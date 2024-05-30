Μεταβολή του εκλογικού σκηνικού αποτυπώνει δημοσκόπηση της Prorata με τη ΝΔ να παραμένει στην πρώτη θέση με διαφορά 18 μονάδων και το ΠΑΣΟΚ να περνάει στη δεύτερη θέση με ποσοστό 11,5% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στην τρίτη θέση με ποσοστό 10,5%.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη δεύτερη με 11,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ στην τρίτη με 10,5%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 10%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, η Νίκη και η Νέα Αριστερά με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, ο Κόσμος και η Φωνή Λογικής με 2%.

Σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 33,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 12%, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 13%, το ΚΚΕ 11,2%, η Ελληνική Λύση 8.5%, η Νίκη και η Νέα Αριστερά, αντίστοιχα, 4,5%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας 3,9%. Ακολουθεί ο Κόσμος και η Φωνή Λογικής με 2,3%, ενώ το άθροισμα των υπολοίπων κομμάτων καταγράφεται στο 4,5%.

Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται οι πολίτες για πρωθυπουργό, την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που συγκεντρώνει το 34%, ο Νίκος Ανδρουλάκης το 5,5%, ο Στέφανος Κασσελάκης μαζί με τον Δημήτρη Κουτσούμπα συγκεντρώνουν το 5%.

Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 3%, ο Δημήτρης Νατσιός με 2,5% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 2%.

Στην ερώτηση για το αν θα συμμετάσχουν στις επικείμενες ευρωεκλογές, το 66% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό».

Πηγή: skai.gr

