Η Ελλάδα δεν στηρίζει ξεχωριστές συμφωνίες που θα επιτρέπουν στα πλοία να εισέρχονται και να εξέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, αλλά επιθυμεί μια διαρκή λύση που θα διασφαλίζει την ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Δεν θεωρούμε βέλτιστη λύση να υπάρχουν ξεχωριστές συμφωνίες, ώστε τα πλοία να εισέρχονται ή να εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης σε δημοσιογράφους, δίπλα στον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ στο Βερολίνο.

«Αυτό που επιθυμούμε είναι μια καλά θεμελιωμένη, μακροπρόθεσμη λύση που θα διασφαλίζει την ειρήνη, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ευρύτερη συμμαχία και υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών, και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Εθνών», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έστειλε εκ νέου σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι υποχρεωμένη να διαχειριστεί «πρωτόγνωρες καταστάσεις».

Κλείνοντας ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως «τα γεγονότα των τελευταίων 4 ετών λειτούργησαν ως καταλύτης για την αναπροσαρμογή πολιτικών και την επιτάχυνση αποφάσεων, με στόχο μια στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη Ευρώπη» επισημαίνοντας τον ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο της Γερμανίας.

Όλη η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη:

«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται.

Επιπλέον, αποδοκιμάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων που λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους νομιμότητας.

Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και επιπλέον οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται στη Μεσόγειο θέτουν ένα πάρα πολύ σοβαρό οικολογικό ζήτημα για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η ασφάλεια της ηπείρου μας είναι αδιαίρετη. Τα τελευταία 4 χρόνια συγκλόνισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτούργησαν ως καταλύτης, αναπροσαρμόζοντας πολιτικές και επιταχύνοντας αποφάσεις, έτσι ώστε να καταστεί η Ευρώπη στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη.

Ο ρόλος της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη είναι απολύτως καθοριστικός.»

Πηγή: skai.gr

