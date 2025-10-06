Ως «κοινοβουλευτικά αδιάφορη» χαρακτήρισε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλον πολιτικό χώρο δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση τον δικό μας πολιτικό χώρο, ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε αυτά τα οποία θα συμβούν. Από κει και πέρα, θυμόμουν μια απάντηση - δήλωση του κ. Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 στην Αγία Πετρούπολη. "Βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας" είχε πει "αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες για να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια. Άρα την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Θυμίζω ακολούθησαν τα capital control, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια».

«Όπως και να έχει, η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί πάνω από 2 χρόνια ως βουλευτής Πειραιώς ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την παραμικρή ομιλία ή παρέμβαση στην Ολομέλεια. Άρα κοινοβουλευτικά αυτή η παραίτηση είναι αδιάφορη», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση από την πλευρά του πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας και Κύπρου, αναφερθείς στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης

«Σε απάντηση όσων διακινούνται ως σενάρια, ξεκαθαρίζω, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση, ότι η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου. Σε ό, τι αφορά στην πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα ωφελήσει πριν και πάνω απ όλα ενεργειακά την Κύπρο, αυτή συνδέεται με την επίλυση οικονομοτεχνικής εκκρεμοτήτων και από τη μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

