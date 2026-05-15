Σκληρή κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο Ανδρουλάκη

Σφοδρά πυρά αντάλλαξαν χθες κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης που ενοικιάστηκε στο Δημόσιο. Το βράδυ της Πέμπτης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «το μιντιακό παρακράτος της ΝΔ οργάνωσε με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση», ανακοινώνοντας πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, επισήμανε πως η επιλογή για το ακίνητό του έγινε επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή τον Μάιο του 2009.

Σε συνέντευξή του στο Action24, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις κατηγορίες που εξαπέλυσαν κυβερνητικά στελέχη σε βάρος του με αφορμή δημοσίευμα, λέγοντας: «Λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε. Λέει ότι υπήρχε κι άλλη προσφορά. Έγινε έλεγχος στην προσφορά αυτή και το κτίριο, το οποίο είχαν προσφέρει είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και δεν το επέλεξαν. Επέλεξαν, λοιπόν, τη φθηνότερη προσφορά και ένα κτίριο που δεν είχε κανένα φορτίο. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί μετά έγιναν εκλογές, έφυγε η μία κυβέρνηση και ήρθε η άλλη. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης», σημείωσε.

«Τι μας λένε σήμερα; Ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου; Δηλαδή όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου που είναι καθαρός και αφορά υπηρεσίες, κτηριακές υποδομές, προμήθειες, είναι ανήθικος; Αυτό μας λένε;» αναρωτήθηκε δηκτικά για τους υπαινιγμούς της κυβέρνησης περί ηθικού θέματος.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι από το 2022 το Kτηματολόγιο παραμένει στο κτίριο με παράταση της σύμβασης, την οποία έκανε μονομερώς και στους διαγωνισμούς που γίνονται έκτοτε για να εξευρεθεί άλλο κτίριο και κηρύσσονται άγονοι, δεν μετέχει η οικογένεια του.

Για τον υπουργό Υγείας συνέχισε λέγοντας πως: «Λέει ότι έχω εισπράξει 1,5 εκατ. ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα, το πρωί μίλησε για 1,5 εκατ., πριν από λίγο είπε για 1,2 εκατ. ευρώ. “Πέφτουν” τα εκατομμύρια. Σε λίγο θα φτάσει στην πραγματικότητα. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Άρα, και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι "μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατ." είναι μία ακόμα συκοφαντία. Επίσης, μίλησε για “φωτογραφικό” διαγωνισμό. Και στον δεύτερο διαγωνισμό συμμετείχαν οκτώ προσφορές, άρα και οι δύο διαγωνισμοί ήταν με πολλές άλλες προσφορές».

«Το μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστησε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό τους μέσο, το πήραν μετά ο κ. Γεωργιάδης, τα φιλικά media και η «Ομάδα Αλήθειας» και οργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση», ανέφερε για το σχετικό δημοσίευμα του mononews.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η υπόθεση φέρεται να ξεκίνησε το 2009 όταν αποφασίζεται κατόπιν διαγωνισμού η μίσθωση κτιρίου 773 τ.μ. για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε κτήριο στη θέση «Τρυπητή» της συνοικίας Κατσαμπά και επί της οδού Μετεώρων που αποτελείται από υπόγειο 257 τ.μ., ισόγειο 257 τ.μ., πρώτο όροφο 257 τ.μ. που ανήκει στον πατέρα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνο Ανδρουλάκη και γνωστό στέλεχος του κόμματος, καθώς και στη μητέρα του.

Γεωργιάδης: Mασαμπούκωσε 1,5 εκατ. και μας κουνάει το δάχτυλο;

Χτες, από το βήμα της Ολομέλειας, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζοντάς τον «διαπρύσιο κήνσορα της ηθικής», «άμεμπτο, αδιάφθορο και πάλλευκο».

Από την χθεσινή μου τοποθέτηση στην Βουλή των Ελλήνων για τον @androulakisnick και τον χαρακτήρα του σε σχέση με όσα αποκαλύπτονται pic.twitter.com/IuLUp9ypjo — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 15, 2026

«Έβαλε το Δημόσιο να το ανακαινίσει με χρήματα του ελληνικού λαού», είπε ενώ υπογράμμισε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «περνούσε ζάχαρη την εποχή των μνημονίων», την ώρα που άλλοι δοκιμάζονταν. «Μια εβδομάδα πριν μπει η χώρα στο μνημόνιο, την ώρα που όλοι οι άλλοι μπαίναμε σε φοβερές θυσίες, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Κατάφερε να πάρει ένα πολύ υψηλό ενοίκιο να αποθησαυρίσει και να περάσει τη δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις! Κυνηγάμε τον κτηνοτρόφο στις Σέρρες για την επιδότηση των 5.000 ευρώ και ο Ανδρουλάκης.... μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο!».

Χρηστίδης: Αισχρή επίθεση – Στη δικαιοσύνη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, την απάντηση έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος έκανε λόγο για λάσπη στον ανεμιστήρα. «Επέλεξε να πει αυτά τα οποία είπε, υβριστικά, ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα και μπερδεύοντας υποθέσεις που δεν έχουν καμία σχέση η μία με την άλλη», είπε ο κ. Χρηστίδης σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα απευθυνθεί στη δικαιοσύνη για την «αισχρή επίθεση» που δέχεται.

Μαρινάκης: Ηθικό το ζήτημα για το ακίνητο

Έντονη κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, άσκησε χτες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «ζητήματα ηθικής τάξης» που ανακύπτουν από σχετικό δημοσίευμα αναφορικά με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο μισθώνει το Δημόσιο από το 2010. Όπως σημείωσε, από το κράτος έχουν καταβληθεί πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη ρητορική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε θεσμούς και αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θέτει κανένα θέμα νομιμότητας, καθώς αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, τόνισε ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ και οι επιθέσεις προς κυβερνητικά στελέχη «δεν συμβαδίζουν» με όσα αποκαλύπτονται.

Αναφερόμενος στην αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και τις ανακοινώσεις περί νομικών κινήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε αν το κόμμα σκοπεύει να στραφεί κατά δημοσιογράφων ή κατά του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε το θέμα. «Θα φτάσουμε στο σημείο να απειλούμαστε με μηνύσεις επειδή ασκούμε πολιτική κριτική;» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει θέσει κανένα νομικό ζήτημα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ συχνά επικαλείται διεθνείς οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου και καταγγέλλει τις αγωγές, καλώντας το κόμμα να εξηγήσει πώς η στάση του συνάδει με την αντίδρασή του στο συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται «να μετατρέψει τη δημόσια συζήτηση σε τηλεδίκη», όπως είπε ότι κάνει η αντιπολίτευση.

Πηγή: skai.gr

