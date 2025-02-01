Συνέντευξη στο Fox News παραχώρησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι στην Τουρκία υπάρχουν δυνάμεις που αναπολούν την οθωμανική εποχή. Παράλληλα, επισήμανε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να ψιθυρίσει στο αυτί του Ταγίπ Ερντογάν ότι το διεθνές δίκαιο είναι τρόπος ζωής στο σύγχρονο κόσμο.

Μεταξύ άλλων, ο Ν. Δένδιας επισήμανε ότι η επεκτατική ρητορική αποτελεί κεντρική ανησυχία για το ΝΑΤΟ εδώ και χρόνια, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η συμμαχία ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπει απειλές που προέρχονται από κράτη-μέλη της, με επίκεντρο την Τουρκία.

«Υπάρχουν άνθρωποι στην Τουρκία που πιστεύουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν πάλι την Οθωμανική Αυτοκρατορία, περιλαμβάνοντας τμήματα της Ελλάδας, της Συρίας, του Ιράκ, του Ιράν και του Καυκάσου. Ελπίδα μου είναι ότι πρόκειται για όνειρο θερινής νυκτός, αλλά αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στις σχέσεις με την Ελλάδα και στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Εξήγησε ακόμη, ότι το ζήτημα της Τουρκίας έχει αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις, ενώ ανέφερε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσινγκτον θα ασκήσει εποικοδομητική πίεση στην Άγκυρα ώστε να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να μην προκληθεί μια νέα κρίση στο ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στη στενή σχέση που φέρεται να έχουν ο Τραμπ και ο Ερντογάν, είπε ότι ο κ. Τραμπ μπορεί να «ψιθυρίσει στο αυτί του Τούρκου ηγέτη», υπενθυμίζοντάς του ότι «το διεθνές δίκαιο» και οι διεθνείς κανόνες της θάλασσας «είναι τρόπος ζωής στον σύγχρονο κόσμο».

«Δεν θα ήταν καθόλου καλό» πρόσθεσε ο Ν. Δένδιας, «για το ΝΑΤΟ, ούτε για τις ΗΠΑ, να ενθαρρύνουν την Τουρκία να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στο ανατολικό μέτωπο της συμμαχίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

