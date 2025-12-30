Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης “Ανδρέας Γιαννόπουλος” του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε το απόγευμα της Τρίτης 30/12 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεναγήθηκε στους χώρους του Κέντρου, ενημερώθηκε για το κοινωνικό έργο της Οργάνωσης και αντάλλαξε ευχές με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλο, με εργαζόμενους και με εθελοντές.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσαν η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Β’ Αθηνών Ρένα Δούρου και η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά.

Μετά το πέρας της επίσκεψης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε στα ΜΜΕ:

«Ενημερωθήκαμε για το σοβαρό κοινωνικό έργο που παρέχει το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης “Ανδρέας Γιαννόπουλος” και για το σημαντικό έργο της εθελοντικής οργάνωσης του “Χαμόγελου του Παιδιού” που εδώ και 30 χρόνια έχει εξυπηρετήσει κι έχει υποστηρίξει 2.300.000 παιδιά.

Το πρώτο που οφείλω να πω, είναι ότι οι φορείς αυτοί, του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της κοινωνίας των πολιτών είναι πολύτιμοι και γι’ αυτό πρέπει να στηρίζονται από την Πολιτεία.

Με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια, θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία στη χώρα μας, ώστε να ανταμείβουμε τη σοβαρότατη προσφορά που οι φορείς αυτοί παρέχουν στην Πολιτεία και στην κοινωνία.

Γιατί το έργο που γίνεται στο Χαμόγελο του Παιδιού είναι έργο που θα έπρεπε να παρέχει η Πολιτεία και το Δημόσιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως ταυτόχρονα με όλα αυτά, χρειάζεται η ελληνική Πολιτεία να έχει και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Γιατί όλες αυτές οι ευάλωτες κοινωνικές υποθέσεις, όλα αυτά τα παιδιά της μεγάλης οικογένειας της πατρίδας μας, χρειάζονται σοβαρές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, που να στηρίζουν το έργο εθελοντικών οργανώσεων και να ολοκληρώνουν αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι μια προοδευτική Πολιτεία.

Το 2026 μαζί με τον εθελοντισμό, να έχουμε και πραγματική πρόοδο στους κοινωνικούς φορείς και τις κοινωνικές δομές της Ελλάδας. Αυτή η προσπάθεια θα βρει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σταθερό υποστηρικτή.

Καλή χρονιά και συγχαρητήρια στους ανθρώπους που προσπαθούν για ένα καλύτερο αύριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.