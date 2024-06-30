ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Αντιπαραθέσεις και καταλογισμός ευθυνών στην Κ.Π.Ε

Με εκατέρωθεν αντιπαραθέσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα, καταλογισμό ευθυνών στον Νίκο Ανδρουλάκη και ανταπάντηση από υποστηρικτές του, αλλά και η προοπτική της συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς χαρακτήρισαν την πολύωρη συνεδρίαση της Κ.Π.Ε του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Η συζήτηση έγινε χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις πλην μεμονωμένων διαδικαστικών αντιπαραθέσεων, αφού ο σαφής οδικός χάρτης που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων αποφόρτισαν το κλίμα. Ενδεικτικά μερικές από τις ομιλίες στελεχών και βουλευτών.

Ο Μιχάλης Κατρίνης, που πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει τη δική του υποψηφιότητα, στην ομιλία του ανέφερε πώς «ξεκάθαρα υπάρχει ανάγκη μιας νέας, δημοκρατικής πλειοψηφίας, μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης της χώρας.Το ΠΑΣΟΚ έχει την ευθύνη της πρωτοβουλίας, οφείλει να είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια. Η χώρα και μαζί και η παράταξη χρειάζονται ένα ισχυρό και δημιουργικό σοκ». Πρόσθεσε ότι «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συναντήσει και πάλι την πραγματική του ψυχή. Να χαράξει μια νέα, διαχωριστική γραμμή με τη συντήρηση και τα συμφέροντα.Ήρθε η ώρα να ξαναγίνουμε η ουσιαστική δύναμη της πολιτικής αλλαγής, στην Ελλάδα του κατεστημένου και της συντήρησης. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να εμπνεύσουμε, να ενώσουμε, να διεκδικήσουμε, να νικήσουμε. Να ξαναγίνουμε το ΠΑΣΟΚ των μεγάλων ρήξεων και των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών κατακτήσεων».

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης , επικεφαλής του Ιn Social, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, αλλά δεν είναι καταστροφή. Σχολίασε αρνητικά το ενδεχόμενο συνεργασίας της Κεντροαριστεράς για όπως είπε «Κεντροαριστερά είναι το ΠΑΣΟΚ . Δεν υπάρχουν άλλοι». Ο κ. Χριστοδουλάκης συνέκρινε δύο μοντέλα επ αυτού. Το Νέο Λαικό Μέτωπο στη Γαλλία, που δεν έχει αρχές και είναι συγκυριακή συνεργασία και το άλλο των Εργατικών της Βρετανίας που με ήθος δουλειά και συνέπεια δημιούργησε δυναμική εξουσίας. «Εαν δεν φτιάξουμε συμμαχίες στη κοινωνία τότε όσοι είναι νέοι κι ανήμποροι θα στρέφονται είτε δεξιά είτε αριστερά», σημείωσε.

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης από την Ανανεωτική Αριστερά άσκησε έντονη κριτική για τις χρονοβόρες διαδικιασίες που ακολουθούνται στο ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι χρειάζονται πολιτικές συμμαχίες των προοδευτικών δυνάμεων, όπως στη γαλλία,, την ισπανία καιο την Ιταλία, για να ηττηθεί ο Μητσοτάκης μκαι η Νέα Δημοκρατία. Ανέφερε για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ ότι στην ονομασία του είναι και Κίνημα Αλλαγής και δεν είναι όλα "ΠΑΣΟΚ-Ωραία χρόνια".

Τέλος, διαμαρτυρήθηκε επειδή δεν υπήρξε αντίδραση από την Χαριλάου Τρικούπη στα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης εναντίον του Χάρη Δούκα.

Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Στέφανου Παραστατίδη, ο οποίος προέταξε την ανάγκη να διατυπώσει το ΠΑΣΟΚ εθνική στρατηγική με συγκεκριμένο σχέδιο και δεν κάνει επιλογές προσώπων ούτε κρατάει ισορροπίες ή αποστάσεις.«Δεν είμαι σήμερα εδώ για να δηλώσω ουδέτερος. Είμαι εδώ για να σηκώσω το χέρι μου και εγώ. Όχι για να κατέβω υποψήφιος. Αλλά για να βάλω σε ένα πολιτικό πλαίσιο τις ιδέες που θεωρώ ότι εκφράζει ο χώρος μας. Να επεξεργαστώ και να καταθέσω, παρέα με όσες και όσους έχουμε ιδεολογική συνάφεια και πολιτική συναντίληψη, Ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα και την παράταξη Ένα πολιτικό σχέδιο που θα βασίζεται στο προεκλογικό μου σύνθημα, την Αλλαγή Παραδείγματος, την οποία πιστεύω βαθιά και η οποία δεν ξεκινά έξω από εμάς ως πολιτική θέση και στάση, αλλά από τους ίδιους μας τους εαυτούς».

Ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι «ο καθορισμός της πολιτικής μας ταυτότητας δεν είναι ατομική δουλειά, δεν είναι καν δουλειά ενός Πολιτικού Συμβουλίου ή της Κεντρικής Επιτροπής μας. Είναι η επικύρωση μιας μεγάλης, ανοιχτής πολιτικής διαδικασίας που πρέπει να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει τις εξελίξεις στις οργανωτικές διαδικασίες, είναι εκείνη που θα οριοθετήσει πολιτικά την ταυτότητά και τη φυσιογνωμία του πολιτικού μας χώρου, ώστε βουλευτές, στελέχη μας, μέλη της Κεντρικής μας Επιτροπής, να σέβονται τις δημοκρατικές αποφάσεις που παίρνουμε στα συνέδρια μας, στις κεντρικές μας επιτροπές, στα πολιτικά μας όργανα».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πώς «για να καθορίσουμε με την πολιτική μας φυσιογνωμία να απευθύνουμε προσκλήσεις προς όλους. Προς όλους. Θεσμικά και πολιτικά. Όχι με deals, αλλά με στόχο και όραμα μια Ελλάδα πετυχημένη και ισχυρή. Η επιστροφή της πολιτικής περιλαμβάνει και κάτι ακόμα. Ότι όσοι πόνταραν στη διάλυση του ΠΑΣΟΚ ηττήθηκαν. Και πρέπει να ξανά ηττηθούν. Και αυτό είναι στο χέρι μας. Και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Θέλουμε ενδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ ή διάλυση του ΠΑΣΟΚ; Εγώ είμαι με την πρώτη άποψη. Και αυτήν θα υπηρετήσω.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ο κορμός της δημοκρατικής παράταξης και οι πρωτοβουλίες ανασυγκρότησής της μας ανήκουν. Όχι κλειστοφοβικά, όχι με εγωπάθεια, όχι κοιτώντας τον εαυτό μας στον καθρέφτη και πιστεύοντας ότι τα κάνουμε όλα καλά, ότι είμαστε οι καλύτεροι, ότι τα κάναμε όλα καλά και ότι δεν κάνουμε ποτέ λάθη. Αλλά αντιλαμβανόμενοι το ιστορικό βίωμα που έχει χαρίσει αυτή η παράταξη στον Έλληνα πολίτη και να διαμορφώσουμε μια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με σχέδιο που κινητοποιεί τις μάζες και δίνει ξανά όραμα, ενθουσιασμό, ορμή, συναίσθημα, ψυχή σε μια παράταξη η οποία πρωταγωνίστησε για πολλές δεκαετίες.Με ανοιχτή ατζέντα και πυξίδα την ενότητα και την προοπτική του ελληνικού λαού. Αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε».

Η Νάντια Γιαννακοπούλου δήλωσε ότι θα είναι «παρούσα στην πρώτη γραμμή. Όπως άλλωστε ήμουν πάντα, και ιδιαίτερα στις πιο δύσκολες εποχές για το ΠΑΣΟΚ και θα αγωνιστώ για τις παρακαταθήκες, της αρχές και τις αξίες μας, για να πάμε την χώρα μπροστά, για να κάνουμε τις μεγάλες τομές και αλλαγές που έχει ανάγκη η πατρίδα, για να στηρίξουμε και να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στην ελληνική κοινωνία».

Για το εκλογικό αποτέλεσμα τόνισε ότι σε μια περίοδο που ανέδειξε τη δυνατότητα μεγάλης αλλαγής συσχετισμών και ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν το καταφέραμε. Εκτίμησε ότι την κρίσιμη στιγμή έφταιξε η πλήρης θολούρα στη φυσιογνωμία και το πολιτικό μας στίγμα.

Η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι ο προοδευτικός κόσμος δεν αντέχει μάχες για μια καρέκλα, τη στιγμή μάλιστα που η δεξιά δεν είναι πλέον στο 41% και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με υπαρξιακού τύπου κρίση.

«Ο προοδευτικός κόσμος περιμένει μάχες που αφορούν το αύριο της χώρας και της παράταξης. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα και πρέπει και τώρα να είναι ένα μεγάλο ανοιχτό κόμμα, με δομή, με όργανα και στελέχη και πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του για να έρθουν στελέχη, αλλά βεβαίως οι ψηφοφόροι του προοδευτικού χώρου και όχι να ομφαλοσκοπεί. Αναζητούμε έναν ηγέτη που θα κερδίσει τις εκλογές για να έρθει ξανά η αλλαγή. Όμως κανείς δεν μπορεί μόνος του να το πετύχει αυτό. Χρειάζεται ισχυρή ηγετική ομάδα, χρειάζονται καταρτισμένα στελέχη για να δομήσουν ρεαλιστικές προτάσεις που θα λύνουν τα προβλήματα και θα πηγαίνουν τη χώρα μπροστά», τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.