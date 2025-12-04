Για «κατάρρευση της αγροτικής οικονομίας» που οδηγεί σε «δραματικές καταστάσεις ερήμωσης στα χωριά της χώρας», προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, με φόντο τα συνεχιζόμενα αγροτικά μπλόκα.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα τελευταία έξι χρόνια «αντιμετωπίζει το κράτος ως λάφυρο» μέσω «φαγοποτιών και ρουσφετιών στα γαλάζια παιδιά», «αναθέσεων και επιδρομής στα ευρωπαϊκά κονδύλια» και «αποδόμησης του κράτους δικαίου και των θεσμών», επιρρίπτοντας ευθύνες και στην ηγεσία της δικαιοσύνης.

Τόνισε ότι η πλειοψηφία των πολιτών «έχει συνδέσει την κυβέρνηση με τη διαφθορά». Αναφερόμενος στον πρωτογενή τομέα, υποστήριξε πως η κυβέρνηση εξαπάτησε τους αγρότες, με αποτέλεσμα την «κλοπή ενισχύσεων», τη «φτωχοποίηση και εξαθλίωση», τη «νεο-μετανάστευση» και τον «αυταρχισμό των ΜΑΤ». Επισήμανε ότι «ο αγροτικός κόσμος είναι στα μπλόκα, γιατί είναι απελπισμένος. Χάνουν τη γη τους, το μέλλον τους, την περιουσία τους».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε ότι ο αγώνας των αγροτών αφορά την επάρκεια, την αυτάρκεια, τη διατροφική ασφάλεια, το ΑΕΠ της χώρας, τις τιμές των προϊόντων, αλλά και την επιβίωση των άλλων επαγγελμάτων της ελληνικής περιφέρειας. «Είναι ένας αγώνας εθνικής σημασίας, και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών», δήλωσε, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι στηρίζει «τους Φραπέδες, τους Χασάπηδες και τις Φεράρι, και τους τυχερούς με λαχεία και τζόκερ».

Όπως υπογράμμισε, για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο πρωτογενής τομέας αποτελεί προτεραιότητα, παραπέμποντας στο ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα του κόμματος, με πρώτο μέτρο τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Επικρίσεις για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ και το σχέδιο για τα λιμάνια

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος ανέφερε ότι η ερήμωση της υπαίθρου επιτείνεται από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι το έκανε για να εξυπηρετήσει ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της Βουλής και την αναβολή της συζήτησης για τα ΕΛΤΑ.

Σχετικά με το κυβερνητικό σχέδιο για τα λιμάνια, υποστήριξε πως το νομοσχέδιο για την «Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων» δεν προσφέρει λύσεις, αλλά αντίθετα δημιουργεί νέα προβλήματα, κάνοντας λόγο για «στρατηγική υποτέλειας και ξεπουλήματος». Παρουσίασε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που περιλαμβάνει ανεξάρτητη αρχή λιμενικής ασφάλειας, με επαρκή στελέχωση και έμφαση σε μέτρα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ και ουσιαστική ασφάλεια για όλους τους πολίτες.

Κάλεσμα για προοδευτική διέξοδο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτήρισε την κυβέρνηση «επικίνδυνη» και υποστήριξε ότι πρέπει να αποχωρήσει το συντομότερο, καθώς στερείται «κοινωνικής νομιμοποίησης». Αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις σε κλάδους όπως τα ταξί, οι λαϊκές αγορές και οι δήμοι.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη για μια «ενωτική, προοδευτική, δημοκρατική διέξοδο» που θα βάλει τέλος στο σημερινό αδιέξοδο, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να συνεργαστούν για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Πηγή: skai.gr

