Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν χθες και όλες τις προηγούμενες ημέρες τη χώρα, με τα μέτωπα να “ξεπηδάνε” το ένα μετά το άλλο, παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και τον κόκκινο συναγερμό που έχει τεθεί η χώρα, λόγω της βαθμίδας επικινδυνότητας, συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η συνεχόμενη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών είναι το αδιαπραγμάτευτο ζητούμενο που θα θέσει εκ νέου ο πρωθυπουργός έναντι των υπουργών του, επιμένοντας παράλληλα για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Οι μεταρρυθμίσεις που ήδη είναι καταγεγραμμένες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ και έχουν προαναγγελθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, τίθενται επί τάπητος με διαρκές το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να πατήσουν “γκάζι” και να προχωρήσουν άμεσα όλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά και χρήζουν επίλυσης.

Τέτοια ζητήματα τίθενται και σήμερα στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου, με την κατάσταση από το μέτωπο της κλιματική κρίσης και των πυρκαγιών, που πολύ πρόωρα φέτος πλήττουν τη χώρα, να προτεραιοποιεί κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που συνδράμει προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των συνεπειών αυτών των φαινομένων. Υπό αυτά τα δεδομένα μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι και η εισήγηση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Μία διαδικασία που ήδη έχει ξεκινήσει καθώς σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, “Περισσότερα από 320.000 οικόπεδα έχουν καθαριστεί μέχρι στιγμής” με βάση τα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας “http://akatharista.apps.gov.gr”.

Υπενθυμίζεται πως την εν λόγω πλατφόρμα τη δημιούργησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Εσωτερικών, απλοποιώντας τις διαδικασίες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί εάν τηρούνται οι κανόνες ως προς τον καθαρισμό των ακάλυπτων χώρων.

Ειδικότερα, η νέα ψηφιακή υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλει αίτηση καθαρισμού του οικοπέδου του αλλά και να κάνει καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα, ενώ ο δήμος θα καταχωρεί τα στοιχεία από τις αυτοψίες που διενεργεί.

Στους κεντρικούς στόχους της κυβέρνησης παραμένουν επίσης η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η παράλληλη μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών μέσω των μισθών και των συντάξεων, η μείωση της ανεργίας αλλά και των φόρων. Ενισχυτικά αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση και άλλων ζητημάτων που δυσχαιρένουν την καθημερινότητα, όπως οι μεταφορές και οι μετακινήσεις, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, η στελέχωση υπηρεσιών του δημοσίου και των ΟΤΑ με επιτάχυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Όλα τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Απορροφήσεις και πέμπτο αίτημα πληρωμής,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου: Επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων από το ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διατάξεις για την οργάνωση χερσαίων συνοριακών σταθμών και άλλες διατάξεις,

Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με τις προτεραιότητες για ανθεκτικές υποδομές και για βιώσιμες μεταφορές,

Εισήγηση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.