Εφ' όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση για τις υποθέσεις διαφθοράς και την υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είστε κυβέρνηση της διαφθοράς, ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και καταλόγισε: «Συστηματική λεηλασία του κράτους. Παραβίαση των νόμων και του Συντάγματος. Υποκλοπές, κλοπή προσωπικών δεδομένων, υποβάθμιση Ανεξάρτητων Αρχών, χειραγώγηση δικαιοσύνης, μπάζωμα στο έγκλημα των Τεμπών. Με ρεκόρ απευθείας αναθέσεων, μετακλητών, σκανδάλων ακόμα και κεντρικών στελεχών, όπως η κ. Στρατινάκη, ή και ο βουλευτής σας ο κ. Πάτσης. Όλες οι κινήσεις σας βασίζονται σε ένα οργανωμένο σχέδιο διαφθοράς για να επωφεληθούν οι "φραπέδες" και "χασάπηδες"».

Περνώντας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Συζητάμε ένα τεράστιο γαλάζιο σκάνδαλο διαφθοράς, με υπεξαίρεση χρημάτων της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τίμιων αγροτών και αγροτισσών». Απευθυνόμενος προς την πλειοψηφία την κατηγόρησε ότι απέτρεψε τη διερεύνηση και τη λογοδοσία και πρόσθεσε: «Δεν δεχτήκατε βασικούς μάρτυρες, οι οποίοι αναφέρονται ευθέως στη σχετική δικογραφία Μητσοτάκης, Γεραπετρίτης, Σταμενίτης, Χατζηβασιλείου, Κεφαλογιάννης, Σενετάκης, Κέλλας. Αν τους μετρήσετε με αυτούς που κατέθεσαν, πάνω από 15 υπουργοί σας είναι εμπλεκόμενοι…Αποκλείσατε πρώην υπουργούς, διευθυντές και συνεργάτες τους που πρωταγωνιστούν στις επισυνδέσεις, δίνοντας εντολές για να σταματήσουν έλεγχοι, ακόμα και να πληρωθούν άτομα που δεν το δικαιούνταν. Κάνατε ό,τι μπορούσατε για να καλύψετε τα δικά σας παιδιά. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος "κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοδοτούμε σε κανέναν", αφού έχουμε πλειοψηφία. Καθαρές πρακτικές παρακράτους».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά της ηγεσίας της κυβέρνησης είπε: «Στη δικογραφία το Μαξίμου παίζει επιτελικό ρόλο. Όλα οδηγούν στο Μαξίμου, τηλέφωνα, εντολές. Με απειλές, με εκβιασμούς, μία ομερτά σιωπής και μέσα στην εξεταστική, κανονική μαφία… Τα ίδια που έγιναν και στις υποκλοπές.Και όμως, η εξεταστική επιτροπή, όσο και αν την περιορίσατε, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για ποινικές ευθύνες των Βορίδη, Αυγενάκη. Και επιβεβαιώνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οφείλει να γίνει προκαταρκτική εξέταση. Οφείλει η Βουλή να επιτελέσει το θεσμικό της ρόλο».

Συμπυκνώνοντας είπε: «Όποια πέτρα και αν σηκώσεις ένα σκάνδαλο της ΝΔ θα βρεις από κάτω. Το σκάνδαλο Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή σας. Ξέρουμε ότι θα κάνετε τα πάντα για να αποφύγετε την αλήθεια. Γιατί δεν έχετε ούτε ιερό ούτε όσιο».

Αναφερόμενος στη συνολική αγροτική πολιτική κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει οδηγήσει σε απόγνωση των αγροτικό κόσμο και εξήγησε: «Προσθέστε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κλοπή των επιδοτήσεων:

Το υπέρογκο κόστος παραγωγής

Την έλλειψη εργατικών χεριών

Τα αγροτικά χρέη

Την έλλειψη ρευστότητας

Τις ελλείψεις σε εγγειοβελτιωτικά έργα και αρδευτικά δίκτυα

Τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ

Την ακύρωση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας,

και το τεράστιο πλήγμα των ζωονόσων, κυρίως της ευλογιάς, που απειλεί το μέλλον της κτηνοτροφίας με απώλεια άνω των 550.000 ζώων. Αυτό είναι το έργο Μητσοτάκη στην πρωτογενή τομέα. Οι 10 πληγές του Φαραώ.

Τα ίδια κάνατε και με την Mercosur, βάζοντας μπροστά τα συμφέροντα των πολυεθνικών και όχι των αγροτών».

Επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ:

τη μείωση του κόστους παραγωγής,

τη ρύθμιση των αγροτικών χρεών και την εξασφάλιση ρευστότητας,

τη διαθεσιμότητα εργατών γης,

την ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση και ασφάλιση της παραγωγής με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και αναμόρφωση του κανονισμού ΕΛΓΑ,

ένα νέο Παραγωγικό Μοντέλο στην ελληνική ύπαιθρο

Επανερχόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Eμείς επιμένουμε στην πλήρη διερεύνηση και στην απόδοση ευθυνών. Όσο επιμένετε στο κουκούλωμα είστε όλοι και όλες συνένοχοι στο σκάνδαλο».

«Πρέπει να φύγετε γρήγορα παίρνοντας μαζί το παρακράτος σας. Αυτό το πελατειακό κράτος δεν διορθώνεται. Ξηλώνεται. Για να δικαιωθούν οι αγώνες των Ελληνίδων και Ελλήνων παραγωγών. Για να ζωντανέψει η ελληνική ύπαιθρος. Για να ανασάνει η κοινωνία. Για να υπάρξει ελπίδα και προοπτική στη χώρα», ανέφερε κλείνοντας ο κ. Φάμελλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.