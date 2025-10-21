Την ανάγκη «πραγματικής ενίσχυσης της ελληνικής μεταποίησης» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψη του στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής.

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας είναι το πολύ χαμηλό εισόδημα και η μεγάλη δημογραφική κρίση, η οποία υπάρχει στην περιφέρεια. Δυστυχώς η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη είναι από τις περιφέρειες, οι οποίες είναι στην τελευταία θέση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης της Ευρώπης. Η πολιτική μας πρόταση είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη», δήλωσε. «Χρειαζόμαστε πραγματική ενίσχυση στην ελληνική μεταποίηση, βρήκαμε πολύ καινοτόμες επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή, που μπορούν να δώσουν και εισόδημα αλλά και εθνικό προϊόν», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «οι επιχειρήσεις αυτές δυστυχώς πιέζονται από το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας που "γονατίζει" όλη την Ελλάδα, από ένα ελλιπέστατο θεσμικό πλαίσιο στις βιομηχανικές ζώνες, που δεν τους δίνει το δικαίωμα να αναπτυχθούν με βάση τις δικές τους δυνάμεις».

«Τελικά όλες οι επιχειρήσεις "υποκλίνονται" στις πιέσεις από τα funds, τις τράπεζες και τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας. Χρειάζεται να υπάρχει αλλαγή στο σύστημα χρηματοδότησης, να χρηματοδοτείται η πραγματική απασχόληση, οι καθαροί μισθοί, οι καλοί μισθοί, αλλά και το υψηλό εθνικό προϊόν. Χρειάζεται ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο να δίνει σημασία και προτεραιότητα στους πόρους της χώρας μας και στις φοβερές δυνατότητες που έχει η ελληνική περιφέρεια. Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS, από τον πρωτογενή τομέα με τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε, με τις "δέκα πληγές του Φαραώ" που κυριολεκτικά πλήττουν τους Έλληνες αγρότες, μέχρι τη μεταποίηση που δεν έχει ένα καθαρό σύστημα χρηματοδοτήσεων και ελέγχων. Δυστυχώς, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον ανταγωνισμό στη χώρα μας. Δεν είναι καθαροί οι κανόνες του ανταγωνισμού και αυτό πλήττει την ελληνική επιχειρηματικότητα», συνέχισε ο Σ. Φάμελλος και κατέληξε:

«Χρειάζεται αλλαγή πορείας, η Προοδευτική Ελλάδα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μπορεί να δώσει μέλλον και σε καλές αμοιβές εργασίας, αλλά και σε μια υγιή επιχειρηματικότητα που φέρνει καινοτομία στη χώρα μας και δημιουργεί εισόδημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

