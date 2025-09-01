Τις φήμες για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας, κλήθηκε να σχολιάσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action 24, όπου έκανε λόγο για το «μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας με διαφορά».

«Ξέρετε, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος του κ. Τσίπρα και έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας σχεδόν από την αρχή που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό, από το 2006 που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας με διαφορά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα», ανέφερε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης. «Όταν ένας άνθρωπος κατεβαίνει με τον ΣΥΝ που έπαιρνε 3% και πήρε 12% στην Αθήνα στην πρώτη του επαφή με την κάλπη αν και παγκοσμίως άγνωστος, σημαίνει ο άνθρωπος είχε τρομερό πολιτικό ταλέντο».

«Ένα τρομερό πολιτικό ταλέντο το οποίο το σπατάλησε όπως καμιά φορά αθλητές που ενώ θα μπορούσαν να φτάσουν NBA και Champions League, αλλά φτάνουν έως την Άνω Ραχούλα. Για ποιον λόγο; Διότι δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του. Δεν εξελίχθηκε, παραμένει ίδιος. Παραμένει όμως και ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Εγώ αν το αποφασίσει να κάνει κόμμα, θα τον καλωσορίσω στην αρένα με μεγάλη χαρά».

Πηγή: skai.gr

