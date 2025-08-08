Γεωργιάδης: Το Σισμανόγλειο έχει νευρολόγο, δεν έχει νευρολογική κλινική

Διευκρινίσεις σχετικά με την ιατρική περίθαλψη της Λένας Σαμαρά δίνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ.

Όπως αναφέρει, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού έκανε όλες τις όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο Σισμανόγλειο και την εξέτασε και νευρολόγος, ωστόσο καθώς το νοσοκομείο δεν έχει νευρολογική κλινική, ο νευρολόγος έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος και ζήτησε την μεταφορά της στη νευρολογική κλινική του νοσοκομείου του Ευαγγελισμού.

Σημειώνει επίσης πως η Λένα Σαμαρά «μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό και παραδόθηκε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια».

«Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο μοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική», τονίζει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

"Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική. Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί".

