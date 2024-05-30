Στις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεστεί κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί το ίδιο διάστημα, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στην πόλη του Πύργου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αμυντική ενίσχυση της Ελλάδας, λέγοντας ότι μέχρι το τέλος του 2029 η χώρα μας θα έχει παραλάβει τα F-35 από τις ΗΠΑ.

Πιο αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού στον Πύργο:

Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στο κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ γι΄ αυτή την τόσο θερμή υποδοχή.

Κύριε Περιφερειάρχα, δεν μπορείτε να έχετε παράπονο, περάσαμε από κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αυτό καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στον τόπο σας.

Και επειδή, όπως έχετε διαπιστώσει, είμαι αρκετά εύστοχος στις αθλητικές μου προβλέψεις, θα κάνω και εδώ από τον Πύργο μία πρόβλεψη: την επόμενη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει και θα ξεπεράσει τον στόχο τον οποίον έχει θέσει για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, ώστε να τριτώσουν οι νίκες μετά την πολύ μεγάλη μας εκλογική επικράτηση τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023.

Θέλω να σας πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ», γιατί και εδώ στον Πύργο και στην Ηλεία -θυμάμαι τη συγκέντρωση την οποία είχαμε κάνει προεκλογικά- μας εμπιστευθήκατε, με εμπιστευθήκατε, μου δώσατε δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να πηγαίνουμε σταθερά την Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη.

Και ξαναβρίσκομαι σήμερα μαζί σας, λίγες μέρες ουσιαστικά πριν από τις κρίσιμες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Χρησιμοποιώ το επίθετο «κρίσιμες» συνειδητά, επειδή ξέρω ότι όταν έχουμε ευρωεκλογές οι οποίες δεν συνδέονται χρονικά με εθνικές εκλογές ή με αυτοδιοικητικές εκλογές, μπορεί το ενδιαφέρον των πολιτών να είναι σχετικά μειωμένο.

Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ευρωεκλογές, φίλες και φίλοι, διότι πρέπει να αναλογιστείτε πόσο σημαντικές αποφάσεις θα παρθούν στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο τα επόμενα πέντε χρόνια, οι οποίες θα επηρεάσουν την δική σας καθημερινότητα.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όπου κι αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε το αποτύπωμα της Ευρώπης, στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική μας ζωή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη της Ευρώπης. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πριν από 45 χρόνια, στο Ζάππειο, υπέγραψε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ευρωπαϊκής Ελλάδος.

Και από τότε η Ευρώπη ήταν πάντα παρούσα κι εμείς πάντα αγωνιζόμασταν να φέρουμε την Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη, αλλά να ακούγεται και η φωνή της Ελλάδας πιο δυνατά στην Ευρώπη.

Περάσαμε από περιπέτειες, περάσαμε από δυσκολίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2015 κινδυνεύσαμε να εγκαταλείψουμε την ευρωζώνη, από τους πειραματισμούς κάποιων, οι οποίοι τότε έταζαν πράγματα τα οποία και οι ίδιοι γνώριζαν ότι ποτέ δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν.

Κι όμως, τα αφήσαμε πίσω μας όλα αυτά. Κι αν σκεφτείτε την πρόοδο που κάναμε τα τελευταία πέντε χρόνια -και αναφέρομαι στην πενταετία γιατί οι τελευταίες ευρωεκλογές, θυμίζω, ήταν το 2019- είναι μια πρόοδος εντυπωσιακή.

Αν για κάτι είμαι υπερήφανος, φίλες και φίλοι, είναι ότι σήμερα μπορώ να πηγαίνω στην Ευρώπη, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια με το κεφάλι ψηλά, εκπροσωπώντας μία χώρα η οποία ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση, η οποία δεν είναι πια το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, η οποία αναπτύσσεται με πιο γρήγορους ρυθμούς, η οποία είναι το παράδειγμα προς μίμηση.

