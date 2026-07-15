Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωστοποιήθηκε με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ειδικότερα, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Αμανατίδης, ενημερώνει ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, κατόπιν δήλωσής του, επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής.

Λίγη ώρα μετά την επανένταξή του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρώην προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επανήλθα! Για τρίτη φορά!», έγραψε αρχικά, για να επιτεθεί στη συνέχεια στον κ. Φάμελλο, τον οποίο κατηγόρησε για «μικρότητα και αναξιοπρέπεια».

«Ένας Φάμελλος του εξώστη και του "στηρίζω άλλο κόμμα", σε μια επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας, βγήκε να πει πως κακώς επιστρέφω και θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφορμή για την επίθεση του Παύλου Πολάκη στον Σωκράτη Φάμελλο αποτέλεσαν πληροφορίες ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε έντονη διαφωνία για τη διαδικασία επανένταξής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος επικοινώνησε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στο γεγονός ότι προηγήθηκε η εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αντί της εκλογής προέδρου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «απαράδεκτη μεθόδευση» το ενδεχόμενο να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα ώστε να επιστρέψει ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ και να είναι στη συνέχεια υποψήφιος για την προεδρία της, αναφερόμενος στον Παύλο Πολάκη.

Πηγή: skai.gr

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