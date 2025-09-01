ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση στη ΔΕΘ υπόσχεται, ενώ οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν

«Η ολοκλήρωση της θερινής εκπτωτικής περιόδου του 2025 αποκαλύπτει τη σκληρή αλήθεια: η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, βρίσκεται ένα βήμα πριν τον αφανισμό», τονίζει ο Τομέας Επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Επικαλείται τα στοιχεία της ΕΣΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κατά τα οποία:

-6 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μείωση πωλήσεων.

-3 στις 4 καταγράφουν εκρηκτική αύξηση λειτουργικού κόστους.

-1 στις 2 δηλώνει ότι δεν διαθέτει ρευστότητα ούτε για τρεις μήνες.

Υποστηρίζει ότι «την ώρα που οι μικρομεσαίοι στενάζουν, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανέβει στη ΔΕΘ για άλλη μια φορά με βαλίτσες γεμάτες ψεύτικες υποσχέσεις». Σχολιάζει ότι «όπως κάθε χρόνο, θα μιλήσει για "ανάπτυξη", ενώ η πραγματική οικονομία βουλιάζει. Θα μιλήσει για "στήριξη της επιχειρηματικότητας", ενώ στηρίζει μόνο τους λίγους και ισχυρούς».

Σύμφωνα όμως με τον αρμόδιο τομέα του ΠΑΣΟΚ, «η κυβερνητική πολιτική στραγγαλίζει τη μεσαία τάξη, φορτώνει υπερφορολόγηση, αφήνει ανεξέλεγκτο το ενεργειακό κόστος και στερεί από τις μικρές επιχειρήσεις την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το αποτέλεσμα είναι λουκέτα, ανεργία και κοινωνική ανασφάλεια».

Απέναντι σε αυτή την «πολιτική παρακμής», όπως τη χαρακτηρίζει, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταθέτει «ξεκάθαρη πρόταση» για:

-Μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών για τους μικρούς και μεσαίους.

-Στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία με κοινωνικούς όρους.

-Μέτρα στήριξης της κατανάλωσης και ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης.

-Προστασία της εργασίας και ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης.

Προσθέτει ότι θα ανακοινωθούν και περαιτέρω μέτρα από τον πρόεδρο του κόμματος στις 13 Σεπτεμβρίου.

«Η ΔΕΘ δεν μπορεί να είναι άλλο ένα επικοινωνιακό σόου. Οφείλει να γίνει αφετηρία για μια νέα πορεία με δικαιοσύνη, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να σταθεί απέναντι στους μικρομεσαίους. Εμείς στεκόμαστε δίπλα τους. Γιατί χωρίς μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει ούτε υγιής οικονομία, ούτε κοινωνική ισορροπία», αναφέρει καταληκτικά ο αρμόδιος τομέας του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

