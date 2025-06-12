Χατζηδάκης: Ο τουρισμός, τομέας-πρωταθλητής στην ελληνική οικονομία

Την κομβική σημασία του τουρισμού για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες στον τομέα του τουρισμού ανέπτυξε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, στη συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), κ. Γιάννη Παράσχη, στο πλαίσιο της 33ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ.

«Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το γνωρίζει: Ο τουρισμός τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα, είναι ένας τομέας-πρωταθλητής στην ελληνική οικονομία», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Αναγνωρίζοντας την ίδια στιγμή ότι η στήριξη άλλων τομέων, όπως η βιομηχανία και η καινοτομία, είναι αναγκαία, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να περιοριστεί η ενίσχυση του τουρισμού. «Αν δεν δεις τα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων και ο τουρισμός, είναι σαν να κλείνεις τα μάτια σου». Και πρόσθεσε με έμφαση: «Και όταν λέω να στηρίξουμε, εννοώ βασικά ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τους ανθρώπους του τουρισμού να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουν πραγματικότητα τα σχέδια και τα όνειρά τους. Διαμορφώνοντας τις συνθήκες με μια οικονομία που να είναι πράγματι ελεύθερη. Και χωρίς αμφιβολία με δικαιοσύνη για τους εργαζόμενους».

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά με έργα που λειτουργούν ως «καταλύτης» για την τουριστική ανάπτυξη: «Ο τουρισμός στην πραγματικότητα επωφελείται από δράσεις που κάνουμε συνολικά για τον τόπο μας. Και που ωθούν μαζί και αυτές τον τουρισμό προς τα πάνω. Όταν προχωρήσει η παραχώρηση των 22 μικρών περιφερειακών αεροδρομίων, θα είναι κέρδος για την ελληνική περιφέρεια, για τον κάθε κάτοικο, αλλά και για τον τουρισμό. Όταν κάνεις καινούργιους δρόμους, όταν εκσυγχρονίζεις τα λιμάνια σου. Όταν προχωρείς τα δίκτυα οπτικών ινών. Όταν αναλαμβάνεις μια σειρά από τέτοιες δράσεις, αναβαθμίζεις τον τουρισμό, τον κάνεις πιο ποιοτικό, προσελκύεις τουρίστες με υψηλότερο εισόδημα και γενικότερα λειτουργείς ως καταλύτης, τελικά, για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη χωρίς έναν σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό». Στάθηκε ιδιαίτερα στον σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό, τονίζοντας ότι τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια που προχωρούν είναι «η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση που γίνεται στην Ελλάδα αυτή την ώρα. Διότι βάζει σε μια άλλη βάση μια σειρά από πράγματα που δεν σχετίζονται μόνο με το περιβάλλον και τη χωροταξία, αλλά με την οικονομία και την λειτουργία της χώρας». Ενώ, πιο συγκεκριμένα για το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο του Τουρισμού αναγνώρισε τις μέχρι τώρα καθυστερήσεις και τόνισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης «να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται». Και πρόσθεσε: «Πάντως, ένα Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού που δεν θα σας ενθουσιάσει ενδεχομένως, είναι καλύτερο από ένα μη σχέδιο για τον τουρισμό».

Όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη για τις επενδύσεις στον τουρισμό ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Μέχρι τώρα από τις στρατηγικές επενδύσεις, έχουν εγκριθεί μεγάλα τουριστικά projects, ύψους ενός δις. ευρώ. Από όσα έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα συνολικά από τον αναπτυξιακό νόμο -και να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν τον βρίσκω και πολύ ισορροπημένο- το 80% πάει σε τουριστικά projects, ενώ όλοι οι άλλοι είναι 20%». Παράλληλα, τόνισε ότι «μόλις σήμερα εγκρίθηκαν επιπλέον 2.021 καινούργια, μικρά και μεσαία τουριστικά projects, με κρατική χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και συνεισφορά από την πλευρά του Δημοσίου, 379 εκατ. ευρώ».

