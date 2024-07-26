Στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, την οποία χαρακτήρισε «αυτονόητη απόφαση, που άργησε πάρα πολύ».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Ρωμανός εξέφρασε την ευχή «όπως κατάφεραν να διώξουν τον Πολάκη, με τον ίδιο τρόπο ελπίζω να διώξουν και τον Πολακισμό, ο οποίος είναι σε πολλές περιπτώσεις συνώνυμο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν εκφράζεται μόνο από τον Πολάκη».

«Χθες είχαμε μια θηλυκή έκφραση του Πολακισμού από την κυρία Έλενα Ακρίτα, με μια χυδαία επίθεση σε γυναίκα δημοσιογράφο. Ακόμη κι ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης πολλές φορές χρησιμοποιεί παρόμοιες εκφράσεις, όπως εκείνο το αλήστου μνήμης "θα τους ξεσκίσω"», ανέφερε στη συνέχεια, προσθέτοντας:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ γιγαντώθηκε με αυτόν τον άκρατο χυδαίο λαϊκισμό την περίοδο 2015-2019, που διαπερνά οριζόντια το πολιτικό σύστημα από την Αριστερά και φθάνει έως την Άκρα Δεξιά. Αυτό το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μετά την επίθεση Πολάκη στην κυρία Συρεγγέλα, ο πρώτος που έσπευσε να τον υπερασπιστεί ήταν ο κ. Βελόπουλος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.