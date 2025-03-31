Γραπτή ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Δημοσχάκη σε υπουργούς - Ζητά αυξήσεις και στα σώματα ασφαλείας

Στην κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τα συναρμόδια υπουργεία κατέθεσε ο βουλευτής Έβρου κι Επίτιμος Αρχηγός της Αστυνομίας, Αν.Δημοσχάκης όπως είχε προαναγγείλει ζητώντας τις αυξήσεις και στα λοιπά μισθολόγια για τους ενστόλους εκτός αυτών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, ο κ.Δημοσχάκης προχώρησε σήμερα, Δευτέρα σε κοινοβουλευτική παρέμβαση καταθέτοντας Γραπτή Ερώτηση προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Κλιματικής Κρίσης, Ναυτιλίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη της διεύρυνσης της μισθολογικής ενίσχυσης των στελεχών των Ε.Δ συμπεριλαμβάνοντας & τους υπηρετούντες στα Σ.Α της χώρας.

Όπως υπογραμμίζεται σε αυτή, η κυβερνητική πρωτοβουλία για την αύξηση των αποδοχών των Ε.Δ, συνιστά δίκαιη και επιβεβλημένη κίνηση, επιβραβεύοντας το υψηλό φρόνημα και το αίσθημα καθήκοντος που διακρίνει το έμψυχο δυναμικό & αναγνωρίζοντας εμπράκτως τον καθοριστικό τους ρόλο στην υπεράσπιση της εθνικής μας ακεραιότητας.

Ωστόσο, η μισθολογική αύξηση, πρέπει να επεκταθεί,στα στελέχη των Σ.Α που δίνουν καθημερινά έναν αδιάκοπο αγώνα, βρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή, άλλοτε στα σύνορα κι άλλοτε στην ενδοχώρα, καλούμενοι να διαχειριστούν σύνθετες κρίσεις, να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα, να προστατεύσουν την κοινωνική ειρήνη, καθώς και να σταθούν στο πλευρό των πολιτών, σε συνθήκες φυσικών καταστροφών και εκτάκτων αναγκών.

Ακολουθεί, αναλυτικά, η ερώτηση:

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ & ΔΙΚΑΙΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ, ΩΣ ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ!

Η παρούσα κυβέρνηση, με ουσιαστικά μέτρα, στηρίζει με κάθε τρόπο όλα τα στελέχη των Σ.Α και των Ε.Δ, αναγνωρίζοντας την αταλάντευτη διαχρονική προσφορά τους στην Πατρίδα!

Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, αποφασίστηκε πρόσφατα & πολύ ορθώς, να χορηγηθεί από 1η Ιουλίου, ύψους 100€, το πολυσυζητημένο επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε όλα τα στελέχη των Σ.Α & των Ε.Δ

Ωστόσο, πρόσφατα, μετά από ‘’νοικοκυρεμένη πολιτική’’ έχει θεσπιστεί από την 1η Απριλίου, μία δίκαιη μισθολογική μεταρρύθμιση για όλα τα στελέχη των

Ε.Δ, αποτελώντας ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους υπερασπιστές της άμυνας και της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας!

Προβλέποντας μάλιστα αυξήσεις στις αποδοχές τους, που θα κυμαίνονται από 13% έως και 20%.

Τα στελέχη των Ε.Δ, & των Σ.Α έχουν σχεδόν το ίδιο βαθμολόγιο, την αυτή εκπαιδευτική επάρκεια, μέσα από τις Παραγωγικές Σχολές του Κράτους, καθώς και το ίδιο περίπου προσοντολόγιο, υπηρετώντας με αυταπάρνηση την πατρίδα, διασφαλίζοντας την ευνομία, την ευταξία και επιβάλλοντας την ειρήνη.

Ιδιαίτερο παράδειγμα αποτελεί ο ακριτικός Έβρος, όταν τον Μάρτιο 2020 τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας & του Ελληνικού Στρατού, η Χώρα δέχτηκε την ιδιότυπη πολιορκία από την γειτονική Χώρα με το ΕΝΙΑΙΟ ΔΟΓΜA κράτησαν όρθια τα σύνορα, μαζί, στην πρώτη γραμμή μάχης!

Επίσης, δεν λησμονείται, ότι από την ενοποίηση του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας το 1984 έως σήμερα, έχουν τραυματιστεί θανάσιμα εκατόν πενήντα τέσσερις (154) αστυνομικοί, θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, συμπλοκών, καταδιώξεων με τροχαία κλπ. ατυχήματα σε ώρα Υπηρεσίας.

Μη ξεχνώντας φυσικά τα επί πλέον 40 περίπου στελέχη που βρίσκονται σήμερα σε αμαξίδια με βαριά αναπηρία εν καιρώ ΕΙΡΗΝΗΣ!

Συνεπώς, θα ήταν δίκαιο & προτείνεται, όπως το ως άνω αίτημα εξεταστεί επίπλέον, με μια δεύτερη ματιά, ώστε να νομοθετηθεί αντίστοιχη μισθολογική αύξηση και στους υπηρετούντες στα Σ.Α, όπως αυτή με τα στελέχη των Ε.Δ, με βάση τον βαθμό, την προϋπηρεσία και των θέσεων ευθύνης τους!

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάσθε:

· Προτίθεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, μετά από εισήγηση των συναρμοδίων Υπουργείων, να νομοθετήσει την αναγκαία μισθολογική αύξηση και στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς & της Λιμενικής Αστυνομίας, εξαντλώντας φυσικά κάθε δημοσιονομικό περιθώριο;

Πηγή: skai.gr