Το παράδειγμα προς μίμηση σε πολλές πολιτικές της και σε χώρες οι οποίες υποτίθεται ότι είναι πιο προχωρημένες από τις δικές μας. Μιλούσα τις προάλλες με έναν φίλο από την Γερμανία και μου έλεγε «μακάρι κι εμείς στη Γερμανία να είχαμε κάνει την πρόοδο την οποία έχετε κάνει εσείς ως προς το ψηφιακό κράτος». Ένα παράδειγμα μόνο των μεγάλων αλμάτων που κάναμε την τελευταία πενταετία.

Και βέβαια, θέλω να τονίσω ότι και στα έργα υποδομής, τα οποία χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρώπη, κάναμε μεγάλη προσπάθεια να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ ευρωπαϊκών πόρων.

Το 2019, όταν είχα πρωτοέρθει να σας μιλήσω ως υποψήφιος Πρωθυπουργός, σας είχα πει: θα κάνω ό,τι μπορώ για να βάλω σε τάξη το πολύπαθο έργο του δρόμου που ενώνει τον Πύργο με την Πάτρα.

Ξέραμε τότε ότι το έργο αυτό αντιμετώπιζε τεράστιες δυσκολίες. Να σας θυμίσω γιατί: διότι κάποιοι το είχαν σπάσει σε οκτώ κομμάτια, για να δώσουν κάποια κομμάτια σε κάποιον φίλο τους εργολάβο, ο οποίος ταυτόχρονα ήλεγχε και κάποια κανάλια. Μια κατάσταση πολύ προβληματική.

Αναλώσαμε πολλή ενέργεια, προσωπική διαπραγμάτευση δική μου, το έργο μπήκε σε τάξη, εξασφαλίσαμε όλη τη χρηματοδότηση. Επισκέφθηκα σήμερα το βόρειο κομμάτι, το πιο δύσκολο τεχνικά κομμάτι, αυτό το οποίο ενώνει ουσιαστικά το δρόμο με την Πάτρα, και μπορώ να σας πω, με απόλυτη βεβαιότητα πια, ότι πριν το τέλος του 2025 το έργο αυτό θα παραδοθεί ολόκληρο, για να σπάσει επιτέλους η απομόνωση του Πύργου.

Και από τώρα σκεφτόμαστε -γιατί δεν περιμένουμε- την επέκτασή του προς τα νότια και προς την Τσακώνα. Είμαστε σε συζητήσεις με τον παραχωρησιούχο και θα αντιληφθείτε τη σημασία αυτού του έργου μόνο όταν ολοκληρωθεί. Τότε θα αντιληφθούμε πόσο μεγάλη αναπτυξιακή πρόσθετη δυναμική μπορεί να δώσει στον τόπο σας ένας δρόμος.

Αλλά θέλω να τονίσω επίσης την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι και στον παλιό δρόμο οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν έδωσαν τουλάχιστον μια απάντηση στα θέματα οδικής ασφάλειας.

Και ξέρω, το κουβεντιάζαμε και με πολύ ειλικρίνεια και με τον Δήμαρχο, ότι υπήρχαν αντιδράσεις όταν έγιναν τα έργα αυτά. Όμως δικαιωθήκαμε, διότι τα τροχαία ατυχήματα, τα θανατηφόρα, έχουν πρακτικά μηδενιστεί.

Άρα, θα έχετε και έναν ασφαλή παλιό δρόμο και έναν υπερσύγχρονο καινούργιο δρόμο. Αυτή είναι η μεγάλη μας παρακαταθήκη για τον Πύργο, για την Ολυμπία, συνολικά για την Ηλεία.

Και βέβαια, δεν σταματάμε εκεί. Διότι τα τελευταία χρόνια, με ευρωπαϊκούς πόρους, έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στον πολιτισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, μιας και βρίσκομαι εδώ, στην κοιτίδα του πολιτισμού, στην Ολυμπία, ότι η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο ξεπερνάει το 1 δισ. ευρώ, για την ανάδειξη 800 τόπων πολιτιστικής σημασίας.

Ο πολιτισμός μας δεν είναι μόνο η ιστορία μας, δεν είναι μόνο η ταυτότητα μας, είναι και πλούτος. Και εσείς το ξέρετε καλά πόσα περισσότερα κρουαζιερόπλοια έρχονται στο Κατάκολο, πόσο μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μπορεί να έχει η Ολυμπία στην ευρύτερη περιοχή, πόσο ωφελημένοι, τελικά, είστε όλοι στην Ηλεία από αυτή τη δραστηριότητα.

