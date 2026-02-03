Ανησυχία προκαλούν στην Άγκυρα, οι όλο και στενότερες, αμυντικές σχέσεις Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, αλλά και οι κινήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου



«Οι πρόσφατες δηλώσεις των ισραηλινών αρχών, ιδίως οι αναπτυσσόμενες αμυντικές τους σχέσεις με την Ελλάδα και την ‘’Ελληνοκυπριακή Διοίκηση’’ (σ.σ Κυπριακή Δημοκρατία) στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι δραστηριότητές τους στη Συρία και την Αφρική, παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά από την Τουρκία. Οι δηλώσεις του Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας και η ρητορική που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα επί του πεδίου ή στο διεθνές δίκαιο και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία αξία στα μάτια μας» υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.



Ο αποκλεισμός της Τουρκίας από ευρωπαϊκές αμυντικές δομές θα έβλαπτε όχι μόνο την Τουρκία, αλλά και τη συνολική δομή της ευρωπαϊκής ασφάλειας ανέφερε ακόμη ο Γκιουλέρ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Oksijenin.



«Ενόψει πιθανών σεναρίων και εξελίξεων σχετικά με το μέλλον του ΝΑΤΟ, η Τουρκία σχεδιάζει και εφαρμόζει την εθνική της ασφάλεια όχι αποκλειστικά με βάση τη συμμαχία, αλλά μέσω μιας πολυδιάστατης, προληπτικής προσέγγισης που δίνει προτεραιότητα στα εθνικά συμφέροντα» σημείωσε.

Στο μεταξύ η εφημερίδα Sözcü αναφέρει την Τρίτη για τη χώρα μας ότι:



• «Η Ελλάδα σιγά σιγά καταλαμβάνει τα οικόπεδα στη Μεσόγειο»

• «Η Ελλάδα που έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ, θα στείλει πλοία σε οικόπεδα που έχει δικαιώματα η Τουρκία»

• «Με την δικαιολογία των γεωτρήσεων θα επιχειρήσει την κατάληψη της Μεσογείου»



Σημειώνεται ότι εν μέσω περιφερειακών εντάσεων ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 3-4 Φεβρουαρίου θα επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία και την Αἰγυπτο. Αυτά θα είναι τα πρώτα ταξίδια στο εξωτερικό για το 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.