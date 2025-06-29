Ανδρουλάκης: «Επικίνδυνος ή συνένοχος ο πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Βέλη» εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τις αποκαλύψεις για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε άρθρο του στο «ΒΗΜΑ», ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι ο ελληνικός λαός παρακολουθεί εμβρόντητος το νέο μεγάλο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ένα σκάνδαλο που δεν περιορίζεται σε υπαινιγμούς ή εικασίες: είναι χειροπιαστό, τεκμηριωμένο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συμπαρασύρει όχι μόνο τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα, αλλά για άλλη μια φορά αναδεικνύει την αναξιοπιστία και τη διαφθορά του «επιτελικού» κράτους της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνει.

Στη συνέχεια, κάνει προσωπική αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί άλλο να παριστάνει τον ανήξερο. «Εδώ και δύο χρόνια, του έχω θέσει ευθέως το ζήτημα της κακοδιαχείρισης στη Βουλή. Τόσο στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, σε συνεντεύξεις μου, όσο και σε επίκαιρη ερώτηση μου για τον αγροτικό κόσμο στις αρχές του χρόνου. Ο κ. Μητσοτάκης τότε, κρύφτηκε πίσω από τις σκιές που αναγνώρισε ο ίδιος ότι υπάρχουν, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στον Λευτέρη Αυγενάκη, σημειώνοντας ότι «όταν ανακοινώθηκε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία, ήταν τέτοιο το μέγεθος της αλαζονείας που ο τότε υπουργός Λ. Αυγενάκης με επέκρινε για 'περίεργη επιμονή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ' και πως 'δεν φορώ τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος'. Σήμερα, το όνομά του φιγουράρει στη δικογραφία».

Αναφορικά με το πρόστιμο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είναι απλώς ένα επιπλέον βάρος για τους φορολογούμενους, είναι ένας νέος διασυρμός για τη χώρα και θέτει σε κίνδυνο τον πρωτογενή τομέα.

Για τις παραιτήσεις του κ. Βορίδη, τριών υφυπουργών και ενός γενικού γραμματέα σημειώνει ότι είναι απόδειξη ότι το πρόβλημα ξεπερνά μεμονωμένα πρόσωπα και αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα διακυβέρνησης του δήθεν «επιτελικού» κράτους και αυτό συνιστά τη μεγαλύτερη απογοήτευση για τον ελληνικό λαό, που περίμενε πως μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και τις τεράστιες θυσίες του, θα έμπαιναν επιτέλους οι βάσεις για ένα κράτος λογοδοσίας και αξιοκρατίας.

«Επικίνδυνος ή συνένοχος ο πρωθυπουργός»

Συνεχίζοντας την επίθεσή του στον πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι δεν μπορεί πια να παριστάνει τον ανήξερο διαχειριστή. «Έξι χρόνια στο τιμόνι της χώρας, αν δε γνώριζε είναι επικίνδυνος – αν γνώριζε είναι συνένοχος», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, δε θα επιτρέψει να μετατραπεί αυτή η σοβαρή υπόθεση σε επικοινωνιακή απόπειρα συμψηφισμού ευθυνών.

«Με υπευθυνότητα και θεσμική συνέπεια, θα προχωρήσουμε στη μελέτη της δικογραφίας και θα πράξουμε το συνταγματικό μας καθήκον. Οι πολίτες απαιτούν λογοδοσία. Όχι ατιμωρησία. Απαιτούν κράτος που υπηρετεί τον λαό, όχι το κόμμα. Και πάνω απ’ όλα, δικαιοσύνη χωρίς εξαιρέσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσωπικά, αποδείχτηκαν κατώτεροι των απαιτήσεων της κοινωνίας. Και ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται άλλο να πληρώνει τα σπασμένα της διαφθοράς από μια κυβέρνηση, που τον περιφρονεί. Αξίζει μια καλύτερη προοπτική για τη ζωή του», καταλήγει στο άρθρο του ο κ. Ανδρουλάκης.

