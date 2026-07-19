Ο σεξιστής ινφλουένσερ Άντριου Τέιτ και ο αδερφός του συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

Συνελήφθησαν στις ΗΠΑ ο σεξιστής influencer Άντριου Τέιτ (Andrew Tate) και ο αδελφός του, Τρίσταν Τέιτ (Tristan Tate), μετά την απαγγελία νέων κατηγοριών σε βάρος τους από τις βρετανικές αρχές.

Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι στον Άντριου Τέιτ απαγγέλθηκαν επιπλέον επτά κατηγορίες για βιασμό, καθώς και άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με sex trafficking και παιδική πορνογραφία.

Στον Τρίσταν Τέιτ απαγγέλθηκαν μία κατηγορία για σεξουαλική επίθεση, δύο κατηγορίες για βιασμό και τρεις κατηγορίες για οργάνωση ή διευκόλυνση του sex trafficking.

Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2010 και Αυγούστου 2017. Οι αδελφοί Τέιτ έχουν αρνηθεί στο παρελθόν κάθε παράνομη πράξη.

«Οι αποφάσεις για την απαγγελία αυτών των κατηγοριών ελήφθησαν μετά την παραλαβή πρόσθετου αποδεικτικού υλικού από την Αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ και ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των φερόμενων θυμάτων στην υπόθεση σε επτά» δήλωσε ο Μάλκολμ ΜακΧάφι, επικεφαλής της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκλημάτων της CPS.

Η Υπηρεσία Δίωξης Φυγόποινων των ΗΠΑ (US Marshals) επιβεβαίωσε στο BBC ότι οι αδελφοί Τέιτ τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν «στο πλαίσιο διαδικασιών έκδοσης».

Η CPS ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι έχει ζητήσει την έκδοση των αδελφών από τις ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν διπλή βρετανική και αμερικανική υπηκοότητα.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τους αδελφούς Τέιτ, Τζόζεφ ΜακΜπράιντ, δήλωσε ότι «όλος ο κόσμος γνωρίζει πως ο Άντριου και ο Τρίσταν είναι αθώοι».

«Οι εχθροί τους το γνωρίζουν καλύτερα από όλους. Γι' αυτό ακριβώς έχουν γίνει στόχος» συνέχισε ο ΜακΜπράιντ, χαρακτηρίζοντας τις νέες κατηγορίες στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «πολιτικά υποκινούμενη επίθεση».

Υποστήριξε επίσης ότι οι νέες κατηγορίες έχουν σκοπό να αντικρούσουν αγωγή για δυσφήμιση που έχουν καταθέσει οι αδελφοί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Μάιο του 2025, οι εισαγγελείς επιβεβαίωσαν ότι ο Άντριου Τέιτ, 39 ετών, και ο Τρίσταν Τέιτ, 37 ετών, θα αντιμετωπίσουν συνολικά 21 κατηγορίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα συγκεκριμένα φερόμενα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ 2012 και 2016.

Το 2024, η Αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ εξασφάλισε ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για τους δύο αδελφούς, με στόχο την επιστροφή τους από τη Ρουμανία, όπου διαμένουν και βρίσκονται υπό ποινική έρευνα.

Τον Ιούνιο, οι αδελφοί έχασαν τη δικαστική προσπάθειά τους να πληροφορηθούν τα ονόματα των κατηγόρων τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η CPS έκρινε ότι ήταν αναγκαίο να παραμείνουν απόρρητα τα στοιχεία των φερόμενων θυμάτων έως ότου ξεκινήσει επίσημα η δικαστική διαδικασία.



Πηγή: skai.gr

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