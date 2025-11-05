Στην 9η Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, μίλησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, τονίζοντας τον ρόλο της φορολογικής πολιτικής για την προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε, κατ'αρχάς, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ελληνική οικονομία κατά την τελευταία εξαετία και τόνισε ότι, στο σημερινό «γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον αυξημένης ανασφάλειας», η Ελλάδα είναι «πυλώνας σταθερότητας». Το αποτέλεσμα αυτό είναι, όπως είπε, προϊόν της σκληρής δουλειάς πολιτών και επιχειρήσεων και της υπεύθυνης πολιτικής που ασκείται τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Ιδίως σε επίπεδο φορολογίας, έχει γίνει «τεράστια πρόοδος», με στόχο ένα φορολογικό σύστημα πιο φιλικό προς τον πολίτη και τον επιχειρηματία, σημείωσε και αναφέρθηκε ειδικότερα στη μείωση των φόρων, στην παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της καινοτομίας, στην κωδικοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών, στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Όπως επισήμανε ο κ. Κώτσηρας: «Η φορολογική διοίκηση γίνεται πιο αποτελεσματική, βελτιώνεται η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, μειώνεται το διοικητικό κόστος και περιορίζεται η φοροδιαφυγή. Εξασφαλίζονται σταθερά δημόσια έσοδα για την άσκηση κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής και ενισχύεται η σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη».

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το νομοσχέδιο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη», που έρχεται αύριο προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής και το οποίο περιλαμβάνει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε λόγο για μια «φορολογική τομή», για «συντονισμένη και μεθοδική μείωση φόρων», με έμφαση στην ενίσχυση της οικογένειας και των νέων, στην αντιμετώπιση του στεγαστικού και στη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας. Παράλληλα, η φορολογική μεταρρύθμιση έχει, όπως είπε, και εθνική στόχευση, προσφέροντας κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα της άμυνας.

«Η Ελλάδα έχει πετύχει μία αναμφίβολα θεαματική ανάκαμψη, εμπνέει εμπιστοσύνη και προσφέρει προοπτική. Επιθυμούμε η φορολογική μας πολιτική να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Βασιζόμαστε στη δημοσιονομική σταθερότητα που με πάρα πολύ κόπο έχουμε πετύχει και θέλουμε με σταθερούς κανόνες και με στοχευμένα κίνητρα για επενδύσεις να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ακόμα πιο φιλικό προς την επιχειρηματικότητα», με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τη διασφάλιση ενός «πιο σταθερού και βελτιωμένου επιπέδου διαβίωσης» για τα επόμενα χρόνια, σημείωσε, καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας.

