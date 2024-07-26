Του Αντώνη Αντζολέτου

Τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Παύλο Πολάκη δύσκολα θα τον φανταζόταν κανείς κάποιο διάστημα πριν. Η απρόκλητη επίθεση που εξαπέλυσε στη συνεργάτιδα του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν η αφορμή για να λάβει μετά από πολλά παράπονα, συνεδριάσεις και καταγγελίες από συντρόφους του στα όργανα “κόκκινη κάρτα” από τον Στέφανο Κασσελάκη. Τι και αν ήταν ο “στρατηγός” της νίκης του πέρυσι τον Σεπτέμβριο φέρνοντάς τον στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Οι προειδοποιήσεις ήταν πολλές και η γκρίνια των βουλευτών - στελεχών συσσωρευμένη.

Τον Ιανουάριο είχε διαφωνήσει για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Σε συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας είχε αναφέρει πως «δεν θα μπορούμε να πάμε στα ορεινά χωριά μας», θέλοντας να πει ότι δεν θα μπορεί να εξηγήσει στους ψηφοφόρους του τη σκοπιμότητα της στήριξης της συγκεκριμένης ρύθμισης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μήνα μετά ο χανιώτης βουλευτής “τράβηξε το σχοινί” αφού απείχε από την ψηφοφορία αψηφώντας τη γραμμή που είχε δώσει ο πρόεδρος για υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Τον ίδιο μήνα είχε ακολουθήσει επεισόδιο μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και του Παύλου Πολάκη: «Αν θες να φύγεις, φύγε» του είπε ο πρέδρος στη συνεδρίαση του προεδρείου της Κ.Ο. Ο χανιώτης βουλευτής είχε ασκήσει κριτική για τον τρόπο που αντιπολιτεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση στο θέμα των εξοπλισμών. Τον Μάρτιο ο Στέφανος Κασσελάκης πήρε τα πρώτα πειθαρχικά μέτρα βγάζοντάς τον από συντονιστή των Επιτροπών Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου, ενώ αυτόν τον μήνα ο πρόεδρος αναγκάστικε να ζητήσει συγνώμη από τη Μαρία Συρεγγέλα για τον τρόπο που της είχε μιλήσει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Η “εξίσωση” δεν είναι απλή από εδώ και στο εξής. Πλέον ο Στέφανος Κασσελάκης θα έχει απέναντι του την απρόβλεπτη συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας παραμένει στο κόμμα και στα όργανα, αφού δεν υπήρξε κάποια άλλη ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου. Σημαίνει αυτό πως ο πρόεδρος εκτός από τους “87” έχει ανοίξει ένα νέο μέτωπο απέναντί του; Χθες κατά τη σύντομη παρουσία του στην κοινοβουλευτική ομάδα που συνεδρίαζε - αν και ο Σωκράτης Φάμελλος του ζήτησε να αποχωρήσει - είπε: “Ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι δεν με θέλουν, ξέρω ποιοι. Φεύγω για να μην πω κάτι που θα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Μόνο ο λαός αποφασίζει. Είμαι πιστός εκφραστής του ΣΥΡΙΖΑ”.

Το σίγουρο είναι πως η συγκεκριμένη κίνηση του Στέφανου Κασσελάκη ήταν ένα μήνυμα προς όλους τους διαφωνούντες ότι θα απαντά σε μη ανεκτές συμπεριφορές. Και δεν έχει σημασία σε ποιο στρατόπεδο ανήκει αυτός που θα υποπέσει σε κάποιο σοβαρό παραπτώμα. Ο Στέφανος Κασσελάκης στη χθεσινή τοποθέτησή του στην Κ.Ο επέλεξε να μην αναφερθεί στο ζήτημα, αλλά να χτυπήσει μόνο ένα γενικό «καμπανάκι». «Δεν υπάρχει χώρος για τακτικισμούς και ατομικές ατζέντες… Και ανάμεσα μας δεν υπάρχει κάποιος αλάνθαστος αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει και κανένας δόλιος». Συμβολικά κάποια στιγμή ο κ.Κασσελάκης, σύμφωνα με πληροφορίες πήγε και κάθισε δίπλα στην Αθηνά Λινού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.