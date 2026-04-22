Τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τη διανομή του υπερπλεονάσματος με τα συγκεκριμένα μέτρα που εξήγγειλε σχολίασε ο Ν. Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι το λάδι στο καντήλι τελειώνει. Εάν ο λαός θέλει να φύγει η ΝΔ, επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ» στη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης στο ΟΡΕΝ.

Όπως συγκεκριμένα ανέφερε πολλά από αυτά τα έχει ήδη προτείνει και καταθέσει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ και τα έχει αρνηθεί η κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας τα "λαϊκισμό".

«Προτείναμε 120 δόσεις για όλους. Το ιδιωτικό χρέος έχει πάει στα ύψη και ο πρωθυπουργός προτείνει 72 δόσεις και όχι σε όλους απ' ό,τι φαίνεται. Θα σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα: ενοίκια. Ήδη δίνει αυτό το ενοίκιο σε κάποιους δικαιούχους, σε ετήσια βάση. Όποιος στηρίζεται, καλό είναι. Όμως, το συγκεκριμένο μέτρο έφερε αποτέλεσμα μειώνοντας τα ενοίκια; Τα ενοίκια αντί να μειώνονται, αυξάνονται», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Ο πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι πια το λάδι στο καντήλι τελειώνει. Ότι η ανοχή του κόσμου στη διαφθορά, στο χάδι στην ολιγαρχία, στις ανισότητες, στην ακρίβεια, τον οδηγεί σε μια δύσκολη κατάσταση».

Συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι με την πλάτη στον τοίχο και παίρνει από τη μία τσέπη, λόγω του πληθωρισμού, δισεκατομμύρια και επιστρέφει ένα μικρό κομμάτι στη λογική των προεκλογικών δεσμεύσεων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τα κέρδη των τραπεζών εξηγώντας ότι έχουν βγάλει φέτος 4,8 δισ. κέρδη και θα δώσουν μερίσματα 2,8 δισ.

«Εμείς τι προτείνουμε; Μια έκτακτη εισφορά 8%, που είναι 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και 8% σε αυτά που θα διανείμουν στους μετόχους τους. Γιατί; Όχι μόνο για να τα πάρει το κράτος, αλλά για να μείνουν στις τράπεζες ως κεφάλαιο, για να αρχίσει να αποπληρώνεται ταχύτερα ο αναβαλλόμενος φόρος. Γιατί τώρα που έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, πρέπει και να υπάρχει μία στήριξη στους πολίτες λόγω της διαφοράς επιτοκίου που έχουν οι τράπεζες και βγάζουν δισεκατομμύρια», προσέθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη της προόδου, της λογικής και του προγράμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος θέλει σοβαρή και σταθερή κυβέρνηση. Και αυτό το δίνει το ΠΑΣΟΚ. Άρα, στις επόμενες εκλογές, ο ελληνικός λαός θα έχει συγκεκριμένες επιλογές. Εάν θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία, επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ. Διότι οι άλλες επιλογές θα είναι χαμένη ψήφος».

Απαντώντας στις κατηγορίες του Άδωνι Γεωργιάδη που τον αποκάλεσε «Φαρισαίο υποκριτή», αλλά και στις συνεχείς επιθέσεις τού ίδιου και άλλων κυβερνητικών στελεχών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθύμισε τις ενέργειες που έκανε και δικαιώθηκε στη Δικαιοσύνη για το θέμα των υποκλοπών, υποστηρίζοντας πως «η προσπάθεια που κάνουν, είναι να μην πάνε στη Δικαιοσύνη αυτοί που έστησαν το παρακράτος», και αναρωτήθηκε για τους δημόσιους εκβιασμούς του απόστρατου Ισραηλινού προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Θα με εκβίαζε ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ λέγοντάς με "Νίξον" και δεν θα του έκανα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση; Γιατί δεν έκανε ο κ. Μητσοτάκης; Μήπως τον εκβιάζει; Μήπως τον κρατάει ο κ. Ντίλιαν;»

«Προσωπικά θα πάω τον αγώνα που ξεκίνησα, μέχρι τέλους. Καλώ λοιπόν και αυτούς να ξεκινήσουν τον αγώνα που τρία χρόνια δεν έχουν κάνει», προσέθεσε ενώ για την επίθεση του κ. Γεωργιάδη προς τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Τότε ζήτησε κανείς προανακριτική; Όχι μόνο δεν ζήτησε προανακριτική, αλλά και οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν που έχουμε δύο υποβρύχια που προστατεύουν τον ελληνικό λαό».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη ΝΔ πως προσπαθεί να συμψηφίσει ως «διακομματικό» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κανείς δεν επικαλέστηκε ποτέ το όνομα μου για να πάρει ένα ευρώ, δεν έβαλα ποτέ πλάτη σε κανέναν για να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον. Δεν έδεσα τα χέρια της Δικαιοσύνης μη επιτρέποντας προανακριτικές επιτροπές, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία για να προστατεύσει τους κ.κ. Καραμανλή, Αυγενάκη και Βορίδη. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Από τη μια έχουμε ένα διεφθαρμένο σύστημα που παράγει σκάνδαλα και ατιμωρησία και από την άλλη η δική μου θεσμική συμπεριφορά», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα και δημοσκοπήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «οι κυβερνήσεις δεν γίνονται από τις δημοσκοπήσεις, ούτε από τα παιχνίδια της διαπλοκής που στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα με δήθεν δημοσκοπήσεις. Γίνονται με τη βούληση του λαού» και υπογράμμισε: «Τι λέω στον ελληνικό λαό; Έχουμε πρόγραμμα, έχω αρχές και αξίες. Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Εμπιστευτείτε με και θα γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, που το κράτος θα σέβεται τον πολίτη και όχι να του παίρνει τα χρήματά του μέσω της ακρίβειας, να του πετάει ξεροκόμματα και κερδισμένοι να είναι στο τέλος οι ολιγάρχες και η πολιτική ελίτ».

Πηγή: skai.gr

