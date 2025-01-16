Φάμελλος για εκλογή ΠτΔ: O Μητσοτάκης παραβίασε θεσμικό κανόνα

Δεν είναι δυνατόν να καλούμε σε διάλογο για κοινή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας και να αρνούμαστε τον διάλογο για τα υπόλοιπα ζητήματα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξη του στο OPEN.

Ακολούθως πρόσθεσε: «Η χώρα μας έχει σοβαρότατο πρόβλημα με την ακρίβεια και με το καρτέλ των τραπεζών. Δεν πρέπει να συνεννοηθούμε όλα τα προοδευτικά κόμματα; Θα ζητήσουμε πιστοποιητικό φρονημάτων; Όχι. Θα συζητήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και θα προσφέρουμε, διότι δεν είμαστε στη Βουλή για την καρέκλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αλλάξει, έχει δυναμώσει, έχει σοβαρές προτάσεις, είναι ένα συγκροτημένο κόμμα και βοηθάει σε οτιδήποτε έχει ανάγκη η κοινωνία. Αυτό κάναμε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό θα κάνουμε και σε όλα τα ζητήματα».

Αναφερόμενος στο θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας είπε: «Το θέμα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι θεσμικά επαρκής, γιατί έχει παραβιάσει μια παράδοση της μεταπολίτευσης που θέλει το κυβερνών κόμμα να κάνει κάποιες υπερβάσεις ή να επιχειρεί μια σύνθεση. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια πολύ εσωστρεφή επιλογή. Κοιτάει προς τα μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει σοβαρά εσωκομματικά προβλήματα και δεν μπορεί να τα λύσει. Ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε την αλλαγή του Συντάγματος και ταυτόχρονα κάνει μια επιλογή κοιτώντας το εσωτερικό του κόμματός του. Θέλω να πω ότι και η κουβέντα για την κα Σακελλαροπούλου είχε ξεκινήσει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί είχε σοβαρά εσωκομματικά προβλήματα ο κ. Μητσοτάκης και δεχόταν μια δεξιά κριτική, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως μια δεξιά υποψηφιότητα, υπερ-δεξιά θα έλεγε κάποιος. Ακούει τις ακροδεξιές φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Μητσοτάκης; Ναι, φαίνεται τις ακούει πολύ περισσότερο απ' αυτό που λέει 'κεντρώα προσωπικότητα'. Δεν είναι κεντρώα προσωπικότητα ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά δεν ακολουθεί και το θεσμικό κανόνα. Κι αυτό είναι σημαντικό».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Μας κατηγορούσε ο κ. Ανδρουλάκης ή σχολίαζε, ότι δεν πρέπει να έχουμε υποψηφιότητες οι οποίες να αντιστοιχούν μόνο σε ένα κόμμα. Εμείς κάναμε την υπέρβαση λοιπόν, και καταθέσαμε μια πρόταση που είναι ευρύτερη. Για ποιο λόγο τώρα έρχεται ο ίδιος και κάνει αυτά που κατηγορούσε, και βάζει μια περιορισμένη υποψηφιότητα; Όμως, χωρίς να σχολιάζω τα πρόσωπα, εγώ είπα ξεκάθαρα στη Βουλή, ότι η προσωπικότητα και το πρόσωπο της κυρίας Κατσέλη δίνει τη δυνατότητα να γίνουν υπερβάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