Η Ευρώπη έχει επίσης αποτύπωμα στον πρωτογενή τομέα. Και το λέω αυτό διότι είμαι σε μια περιοχή η οποία είναι «ναυαρχίδα» ποιοτικών εξαγωγικών προϊόντων: λάδι, φράουλα, ντομάτα. Πάρα πολλά. Είστε ένας ευλογημένος τόπος. Η σταφίδα θα πάει καλύτερα φέτος.

Αλλά για σκεφτείτε και το αποτύπωμα της Ευρώπης στον πρωτογενή τομέα και τους αγώνες που δώσαμε εμείς, αφενός για να διαφυλάξουμε τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αφετέρου να κάνουμε εκείνες τις αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, ώστε να μην προσθέτουμε πρόσθετες επιβαρύνσεις στους αγρότες μας και στους κτηνοτρόφους μας.

Σκεφτείτε, επίσης, πόσο σημαντικές ήταν οι διαπραγματεύσεις τις οποίες κάναμε στην Ευρώπη για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι 36 δισ. ευρώ τα οποία προσωπικά έφερα στην χώρα και διαπραγματεύτηκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με επενδύσεις που γίνονται σε υποδομές, σε ψηφιακά έργα, στην υγεία.

Χαίρομαι γιατί η κατάσταση εδώ, στις υποδομές υγείας της Ηλείας έχει βελτιωθεί. Έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε. Όμως η υγεία, προσέξτε, δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία μας, οι γιατροί μας, οι υποδομές μας, τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υγεία είναι και η δημόσια υγεία, είναι και οι προληπτικές εξετάσεις, είναι οι μαστογραφίες οι οποίες έχουν σώσει την ζωή σε 20.000 γυναίκες και ακολουθούν και άλλα προγράμματα προληπτικής ιατρικής.

Το λέω σε όλες και σε όλους, όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους άντρες: αν πάρετε ένα μήνυμα, ας πούμε, για μια προληπτική εξέταση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, μην το αγνοήσετε. Γιατί οι προληπτικές εξετάσεις σώζουν ζωές.

Δεν είναι μόνο τι θα κάνουμε όταν πάμε στο νοσοκομείο. Είναι και τι θα κάνουμε πριν για να μην φτάσουμε ποτέ στο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει ολιστική προσέγγιση στην υγεία. Και όλες αυτές οι δράσεις χρηματοδοτούνται, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αν, λοιπόν, αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια πετύχαμε όλα αυτά, σκεφτείτε πόσα περισσότερα μπορούμε να πετύχουμε την επόμενη πενταετία. Γι’ αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιους θα στείλουμε στην Ευρώπη και στην Ευρωβουλή και πόσο ισχυρή θα είναι η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της 9ης Ιουνίου.

Είμαι υπερήφανος γιατί είμαι ο Πρόεδρος του μεγαλύτερου κεντροδεξιού κόμματος της Ευρώπης και η φωνή μας εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μετράει. Και αυτό το κύρος και αυτή τη δύναμη, την οποία εσείς μας δίνετε, εμείς την εξαργυρώνουμε προς όφελος των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και θα έχουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις να πάρουμε την επόμενη τετραετία στην Ευρώπη.

Εμείς ήμασταν αυτοί, φίλες και φίλοι, που καταφέραμε και ασφαλίσαμε τα σύνορα της πατρίδος, ακολουθώντας μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Το 2019 πηγαίνατε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βλέπατε τραγικές καταστάσεις. Σήμερα έχουμε την ανάποδη εικόνα: έχουμε περιορίσει τις εισροές στο ελάχιστο, έχουμε ένα καθεστώς βίζας με την Τουρκία που μας επιτρέπει να έχουμε επισκέπτες.

