Το παρασκήνιο της κατάθεσης της τροπολογίας από το ΠΑΣΟΚ για την ένταξη των νοσηλευτών στα ΒΑΕ

«Ο κ. Γεωργιάδης μετά τη συλλήβδην απόρριψη της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ είχε πει ότι τελικά για τους νοσηλευτές είναι δίκαιο να μπουν στα βαρέα, αφού οι συνάδελφοι τους στον ιδιωτικό τομέα είναι. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν συνεπώς» σχολιάζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, αναφορικά με την τροπολογία που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που συζητείται σήμερα στη Βουλή, με την οποία ζητά την υπαγωγή του νοσηλευτικού προσωπικού και των πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για την κατάθεση της τροπολογίας ελήφθη λίγες μέρες πριν μετά από κλειστή σύσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη με το πρώην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργο Κουτρουμάνη, τον αναπληρωτή γραμματέα του τομέα Κοινωνική Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κουλούρη και τον Εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά.

Αφού ανέλυσαν τα δεδομένα αποφάσισαν να επανακαταθέσουν την τροπολογία, που θα αφορά αυτήν τη φορά συγκεκριμένες κατηγορίες υγειονομικών.

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω για την ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ» έλεγαν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη στο skai.gr, «αλλά αν είναι να υπάρξει μια απόφαση με κοινωνικό πρόσωπο βγαίνουμε μπροστά. Αν η κυβέρνηση πιστεύει στη συναίνεση, είναι μια ευκαιρία να φανεί» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Πρωτοβουλία και για το στεγαστικό

Επόμενος σταθμός για το ΠΑΣΟΚ το στεγαστικό. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναφέρει σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ ότι θα είναι ένα από τα θέματα που θα θέσει στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Δεν υπάρχει κάτι, το οποίο να μη μου επιτρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει, διότι από τη στιγμή που μου το ζητεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχω κανένα λόγο να το αρνηθώ και θα πάω με μια συγκεκριμένη ατζέντα για τα θέματα που εμείς έχουμε προτεραιότητα. Δηλαδή και τα θέματα τα στεγαστικά. Εγώ θεωρώ ότι πάμε στα βράχια. Στην ατζέντα είναι η ακρίβεια, το στεγαστικό, το κράτος δίκαιου.»

Το επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει καμπάνια για το στεγαστικό που θα δούμε από την επόμενη εβδομάδα, ενώ είναι δεδομένο ότι το ζήτημα που αφορά όλους και κυρίως τους νέους θα απασχολήσει την επόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

