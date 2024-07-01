Για την εκλογή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ στις 6 Οκτωβρίου κλήθηκε να μιλήσει, κατά κύριο λόγο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Γλαβίνας, ο οποίος φιλοξενήθηκε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας.

«Η Κεντρική Επιτροπή ήταν μια 10ωρη διαδικασία, όπου ακούστηκαν όλα και μίλησαν κορυφαία στελέχη με δημοκρατικό διάλογο», επεσήμανε αρχικά ο κ. Γλαβίνας, συμπληρώνοντας ότι «η ενότητα του ΠΑΣΟΚ είναι εξασφαλισμένη», ενώ ξεκαθάρισε πως ο κ. Ανδρουλάκης «αυτονόητα θα παραμείνει ακόμη κι αν δεν εκλεγεί πρόεδρος».

Αναφορικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπογράμμισε πως η θέση του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν λάθος, αλλά θα μπορούσε να γίνει πιο ξεκάθαρη με κάποιον τρόπο. «Θα έπρεπε να θέσουμε εξαρχής, για παράδειγμα, ότι προαπαιτείται συνταγματική αναθεώρηση», όπως είπε, προσθέτοντας ότι:

«Στο ΠΑΣΟΚ περάσαμε πολλές δυσκολίες, πλέον στεκόμαστε στα πόδια μας και έχουμε τις προοπτικές να ηγηθούμε του προοδευτικού χώρου. Φαντάζομαι θα δεχτούν όλοι οι υποψήφιοι πρόεδροι να διεξαχθεί ένα ανοιχτό ντιμπέιτ, φυσικά θα συζητήσουμε με όμορες πολιτικές δυνάμεις για συμπόρευση».

