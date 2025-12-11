ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άμεση διαβίβαση των πρακτικών της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη στον αρμόδιο εισαγγελέα αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά από σχεδόν οκτώ ώρες συνεδρίασης, με εκρηκτικούς διαλόγους, αντεγκλήσεις και συνεχείς διακοπές, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της κατάθεσης του «Φραπέ» στον εισαγγελέα κι εκείνος να πράξει τα δέοντα εφόσον στοιχειοθετείται αξιόποινη πράξη.

Υπέρ της διαβίβασης της κατάθεσής του, συνοδεία του μάρτυρα, στον εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσει για την ισχύ ή όχι του αυτοφώρου, τάχθηκε η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ, και Πλεύση Ελευθερίας, ζήτησαν την σύλληψη του κ. Ξυλούρη.

Το κλίμα πάντως μύριζε μπαρούτι ακόμη και στην αυλαία, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να αποκαλεί τους βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας «μαφιόζους», «γυμνοσάλιαγκες» και «γκάνγκστερ»

«Είναι αντικοινοβουλευτική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο λόγος είναι στην επιτροπή δεοντολογίας. Σας ενοχλεί που γίνονται αποκαλύψεις εδώ. Στην επιτροπή δεοντολογίας θα κριθείτε. Όπως θα κριθεί και κάθε μάρτυρας. Δεν είναι Δημοκρατία αυτό που κάνετε. Είναι φασιστικές αντιλήψεις» τόνισε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, ενώ βουλευτής της ΝΔ της φώναξε πως έχει «ψυχολογικά»

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης η επιτροπή αποφάσισε τη δίμηνη παραίτηση των εργασιών της, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