Και πού στρέφουμε την προσοχή μας τώρα; Στη νόμιμη μετανάστευση. Και το λέω αυτό διότι πριν από πέντε χρόνια έρχονταν συμπολίτες μας και μας ζητούσαν δουλειά και τώρα το μόνιμο παράπονο το οποίο ακούω είναι από εργοδότες που δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί μειώθηκε η ανεργία από το 17% στο 10%, γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί.

Να ξέρετε ότι το ζήτημα αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Θα επιταχύνουμε και άλλο τη διαδικασία των μετακλήσεων. Όπου δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες από την Ελλάδα, θα φροντίζουμε να φέρνουμε, με γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες, εργάτες από το εξωτερικό. Διότι θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με παραγωγή η οποία πηγαίνει χαμένη, πολύ απλά επειδή δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.

Αλλά και για όλα αυτά θα χρειαστούμε τη βοήθεια της Ευρώπης την επόμενη μέρα. Για τα αμυντικά μας, για τη θωράκιση της χώρας. Σε μία εβδομάδα από σήμερα ακριβώς, λίγες μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, θα βρεθώ στη Νορμανδία, προσκεκλημένος του Προέδρου Macron, για τα 80 χρόνια από την απόβαση της Νορμανδίας. Και λίγο πριν θα επισκεφθώ το ναυπηγείο στην πόλη του Λοριάν όπου κατασκευάζονται οι τρεις ελληνικές υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra, τα πιο σύγχρονα πλοία που θα πλέουν στη Μεσόγειο. Αυτά κατασκευάζονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις στην εθνική μας κυριαρχία.

Όμως, εμείς θέλουμε τη βοήθεια της Ευρώπης και στις αμυντικές μας δαπάνες. Και η πρόταση την οποία κατέθεσα μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, είναι ακριβώς η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου που θα μπορεί να χρηματοδοτεί δράσεις όπως, παραδείγματος χάρη, επενδύσεις στην αεράμυνά μας, προκειμένου να μπορέσουμε να θωρακίσουμε την άμυνα της Ευρώπης συνολικά, αλλά να απαλλάξουμε και τον Έλληνα φορολογούμενο από δαπάνες τις οποίες θα έπρεπε να κάνουμε ούτως ή αλλιώς, γιατί προφανώς χρειάζεται να εκσυγχρονίσουμε την αεράμυνά μας.

Και μιας και μιλάμε για άμυνα, φεύγοντας από εδώ θα επισκεφθώ τη βάση της Ανδραβίδας, η οποία και θα φιλοξενήσει τα υπερσύγχρονα F-35, τα οποία θα έχουμε παραλάβει πριν το τέλος του 2029. Εκεί θα γίνουν πολύ σημαντικές επενδύσεις, όπως έχουν ήδη γίνει επενδύσεις υποδομής, έτσι ώστε να μετατρέψουμε την Ανδραβίδα πραγματικά σε ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, καλύπτοντας και ανάγκες που έχουν να κάνουν με το ραντάρ της, ώστε να μπορούμε να έχουμε και περισσότερες πτήσεις τσάρτερ, όχι μόνο στην περιοχή εδώ.

Να ενισχύσουμε τον Άραξο, να μπορέσουμε να έχουμε πτήσεις τσάρτερ και στον Άραξο, να διευκολύνουμε το αεροδρόμιο της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Όλες αυτές, λοιπόν, είναι επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, σχετίζονται με την άμυνα, αλλά έχουν και ένα ευρύτερο αποτύπωμα.

Και θα μπορούσα να σας μιλάω πολλή ώρα για τη σημασία της Ευρώπης στη ζωή μας και γιατί την επόμενη μέρα πρέπει η φωνή μας να ακούγεται δυνατή. Το κάνω συνειδητά και αναγνωρίζοντας ότι είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος μιλάει σήμερα για την Ευρώπη.

