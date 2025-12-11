«Ο αγώνας των αγροτών σήμερα είναι αγώνας όλων των κοινωνικών τάξεων και κοινωνικών ομάδων που πρέπει να στηρίξουμε. Για αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στηρίζουμε τον αγώνα σας. Και αυτό έχω πει σε όλες τις συναντήσεις που έχουμε βρεθεί και εμείς έχουμε και μια σχέση διαχρονική, βρισκόμαστε σταθερά και όχι με την ευκαιρία των κινητοποιήσεων. Και δυστυχώς οφείλω να συμφωνήσω ότι υπάρχει μια κραυγή αγωνίας για το αν θα υπάρχει ελληνική περιφέρεια». Αυτά μεταξύ άλλων τόνισε σήμερα το απόγευμα από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος συναντήθηκε και συνομίλησε με αγρότες. Θέλω να πω από εδώ μαζί σας, είπε ο κ. Φαμελλος πως αν δεν υπάρχει ελληνική ύπαιθρος δεν θα υπάρχει Ελλάδα.

'Αρα ο αγώνας που κάνετε και για αυτό τον στηρίζουμε είναι ένας αγώνας για να υπάρχει η χώρα μας όρθια, τίμια και παραγωγική. Ειδική αναφορά ο κ. Φάμελλος έκανε για το κόστος παραγωγής το οποίο χαρακτήρισε τεράστιο λέγοντας: «Η κατάσταση κάθε χρόνο πάει από το κακό στο χειρότερο. Ενώ για τους αγρότες δεν έχει χρήματα έχει για τα διυλιστήρια, τις εταιρίες ενέργειας, έχει για τα καρτέλ. Και εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει αγροτικό πετρέλαιο από την αντλία, ξεκάθαρα αφορολόγητο, και ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχει αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, με δημόσια ΔΕΗ. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει το παρατηρητήριο των τιμών έτσι ώστε από το χωράφι στο ράφι να μην κάνουν πάρτι τα κοράκια των μεσαζόντων που βάζει πλάτη η κυβέρνηση». Αναφορά ο κ. Φάμελλος έκανε και για την ελληνική κτηνοτροφία και αναφερόμενος στην ευλογιά είπε τα εξής: με την ευλογιά έχουμε χάσει 500. 000 ζώα. Κινδυνεύουν ελληνικά προϊόντα. Εδώ η θέση η δική μας είναι να υπάρχει αποζημίωση εισοδήματος, για κάθε μέρα που είναι το κοπάδι κλεισμένο μέσα και δεν μπορεί να πουλήσει ο παραγωγός τα προϊόντα, και να αποζημιωθεί το σύνολο του ζωϊκού κεφαλαίου ώστε να είναι παραγωγικό. Και όχι με τις τιμές που έχουν ανακοινώσει και δεν έχουν πάρει ακόμα όλοι οι παραγωγοί. Και βέβαια πρέπει να αποζημιωθούν και τα άλλα εφόδια που έχουν προαγοραστεί και έχουν χρεώσει τους κτηνοτρόφους». Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο στο οποίο έχει γίνει πάρτι τονίζοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έξι χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για να διαπραγματευτεί με την Ευρώπη, μια Κοινή Αγροτική Πολιτική που να κρατά τον παραγωγό στο χωράφι. Δεν έχει κάνει τίποτα για να υπάρξει στρατηγική για το αγροτικό προϊόν ακόμα και προς τα που θα πάμε σε ποιες καλλιέργειες, με ποια άρδευση. Αλλά οι γαλάζιες ακρίδες έχουν προλάβει και φάγανε 1 δις». Τόνισε ακόμα πως έχει γαλάζιο χρώμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 'Αρα ο αγώνας που δίνετε εσείς είναι για να υπάρχει κάθαρση». Ακόμα ο κ. Φάμελλος μίλησε για ρύθμιση των αγροτικών χρεών, τονίζοντας πως πρέπει να υπάρχει αναστολή των υποχρεώσεων για το διάστημα που η κυβέρνηση δεν πληρώνει. Ακόμα τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός νέου συνεταιριστικού μοντέλου, για να μπορείτε εσείς να διαπραγματεύεστε απευθείας με την αγορά και με τις μονάδες εμπορίας τα προϊόντα σας σε καλύτερες τιμές. Συμπερασματικά είπε ο κ. Φάμελλος, για όλους αυτούς τους λόγους και για να έχουν φθηνά προϊόντα οι καταναλωτές στη χώρα μας, είπε πως πρέπει να έχουμε και ευημερία των αγροτών. Για αυτό ο αγώνας σας αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις και εμείς θέλουμε εκ των προτέρων το λέμε, να είναι ειρηνικός. Καταδικάζουμε κάθε αυταρχισμό που έρχεται η κυβέρνηση και ασκεί κατά των αγώνων αυτών και θέλουμε ο αγώνας αυτός να δώσει αποτελέσματα. Ο ίδιος κατέληξε τονίζοντας πως αν δεν υπάρξει αλλαγή αυτής της κυβέρνησης αποτελέσματα δεν θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Τέλος, ο κ. Φάμελλος δεν παρέλειψε να τονίσει πως χρειαζόμαστε μια άλλη Ε.Ε.

Για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου μίλησε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας κ. Κώστας Τζέλλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

