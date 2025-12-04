Την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο «Παλλάς», σχολίασε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, ενώ ανέφερε πως οι παρουσίες του θύμισαν την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε πως: «παρακολούθησα την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στα τελευταία 15 λεπτά, καθώς ερχόμουν προς το στούντιο. Κάποια στιγμή τον άκουσα να λέει για “σοκ δημοκρατίας”, εγώ έσκασα στα γέλια γιατί λέω, το να λένε για δημοκρατία, αυτοί που απέκλεισαν την δημοκρατία, πώς είναι δυνατόν;».

«Σίγουρα χιλιάδες σύνεδροι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ υπέστησαν το σοκ αντιδημοκρατικότητας. Εγώ είμαι εντάξει. Δεν μπήκα στην πολιτική ούτε για να γίνω ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ούτε αρχηγός κόμματος, για να προσφέρω μπήκα. Εδώ βρίσκομαι. Μακάρι να υπάρχουν άλλοι νέοι, τριαντάρηδες, άφθαρτοι, που έχουν δουλέψει στη ζωή τους, καταλαβαίνουν τα οικονομικά και πώς λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία. Ας έρθουν να μπουν μπροστά στην αρένα. Εκεί παίζεται η μπάλα», τόνισε.

«Άκουσα επίσης ότι “εμείς πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που απαιτούμε ή να είμαστε εμείς η αλλαγή”. Αλλαγή εγώ δεν είδα εκεί μέσα. Είδα λίγο από το κινητό την εικόνα, μου φάνηκε σαν την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ», είπε και πρόσθεσε, «ήταν όλο το παλιακό κομμάτι».

Και συνέχισε: «Δεν κατηγορώ κάποιον ο οποίος τυχαίνει να έχει μια πορεία σε ένα κόμμα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και έχουν πολιτευτεί, έχουν υπάρξει στελέχη, αλλά μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Το πιο λυπηρό απ’ όλα ήταν να βλέπεις δύο ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να διαπρέψουν υπό την ηγεσία μου, τον Αλέξη Χαρίτση και το Σωκράτη Φάμελλο, να τους έχει ξεπετάξει πάνω στη γαλαρία, χωρίς κανέναν αυτοσεβασμό, ενώ τους “θάβει” στην ουσία στο βιβλίο του, ότι αυτοί φταίνε (…). Πόσο λίγο αυτοσεβασμό πρέπει να έχεις για να καταλήξεις εκεί; Δηλαδή να πας να παρακαλάς για μια μελλοντική έδρα, υπό ένα νέο σχήμα, όταν υποτίθεται ότι εκπροσωπείς μέλη, ψηφοφόρους. Πώς είναι αυτό δημοκρατία;».

Για το αν έχει μετανιώσει για τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε πως: «Είμαι μεγάλο παιδί. Το αν έχω μετανιώσει ή όχι δεν αφορά τον ελληνικό λαό ούτε λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα του ελληνικού λαού».

Πηγή: skai.gr