Είναι λίγο παράξενο, σκεφτείτε το, ότι έχουμε ευρωεκλογές και οι μόνοι που μιλάμε για την Ευρώπη είμαστε εμείς. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατεβαίνουν με ατζέντα εθνικών εκλογών. Μόνο που οι εθνικές εκλογές έγιναν και το αποτέλεσμα κρίθηκε. Εσείς, οι πολίτες αυτής της χώρας μάς έδωσαν τη δύναμη να κυβερνήσουμε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Κι επειδή έχω κουραστεί να ακούω από κάποιους, οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί ούτε διαχειριστές στην πολυκατοικία τους, να κατηγορούν εμάς για το 41%, τους απαντάω ότι το 41% είστε εσείς, όλοι εσείς, δεν είμαι εγώ. Εσείς μας δώσατε αυτό το ποσοστό, μέσα από ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες. Λίγο σεβασμός, λοιπόν, στην ετυμηγορία του ελληνικού λαού δεν βλάπτει.

Θα πω μία κουβέντα μόνο για τον πολιτικό λόγο της αντιπολίτευσης. Το 2015 η χώρα παραλίγο να χρεοκοπήσει, θυμάστε τον πόνο αυτής της υπερδεκαετούς κρίσης. Ένας από τους λόγους που η κρίση παρατάθηκε τόσο αχρείαστα ήταν διότι κάποια στιγμή στη χώρα κυριάρχησε η άποψη ότι φυτρώνουν «λεφτόδεντρα» παντού και ότι μπορούμε να τάζουμε τα πάντα στους πάντες, χωρίς καμία κοστολόγηση. Και οι πολίτες τα πίστεψαν αυτά.

Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ, μα ποτέ, πίσω σε αυτές τις εποχές. Και το μήνυμα που θέλω να στείλετε, οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να σκέφτεστε ενδεχομένως ότι οι εκλογές αυτές δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία αφού τα της κυβέρνησης έχουν κριθεί, είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε σε αυτούς -οι οποίοι δεν άλλαξαν καθόλου, υιοθετούν την ίδια τοξικότητα, τον ίδιο λαϊκισμό, την ίδια προκλητικότητα ως προς αυτά τα οποία σας τάζουν- να ξαναπάρουν οποιαδήποτε δυναμική σε αυτές τις εκλογές. Διότι δεν πρέπει ποτέ να κυλήσουμε πίσω, να δώσουμε την εντύπωση ότι υπάρχει έστω και η παραμικρή περίπτωση να γυρίσουμε σε αυτά τα οποία αφήσαμε πίσω μας οριστικά.

Εγώ θέλω το βράδυ της 9ης Ιουνίου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στον τόπο, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε με σεμνότητα, αναγνωρίζοντας τα λάθη μας, με σκληρή δουλειά, όπως το κάναμε πάντα μέχρι σήμερα, να αγωνιζόμαστε να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες. Να φέρουμε το βιοτικό επίπεδο της χώρας πιο κοντά στην Ευρώπη. Να συνεχίσουμε αυτή την πορεία την οποία έχουμε χαράξει.

Κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχουν δυσκολίες. Η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν το έκρυψα ποτέ. Κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε για να την αντιμετωπίσουμε. Και ήδη έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν κάπως καλύτερα.

Και εκεί ζητάμε, όμως, τη βοήθεια της Ευρώπης. Εγώ ήμουν αυτός που έστειλα μία επιστολή στην Πρόεδρο της Επιτροπής και της είπα: σε παρακαλώ, πρέπει να βάλεις πλάτη, διότι δεν γίνεται οι πολυεθνικές εταιρείες να τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι ελληνικό πρόβλημα.

Εμείς τα βάλαμε με τις πολυεθνικές και κάποιοι οι οποίοι υποτίθεται της Αριστεράς, που ήταν πάντα κατά των ολιγοπωλίων και των μονοπωλίων, δεν είπαν κουβέντα σε αυτό μόνο και μόνο επειδή ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία.

Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, αυτή τη σκληρή δουλειά να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων. Καλύτερη υγεία, περισσότερη ασφάλεια, ποιοτικότερη παιδεία.

Καλή επιτυχία στα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις, στα Γενικά Λύκεια θα ξεκινήσουν αύριο. Ξέρω πόσο μεγάλη πίεση είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ξέρω πόσο πολύ έχουν δουλέψει αυτοί, οι οικογένειές τους.

