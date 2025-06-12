Μετά τη Ζωή Καρκούλια που παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα τέσσερα στελέχη του κόμματος με κοινή επιστολή τους στον Σωκράτη Φάμελλο και τη Ράνια Σβίγκου, ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο του κόμματος.

Πρόκειται για τους: Γεωργία Σουλτάτη, Τάνια Καραγιάννη, Κώστα Μανιάτη και Νίκο Μαδεμλή.

«Παραιτούμαστε, λοιπόν, τη στιγμή που νιώθουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να υπερασπιστούμε με συνέπεια, απέναντι στην κοινωνία, ό,τι το κόμμα εκπροσωπεί σήμερα, δεδομένου ότι ήταν άλλοι οι λόγοι για τους οποίους εμείς ενταχτήκαμε σε αυτό», αναφέρουν στην επιστολή τους τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξακολουθεί να μην υπηρετεί τους πολιτικούς λόγους για τους οποίους κινητοποιηθήκαμε εξαρχής».

Τα στελέχη του κόμματος τονίζουν πως τους τελευταίους μήνες «βρέθηκαν ξανά μπροστά σε αδιέξοδο», «αντιμέτωποι με ακραίες ιδεοληψίες, οργανωτικές παλινωδίες, ασαφές ιδεολογικό στίγμα, αντι-κινηματικές λογικές επί του ταξικού ζητήματος και έναν κομματικό μηχανισμό που αντιμετώπισε με καχυποψία – ή και εχθρότητα – κάθε ειλικρινή φωνή κριτικής και ανανέωσης».

Ασκούν έντονη κριτική στις ηγεσίες της παράταξης που «ουδέποτε επιχείρησαν μια βαθιά, συλλογική αυτοκριτική για τα λάθη του παρελθόντος», «δεν πίστεψαν στον δημοκρατικό προγραμματισμό και τον κοινωνικό διάλογο με τις κρίσιμες παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας» και «δεν ένιωσαν την ανάγκη να αφουγκραστούν τις μεγάλες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, αλλά και τα ζωτικής σημασίας καθημερινά προβλήματά της».

«Η αποχώρησή μας αποτελεί πράξη συνέπειας. Δεν αποχωρούμε από τις ιδέες μας, ούτε από τους συλλογικούς αγώνες» προσθέτουν και δηλώνουν ότι «παραμένον ενεργοί στους αγώνες για μια δίκαιη, ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία» εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα συναντηθούν ξανά με πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες που συμπορεύτηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ στον κοινό αγώνα της πολιτικής ανασυγκρότησης».

Αναλυτικά η επιστολή:

Προς

Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σωκράτη Φάμελλο

Γραμματέα ΚΕ Ράνια Σβίγκου

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2025

Με την παρούσα επιστολή σάς γνωστοποιούμε την απόφασή μας να παραιτηθούμε από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Η απόφασή μας είναι προϊόν μιας μακράς πολιτικής και ιδεολογικής διεργασίας, η οποία ξεκίνησε όταν άρχισε να γίνεται φανερό ότι το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία να προκαλέσει με πολιτικές πρωτοβουλίες συνθήκες και προϋποθέσεις σχηματισμού μιας νέας προοδευτικής, πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας, έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί από καιρό.

Σήμερα πια, είμαστε βέβαιοι/ες ότι η πρόσκληση προς τις προοδευτικές δυνάμεις, μετά την ήττα των εθνικών εκλογών του 2019, υπήρξε ένα ευκαιριακό κατασκεύασμα και όχι αποτέλεσμα ώριμης και ειλικρινούς, πολιτικής και προγραμματικής συνθήκης, μακράς πνοής.

Παραιτούμαστε, λοιπόν, τη στιγμή που νιώθουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να υπερασπιστούμε με συνέπεια, απέναντι στην κοινωνία, ό,τι το κόμμα εκπροσωπεί σήμερα, δεδομένου ότι ήταν άλλοι οι λόγοι για τους οποίους εμείς ενταχτήκαμε σε αυτό.

Εκτιμούμε ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα επιδιώκει την επιστροφή του στις αρχικές του καταβολές, ακυρώνοντας τον πολιτικό σχεδιασμό να εξελιχθεί σε βασικό κορμό της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

Από την πλευρά μας, το 2019 ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, κατόπιν της ομόφωνης απόφασης της τότε ΚΕ, για τη συγκρότηση ενός μαζικού, συμμετοχικού και ριζοσπαστικού κόμματος, ικανού να εκφράσει τις ανάγκες της κοινωνίας.

Εμείς από την πλευρά μας προσήλθαμε, επιδιώκοντας ένα ευρύ, δημοκρατικό και προοδευτικό εγχείρημα, το οποίο θα αποτελούσε χώρο έκφρασης των κοινωνικών δυνάμεων της εργασίας, της νεολαίας και του πολιτισμού, με βασικά προτάγματα τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δίκαιη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και τη δίκαιη κατανομή των βαρών της κρίσης. Εργαστήκαμε για τη δημιουργία ενός προοδευτικού πολιτικού φορέα ικανού να αποτελέσει την εναλλακτική πολιτική πρόταση απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και να προσφέρει κυβερνητική διέξοδο σε προοδευτική κατεύθυνση με σαφές ταξικό πρόσημο.