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε ακόμη εκτενώς και στο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στον τουριστικό τομέα: «Έχουμε πια ελλείψεις. Και γι' αυτό από το 2023, αρχίσαμε να επιτρέπουμε να έρχονται απ' έξω εργαζόμενοι. όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά λίγο και στη βιομηχανία, στα τεχνικά έργα και στον τουρισμό. Αυτό είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να διευρυνθεί, να οργανωθεί και να διευκολυνθεί από την πολιτεία. Σήμερα, έχουμε 39 διαφορετικές διαδικασίες που απαιτούνται για να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν γίνεται». Στη συνέχεια πρόσθεσε την ανάγκη για απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης visa: «Βεβαίως, η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και γι' αυτό πέρασε ένα πολύ αυστηρό μεταναστευτικό νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και καλά κάναμε και το περάσαμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε σοβαρά και λειτουργικά το ζήτημα των μετακλήσεων εργαζομένων απ' έξω. Άρα, η Πολιτεία πρέπει να διευκολύνει, να απλοποιήσει την έκδοση Visa». Παράλληλα, για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας στον κλάδο του τουρισμού, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε: «Υπήρξε ειδική ρύθμιση για τις υπερωρίες μετά από εύλογα αιτήματα του κλάδου. Είμαστε πάντοτε ανοιχτοί, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλίμονο αν κοιτάμε μόνο προς την πλευρά τη δική σας και δεν κοιτάμε και προς την πλευρά των εργαζομένων. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, μπορεί να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσκαμψίες έχουν παρατηρηθεί».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπενθύμισε ακόμα τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν υλοποιηθεί από την κυβέρνηση και αφορούν ειδικά στον τουριστικό τομέα: «Δεν είναι μόνο τα νησιά που επλήγησαν από το μεταναστευτικό και έχουν χαμηλότερο ΦΠΑ. Δεν ανεβάσαμε, επίσης, στα προ κρίσης επίπεδα τον ΦΠΑ στις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές. Και πρόσφατα μειώσαμε στο μισό τα λιμενικά τέλη, για να στηρίξουμε την ακτοπλοΐα και τις τιμές των εισιτηρίων».

Επιπλέον, απαντώντας σε ερώτηση για την ανταποδοτικότητα των τελών που προέρχονται από τον τουρισμό, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε: «Σωστά είπε η Υπουργός Τουρισμού ότι υπάρχει ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό για τα τέλη διανυκτέρευσης. Δεν είναι χαμένα τα λεφτά. Δεν τα παίρνουμε τα λεφτά για να τα κάνουμε συντάξεις ή επιδόματα. Πηγαίνουν για επενδύσεις. Και αυτό και μόνο δείχνει τον χαρακτήρα της ανταποδοτικότητας». Τόνισε όμως ότι χρειάζεται και ευελιξία: «Δεν μπορούμε να έχουμε έναν «στενό κορσέ» και κατά ανάγκη να πηγαίνουν τα έσοδα μόνο εκεί απ’ όπου προήλθαν. Μπορεί κάπου αλλού να έχει γίνει μια φυσική καταστροφή. Τι θα κάνεις; Θα πεις «επειδή τα εισέπραξα από το χ νησί, θα τα δώσω στο «χ» νησί και το «ψ» νησί το αφήνω αθωράκιστο; Δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους αντιλήψεις έχουν θέση σε μια Ευρωπαϊκή χώρα στο 2025».

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναγνώρισε τις καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της αεροναυτιλίας, σημειώνοντας: «Είναι στη φάση τώρα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα τρέξει και το θέμα με τα ραντάρ. Η χώρα μας είναι πολύ ψηλά στους κανόνες ασφαλείας πτήσεων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μην ανανεώσουμε τον εξοπλισμό μας. Και να μην βρεθούμε απολύτως στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κινούμαστε, λοιπόν, προς αυτήν την κατεύθυνση και θα κάνουμε και όποιες αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές κριθούν μέσα στην ΥΠΑ. Με γνώμονα, πάνω απ' όλα, την εξυπηρέτηση των επιβατών και των τουριστών».

