Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση στο βιβλίο μου

Τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ευχαρίστησε δημόσια ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για τη διαφήμιση του βιβλίο του, «Ρώμη», ενώ παράλληλα εξαπέλυσε πυρά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά και τον τσακωμό τους στη Βουλή, χαρακτηρίζοντάς την «κακιά γυναίκα».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε αρχικά: «Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα, γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε προφανώς λειτούργησε λίγο διαφημιστικά. (…) Εγώ έχω μια σειρά βιβλίων στην ελληνική αγορά που λέγονται απλά μαθήματα ιστορίας που έχω κάνει. Έχω πάρει τα μαθήματα που έκανα ως καθηγητής πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πάρει το βιβλίο, το έχουμε κάνει σκριπτ δηλαδή από την ομιλία του έχω κάνει κείμενο και μετά κάθομαι και το χτενίζω και διορθώνω κάποια λάθη. Προσθέτω κάποια πράγματα που είναι πολύ πιο εύκολο από το να γράφω από την αρχή. (…) Το βιβλίο πάντως αυτό να ξέρετε για τη Ρώμη. Αν δεν ήταν η Ευγενία δεν έβγαινε το βιβλίο, εκείνη το είναι ο ιθύνων νους γύρω από όλο αυτό».

Ερωτηθείς γιατί έβγαλε βιβλίο, μετά μάλιστα και τη δήλωση της κ. Κωνσταντοπούλου, ότι ο κ. Τσίπρας έβγαλε βιβλίο για να βγάλει λεφτά, απάντησε: «Πρώτα από όλα εγώ είμαι παραδοσιακός συγγραφέας και βιβλιοπώλης, δεν είναι το πρώτο βιβλίο που βγάζω. Δεν έχω βγάλει πολλά βιβλία. (…) Όπως έχω αναφέρει η κ. Κωνσταντοπούλου, έχει μέσα της ένα εγγενές μίσος. Εγώ την έχω ονοματίσει κακιά γυναίκα. Είναι κακός άνθρωπος. Είναι σίγουρα το πιστεύω. Έχω την ελευθερία της γνώμης μου. Είναι ένας κακός άνθρωπος. Σε όλους τους ανθρώπους που δεν την προσκυνούν βλέπει το κακό. Ποτέ δεν θα βρει το καλό για αυτό αν δείτε προχθές στη Βουλή μου είπαν κάποιοι γιατί τσακώθηκες με τη κα Κωνσταντοπούλου, ενώ αυτό είναι λάθος εικόνα. Ήλθε στη Βουλή, τσακώθηκε στην εξεταστική, τσακώθηκε με εμένα κάτω, τσακώθηκε με τον Λαμπρούλη του ΚΚΕ, τσακώθηκε με την Γεροβασίλη. (…) Εγώ δεν αφήνω να λόγω χαρακτήρος. Έχω πάντα μια πάγια άποψη. Είναι αυτό που στο παρελθόν είχε βάλει στο στόμα μου το Πολάκη και τώρα με τη Ζωή. Εγώ όταν κάποιος κάνει bullying, αντιστέκομαι. Εγώ είμαι πολύ ευγενής, αν ο άλλος είναι ευγενής μαζί μου, αλλά αν ο άλλος είναι άνθρωπος που νομίζει ότι θα επιβληθεί με τη βία, τη λεκτική και το ύφος σε αυτόν πραγματικά αντιδρώ. Και νομίζω δεν μπορεί ούτε η Βουλή, ούτε η Ελλάδα να υποταχθεί στην τοξικότητα της κ. Κωνσταντοπούλου. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, άλλο να είμαστε εχθροί».

«Είναι το ίδιο που λέω και στον Τσίπρα που το βιβλίο του δεν έχει πει συγγνώμη για τη Novartis. Αυτή την εβδομάδα έγινε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα καταθέσω στο δικαστήριο σε λίγες μέρες στο Εφετείο. Εμείς λέγαμε τη σκευωρία Novartis. Πού στηριζόταν σκευωρία; ότι οι άνθρωποι που είχαν πάει να καταθέσουν στην Αμερική έναντι αμοιβής χρησιμοποιήθηκαν από την κ. Τουλουπάκη ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα. (…) Και οι δύο ψευδομάρτυρες πήγαν με απόφαση της Δικαιοσύνης. Διότι αν πράγματι αποδεικνυόταν ότι αυτοί είχαν πάρει λεφτά από την Αμερική, τότε η κ. Τουλουπάκη παράνομα τους είχε κάνει μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Γιατί παράνομα; Γιατί ο ελληνικός νόμος έλεγε ότι απαγορεύεται να δώσεις αυτήν την προστασία σε κάποιον που έχει να πάρει λεφτά από την υπόθεση αυτή. Τώρα τι απεδείχθη με τη δέσμευση των λογαριασμών τους; Ότι πράγματι αυτοί οι δύο ψευδομάρτυρες στην Αμερική, ότι πράγματι πήραν εκατομμύρια από τους Αμερικανούς, ότι πράγματι παράνομα τους είχε κάνει μάρτυρες δημοσίευμα της κας Τουλουπάκη; Και το κυριότερο, προσέξτε που το έχει καταλάβει πολύς κόσμος, αλλά έχουν πει στην Αμερική, αλλά στην Ελλάδα, στην Αμερική δεν έχουν κάνει καμιά κατάθεση για κανένα πολιτικό πρόσωπο. (…) Προσέξτε τώρα, θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Απεδείχθη από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πει διαφορετικά πράγματα στην Αμερική και διαφορετικά στην Ελλάδα. Άρα το ερώτημα επανέρχεται Ποιος τους έβαλε στην Ελλάδα να πουν αυτά τα ψέματα; Για αυτά ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του δεν λέει κουβέντα» είπε μεταξύ άλλων για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα άλλα και την υπόθεση Novartis.

Σχετικά με νέα δημοσκόπηση ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε: «Όσον αφορά το 26% του κόμματος Τσίπρα, δεν σημαίνει 26 πρόθεση ψήφου. Αυτό εμένα αν με ρωτήσεις, τον Άδωνι Γεωργιάδη, είναι μια ευκαιρία το κόμμα Τσίπρα να ανασυνταχθεί η Αριστερά. Ναι, θα σας πω. Ναι, είναι μια ευκαιρία, υπό την έννοια ότι είναι μια ηγετική προσωπικότητα αυτή έχουν γίνει 700 κομμάτια και μπορεί και να ενώσει μερικούς. Δεν σημαίνει ότι εγώ επειδή θα πω ότι ναι, μπορεί να κάνει αυτό το σημείο, θα ψηφίσω Τσίπρα. Είναι διαφορετικό πράγμα το ένα, διαφορετικό πράγμα το άλλο. Θα δούμε πόσοι θα ψηφίσουν Τσίπρα όταν έχουμε εκλογές και θα δούμε στις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινώσει το κόμμα. Πιστεύω μετά τις γιορτές να το ανακοινώσει πια. Δεν θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Όσον αφορά τώρα τον Αντώνη Σαμαρά, εγώ δεν σχολιάζω παγίως τίποτα που αφορά τον Σαμαρά, αν και εφόσον κάνει κόμμα θα με ρωτήσετε».

Πηγή: skai.gr