Όμως, για δείτε μια ακόμα πρωτοβουλία, για την οποία δεν έχουμε μιλήσει πολύ, που αφορά την παιδεία και κυρίως τα νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν μεγάλες εισοδηματικές δυνατότητες. Από το Σεπτέμβριο του 2024 θα προσφέρεται, για πρώτη φορά στη χώρα, δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο για όλα τα παιδιά της Γ΄ Λυκείου σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Για τα παιδιά των απομονωμένων περιοχών που μπορεί να μην μπορούν να έρθουν μέχρι ένα μεγάλο αστικό κέντρο να κάνουν φροντιστήρια. Γι’ αυτούς οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα σήμερα να καταφύγουν σε ένα φροντιστήριο.

Και βέβαια, 36.000 διαδραστικοί πίνακες σε όλα τα σχολεία μας μέχρι το τέλος του χρόνου, και αυτό χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι αλλάζει η εκπαίδευση.

Και ναι, σχεδόν 30.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών μας στα σχολεία, για να σταματήσει και αυτή η αβεβαιότητα με τους αναπληρωτές. Εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αντιμετωπίσαμε ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος.

Και ναι, εμείς είμαστε, βέβαια, και η κυβέρνηση που δώσαμε για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους και αυξήσεις στην συντάξεις. Γιατί έτσι τελικά βελτιώνεται το διαθέσιμο εισόδημα και έτσι αντιμετωπίζεται η ακρίβεια.

Για να τελειώσω, λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφού σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, να ζητήσω να πολεμήσουμε αυτή την αποχή και την αδιαφορία, η οποία μπορεί να υπάρχει πάντα σε μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Να ζητήσω σε όσους επέλεξαν να ψηφίσουν επιστολικά, να μην ξεχάσετε, μέχρι τις 3 Ιουνίου πρέπει να επιστρέψετε τους φακέλους σας.

Και προσέξτε, λέμε, «να γίνουμε Ευρώπη». Και διαπιστώστε σε πόσα διαφορετικά επίπεδα γινόμαστε Ευρώπη. Μικρές-μικρές παρεμβάσεις που όλες μαζί κάνουν όμως μια διαφορά.

Για μένα είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση όταν συμπολίτες μας, και εντός Ελλάδος αλλά κυρίως από το εξωτερικό, μου λένε: «δεν πιστεύαμε ότι μπορείτε να οργανώσετε αυτή την επιστολική ψήφο άρτια. Πήρα τον φάκελο μου, πήρα την ειδοποίηση, τον έστειλα πίσω και ναι, αισθάνομαι Ευρωπαίος πολίτης. Επιτέλους και στην Ελλάδα γίνονται αυτά που γίνονται και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Αυτόν τον δρόμο, λοιπόν, θέλουμε να βαδίζουμε. Ένα πράγμα ζητώ: συσπείρωση και κινητοποίηση των φίλων οι οποίοι μας στήριξαν στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Να ξανάρθουν, να μας ψηφίσουν, να μας δώσουν τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα να φέρνουμε την Ελλάδα σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη.

Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και με το καλό θα ξαναείμαι εδώ στα εγκαίνια του δρόμου.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο Πύργου όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Στάθη Καννή και συζήτησαν για τις αναπτυξιακές προοπτικές και τα έργα υποδομής της περιοχής.

«Γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή, η Δυτική Ελλάδα αναπτύσσει δυναμική η οποία της επιτρέπει να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση, ενώ ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στον υπό κατασκευή οδικό άξονα Πατρών-Πύργου για την ευρύτερη περιοχή και ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συμβολή του στο έργο.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την 117 Πτέρυγα Μάχης, στην οποία υπάγεται η 338 Μοίρα Δίωξης Βομβαρδισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων και ενημερώθηκε για την αποστολή της Μοίρας από τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη και τον Διοικητή της 117 ΠΜ Σμήναρχο Χρήστο Σπυρόπουλο, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους κυβερνήτες των μαχητικών αεροσκαφών και τους μηχανικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, ανάμεσα τους και δύο γυναίκες, μία κυβερνήτη και μία μηχανικό που υπηρετούν στην Πτέρυγα Μάχης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.