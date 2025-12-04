Τασούλας: Δεν υπάρχει δίλημμα επανεξοπλισμού - Σε λίγες ημέρες η παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων»

Τη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας σε μια Ανατολική Μεσόγειο, η οποία αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, επιχείρησε να περιγράψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική – Athens Policy Dialogues», το οποίο πραγματοποιείται 4 και 5 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο King George και οργανώνεται από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα Το Βήμα.

«Τα πράγματα δεν αλλάζουν μόνο καθημερινά, αλλάζουν από ώρα σε ώρα, ενδεχομένως από στιγμή σε στιγμή», επεσήμανε κατά την έναρξη της ομιλίας του, τονίζοντας ότι σ’ αυτό το ρευστό περιβάλλον «η Ελλάδα όχι μόνο έχει διατηρήσει αλλά έχει αναβαθμίσει τη θέση της ως ένας σημαντικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της».

Μάλιστα, έκανε λόγο για τρεις βασικούς άξονες, οι οποίοι αφορούν α) στην προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, β) στην προώθηση συνεργασιών που ενισχύουν την ασφάλεια, την ενεργειακή επάρκεια και την οικονομική ανάπτυξη και γ) στην ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου ως ενιαίου χώρου πολιτισμού, βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η προώθηση της ευημερίας περνάει μέσα από την εξεύρεση δίκαιων λύσεων σε χρονίζοντα προβλήματα, κάνοντας ειδική αναφορά τόσο στο Κυπριακό, για το οποίο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δώσει μια βιώσιμη και μόνιμη λύση, όσο και για το Μεσανατολικό, για το οποίο επανέλαβε τη θέση για τη δημιουργία δύο κρατών. Τα παραπάνω, όπως παραδέχθηκε, απαιτούν την ενεργό εμπλοκή των ΗΠΑ και της Ευρώπης. «Δεν μπορούν να λείπουν οι πιο ισχυρές δυνάμεις του κόσμου […] όχι με όρους αποικιοκρατικής εποχής, αλλά με ρεαλισμό και γνώση», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στη στάση της Ελλάδας, ο κ. Τασούλας επεσήμανε την ανάγκη να «συμπληρώσουμε την πολιτική μας με νέα εργαλεία», τα οποία θα έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας, την εμβάθυνση των συμμαχιών και τη διασφάλιση ενός διακριτού και ενεργού ρόλου στην υπό διαμόρφωση αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συμπλήρωσε, απαιτείται μια διπλωματία ενεργητική, προληπτική και διορατική, η οποία θα έχει την ικανότητα να ενεργεί σε ένα περιβάλλον αστάθειας, αλλαγών και κρίσεων.

Ειδική αναφορά έκανε στο ζήτημα της άμυνας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους. «Η ευαίσθητη γεωπολιτική θέση και η απειλή από τον τουρκικό αναθεωρητισμό δεν της επέτρεψαν να ησυχάσει ποτέ, δεν της επέτρεψαν να ωφεληθεί από το μέρισμα της ειρήνης». Γι’ αυτό τον λόγο, συνέχισε, η άμυνα δεν εγκαταλείφθηκε ούτε την περίοδο της οικονομικής κρίσης. «Η εθνική ασφάλεια είναι πρώτο μέλημα κάθε κυβέρνησης. Την τελευταία 5ετία έχουν ενισχυθεί εντυπωσιακά οι επενδύσεις στην ασφάλεια […] Δεν υπάρχει δίλημμα επανεξοπλισμού, γιατί η χώρα διατηρεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκθείασε την αταλάντευτη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, εξαίροντας τη συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία «δυναμώνει συνεχώς και ποικιλοτρόπως». Μάλιστα, επικαλέστηκε ως παράδειγμα τόσο τις συμφωνίες στο ενεργειακό πεδίο, οι οποίες καθιστούν την Ελλάδα σημείο αναφοράς για την ενεργειακή ασφάλεια, όσο και τις συμφωνίες για τους υδρογονάνθρακες. Όσον αφορά στη συνεργασία με τη Γαλλία, υπενθύμισε ότι σε λίγες ημέρες αναμένεται η παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στις στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ, για τις οποίες έχουν εργαστεί διαδοχικές κυβερνήσεις, αλλά και στις στενές σχέσεις με την Αίγυπτο, οι οποίες έχουν συμβάλλει στην ευρύτερη σταθερότητα.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, επεσήμανε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να ενισχύει τα διπλωματικά ερείσματα και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, παραμένοντας σταθερή στις επιλογές της: προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, αξιοποίηση ενεργειακών και οικονομικών δυνατοτήτων για την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας, στήριξη των λύσεων που προάγουν την ειρήνη και την ευημερία, μακριά από εθνικιστικούς ηγεμονισμούς, θρησκευτική μισαλλοδοξία και στείρους ανταγωνισμούς.

Τις εργασίες του διήμερου συνεδρίου άνοιξε λίγο νωρίτερα ο Συμεών Γ. Τσομώκος, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο οποίος αναγνώρισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βρίσκονται στο μεταίχμιο μεγάλων προκλήσεων και σημαντικών ευκαιριών. «Σ’ ένα περιβάλλον που οι ισορροπίες κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, ο διάλογος δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικός», συμπλήρωσε, προτού υπογραμμίσει ότι ενώ οι καιροί αλλάζουν, αυτό που μένει σταθερό είναι «η ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε την περιοχή από τις τρικυμίες». «Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι απούσα […], πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια, καθώς παραμένει βασικό σημείο αναφοράς στη συζήτηση για την περιοχή μας», κατέληξε.

Από την πλευρά του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, ο Πρόεδρος, Αθανάσιος Πλατιάς, ανέφερε ότι θέλουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα κέντρο διαλόγου για ζητήματα περιφερειακής, διεθνής και παγκόσμιας ασφάλειας. «Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές του πλανήτη, είναι πυριτιδαποθήκη», εξήγησε, μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για μια σύγκρουση συμφερόντων σε τρία διαφορετικά επίπεδα: Ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, ανάμεσα στις περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος κ.α., αλλά και ανάμεσα σε μη κρατικούς δρώντες, όπως η Χαμάς, οι Χούθι κ.α.

Τέλος, ο Γιάννης Πρετεντέρης, Εκδότης της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, αφού συμφώνησε ότι «η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει, χωρίς να έχουμε την ευχέρεια να μελετήσουμε, να αφομοιώσουμε και να συνειδητοποιήσουμε τις αλλαγές», σχολίασε ότι σ’ αυτήν την περιοχή ενίοτε η σύγκρουση λειτουργεί και ως άξονας σύγκλισης. Επιπλέον, εξέφρασε την απογοήτευση για την «αδυναμία της Ευρώπης να παίξει έναν γεωπολιτικό και στρατηγικό ρόλο», την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ βρίσκονται υπό νέα διοίκηση και προς το παρόν ψάχνουν τα βήματά τους.

Πηγή: skai.gr

