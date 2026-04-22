Γεραπετρίτης: Διεύρυνση της ΕΕ με κράτος από τα Δ. Βαλκάνια το 2027

Του απεσταλμένου στους Δελφούς, Στέλιου Κάνδια

Την πεποίθησή του ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, το 2027, η Αθήνα θα υποδεχθεί στην Ευρώπη ένα τουλάχιστον κράτος από τα Δυτικά Βαλκάνια, εξέφρασε την Τετάρτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ανακοινώνοντας την υπογραφή σχετικής Διακήρυξης από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, το Κόσοβο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη βόρεια Μακεδονία. Έτσι η Ευρώπη θα είναι δυνατότερη και πιο ανθεκτική, σε ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών.

Η Ελλάδα πήρε ισχυρή πρωτοβουλία για την επιτάχυνση της ένταξης των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. Είναι θέμα σταθερότητας, ειρήνης ευημερίας, τα κράτη αυτά είναι η καρδιά της Ευρώπης τόνισε ο υπουργός.

Στόχος είναι να κλείσουν όλα τα ενταξιακά κεφάλαια με την ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας, και η βέλτιστη δυνατή διασυνδεσιμότητα μεταξύ των κρατών σε τομείς όπως οι μεταφορές και η ενέργεια.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναγνώρισε ότι υπήρχαν αποτυχίες και απογοητεύσεις στο παρελθόν, και σημείωσε ότι με τη νέα διακήρυξη ανανεώνονται και αναζωογονούνται οι στόχοι της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης του 2003, για την επίσπευση της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ μέσω της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Υπάρχει action plan, το δεύτερο εξάμηνο θα είναι κρίσιμο για τη διεύρυνση. Είναι δύσκολη και εύθραυστη διαδικασία, επισήμανε ο υπουργός. Η Ελλάδα θα παράσχει τεχνική βοήθεια σε όλες τις χώρες, ενώ τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με μετρήσιμους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιο ισχυρή μαζί με τους γείτονές μας υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.



