι πολίτες θα μας κρίνουν πολύ αυστηρά, άρα ύψιστο καθήκον της Κυβέρνησης αυτής είναι να βάλει τον νόμο πάνω από όλους και από όλα, από τους πάντες. Κανένας δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου. Άρα νομίζω, ότι όποιος έχει σκοπό να εμποδίσει, να διαλύσει, να περιορίσει, να κάνει οτιδήποτε, ειδικά σε έναν εορτασμό μιας εθνικής επετείου, καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά και ξανά. Είμαι σίγουρος ότι η μόνη αρμόδια για να του δώσει απαντήσεις, η Ελληνική Αστυνομία, θα δώσει ξανά την πιο ηχηρή απάντηση, προστατεύοντας τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, εκείνους που απλά θέλουν να πάνε να τιμήσουν τους ήρωες μας».

Κυβερνητικές πηγές δεν αποκλείουν να επιχειρηθεί την ημέρα της παρέλασης να αξιοποιηθεί η κοσμοσυρροή στο κέντρο της πόλης από άτομα που θα επιδιώξουν να προκαλέσουν αναστάτωση ή με προβοκάτσιες να δημιουργήσουν πρόβλημα. Για το λόγο αυτό γίνεται ειδικός σχεδιασμός, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να υλοποιηθούν τέτοιες ενέργειες.

Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν χθες απολύτως σαφής, όσον αφορά στο ακροατήριο στο οποίο επιδίωξε να απευθυνθεί η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Όπως είπε, από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι οι πολίτες που κάποιοι ειρωνικά αποκαλούν «νοικοκυραίους» «ανήκουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους, είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές τους σε ένα κράτος που θέλει να τους προστατεύει και να τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς».

Πάντως, το θέμα εξακολουθεί να τροφοδοτεί πολιτική αντιπαράθεση και να δίνει τροφή για να αναδειχθούν αποκλίνουσες προσεγγίσεις ακόμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Και, όπως φάνηκε από τη χθεσινή αντίδραση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, θα μεταφερθεί η αντιπαράθεση αυτή και στις δικαστικές αίθουσες.

Ο Άγνωστος Στρατιώτης αποδείχθηκε, τελικά, καταλύτης ενεργοποίησης πολλών συγκρούσεων στην κεντρική πολιτική σκηνή.