Αντί γι’ αυτό, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ακραίες ιδεοληψίες, οργανωτικές παλινωδίες, ασαφές ιδεολογικό στίγμα, αντι-κινηματικές λογικές επί του ταξικού ζητήματος και έναν κομματικό μηχανισμό που αντιμετώπισε με καχυποψία – ή και εχθρότητα – κάθε ειλικρινή φωνή κριτικής και ανανέωσης.

Η κριτική αυτή δεν είναι συγκυριακή ούτε προσωποπαγής. Είναι βαθιά ιδεολογική και πολιτική. Αφορά τη φυσιογνωμία, τις αρχές, τις αξίες και τις προτεραιότητες που επιλέγει ο κομματικός οργανισμός.

Δώσαμε πολλές μάχες αυτά τα χρόνια και βγήκαμε από όλες ιδεολογικά, πολιτικά και ηθικά δικαιωμένοι και δικαιωμένες. Στην τελευταία μάχη, την οποία δώσαμε με υψηλό αίσθημα πολιτικής αξιοπρέπειας το 2024, σταθήκαμε απέναντι στον εξευτελισμό των ιδεολογικών αρχών και αξιών του σοσιαλιστικού – και συνολικότερα του αριστερού – χώρου, από την τότε ηγετική ομάδα.

Αντιδράσαμε στην επικοινωνιακή παρακμή των «κατασκευασμένων» ηγεσιών.

Δεν σιωπήσαμε, δεν υποταχτήκαμε σε κανενός είδους συναλλαγή και κυρίως δεν υποχωρήσαμε.

Νιώθουμε περήφανοι γι’ αυτή μας τη στάση και τη φέρουμε ως πολιτικό και ιδεολογικό παράσημο.

Δυστυχώς, όμως, βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε αδιέξοδο.

Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες, άλλαξαν πολλά, χωρίς όμως να αλλάξει τίποτα ουσιαστικό. Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξακολουθεί να μην υπηρετεί – και δεν φαίνεται διατεθειμένος να υπηρετήσει και στο μέλλον– τους πολιτικούς λόγους για τους οποίους κινητοποιηθήκαμε εξαρχής.

Είναι πια σαφές σε εμάς, ότι έχει χαθεί κάθε προοπτική αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού του συλλογικού υποκειμένου. Είναι ενδεικτικό ότι οι ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ που εμείς βιώσαμε, ουδέποτε επιχείρησαν μια βαθιά, συλλογική αυτοκριτική για τα λάθη του παρελθόντος – όχι με όρους αντικαταγγελίας, αλλά ως πολιτική και ιδεολογική υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία.

Αντίθετα, επέλεξαν τον άγονο δρόμο των ισορροπιών ακινησίας.

Όμως χωρίς αυτογνωσία δεν υπάρχει νέο ξεκίνημα με σοβαρότητα και αξιοπιστία.

Οι ηγεσίες που βιώσαμε δεν πίστεψαν στον δημοκρατικό προγραμματισμό και τον κοινωνικό διάλογο με τις κρίσιμες παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας, με όρους 21ου αιώνα. Ούτε ένιωσαν την ανάγκη να αφουγκραστούν τις μεγάλες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, αλλά και τα ζωτικής σημασίας καθημερινά προβλήματά της.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αποχωρούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν αποχωρούμε από τις ιδέες μας, ούτε από τους συλλογικούς αγώνες.

Αντιθέτως, θέτουμε νέες βάσεις για να τις υπερασπιστούμε.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη – και δυνατότητα – για μια νέα σύνθεση δυνάμεων, για μια πολιτική αφήγηση που θα ενώσει ξανά τους προοδευτικούς ανθρώπους σε έναν κοινό σκοπό με σαφές όραμα και στρατηγική.

Η κριτική μας δεν είναι προσωπική. Δεν στοχεύουμε σε πρόσωπα, αλλά σε πολιτικές ευθύνες ηγετικών ομάδων. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι υφίσταται μια εσωτερική δυναμική αλλαγής – ούτε σε πρώτο, ούτε σε δεύτερο πλάνο και φυσικά, δεν μπορούμε να περιμένουμε μια υποτιθέμενη ανανέωση με τα ίδια πρόσωπα που ήδη έχουν κριθεί και απορριφθεί από την ελληνική κοινωνία.

Η αποχώρησή μας αποτελεί πράξη συνέπειας.

Δηλώνουμε ανοιχτά ότι παραμένουμε ενεργοί και ενεργές στους αγώνες για μια δίκαιη, ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία.

Πιστεύουμε ότι με πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες που γνωρίσαμε και συμπορευτήκαμε στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα συναντηθούμε ξανά στον κοινό αγώνα της πολιτικής ανασυγκρότησης και νικηφόρας πορείας της προοδευτικής παράταξης του τόπου μας.

Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΛΤΑΤΗ

ΤΑΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΔΕΜΛΗΣ

