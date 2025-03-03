Ευρώπη: Καλοπιάνοντας τον Τραμπ

Κάποιοι βιάστηκαν να μιλήσουν ακόμα και για μια «μίνι ανταρσία», προφητεύοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα δείξουν στον Τραμπ ότι είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν την Ουκρανία ανεξαρτήτως των προθέσεων του Αμερικανού προέδρου.

Το μήνυμα που έστειλαν πάντως από το Λονδίνο δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Χωρίς τη συνδρομή των ΗΠΑ αισθάνονται μάλλον χαμένοι.



Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ μπορεί να δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ηγηθεί των προσπαθειών για την ειρήνη, αλλά βιάστηκε να στείλει και ένα μήνυμα πίστης και ατλαντικής νομιμοφροσύνης προς την απέναντι όχθη: «Κανείς δεν ήθελε να δει αυτό που συνέβη την περασμένη Παρασκευή. Αλλά δεν δέχομαι ότι οι ΗΠΑ είναι αναξιόπιστος σύμμαχος. Οι ΗΠΑ υπήρξαν αξιόπιστος σύμμαχος του Ηνωμένου Βασιλείου για πολλές, πολλές δεκαετίες και συνεχίζουν να είναι. Δεν υπάρχουν δύο χώρες τόσο στενά συνδεδεμένες, όσο οι δύο χώρες μας, αφού η άμυνα, η ασφάλεια και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας είναι αλληλένδετες με έναν μοναδικό τρόπο. Οι συζητήσεις που είχαμε σήμερα για τον συνασπισμό των προθύμων γίνονται στη βάση ότι πρόκειται για ένα σχέδιο, στο οποίο θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, και ότι θα έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ. Αυτός είναι λοιπόν ο σκοπός του σχεδίου και γι' αυτό μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ χθες το βράδυ, πριν αναπτύξουμε τις συζητήσεις για το σχέδιο αυτό».

Έτοιμοι να ξοδέψουν περισσότερα

Οι δηλώσεις των περισσότερων Ευρωπαίων έμοιαζαν με μια προσπάθεια να καλοπιάσουν τον Τραμπ, να τον κάνουν να μαλακώσει τη σκληρή στάση που έδειξε να υιοθετεί απέναντι στον Ζελένσκι. Ο απερχόμενος καγκελάριος Όλαφ Σολτς έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Γερμανία θα βρει τρόπο να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες, όπως ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος, προκειμένου να μην πληγεί η διατλαντική συνεργασία.



«Όλοι γνωρίζουν ότι οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Ουκρανίας σήμερα είναι οι ΗΠΑ και η Γερμανία. Μόνο η Γερμανία έχει παράσχει συνολικά 44 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξή της. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διεθνής και διατλαντική υποστήριξη προς την Ουκρανία παραμένει σημαντική για την ασφάλεια της χώρας και της Ευρώπης» τόνισε ο Σολτς.

Χαμένοι χωρίς τις ΗΠΑ

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, που έτσι και αλλιώς διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με τον σημερινό ένοικο του Λευκού Οίκου, υπερθεμάτισε επίσης της ανάγκης να παραμείνει η Δύση ενωμένη: «Και αυτό που μοιραστήκαμε επίσης σήμερα είναι ότι τελικά όλοι μας έχουμε τον ίδιο στόχο. Η Ιταλία, η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτός ο στόχος είναι η επίτευξη μιας διαρκούς και δίκαιης ειρήνης στην Ουκρανία. Στη συνέχεια, υπάρχει μια συζήτηση για το πώς θα γίνει αυτό, και εδώ το ζήτημα γίνεται σαφώς πιο περίπλοκο, αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να φανούμε ικανοί σε αυτό το στάδιο να μην κάνουμε το λάθος να διχάσουμε ή να ευνοήσουμε μια διαίρεση της Δύσης, η οποία θα ήταν καταστροφική για όλους».



Το σάστισμα, οι προσεκτικές έστω επικρίσεις για το «άδειασμα» του Ζελένσκι από τον Τραμπ δίνουν λοιπόν σταδιακά τη θέση τους σε μια προσέγγιση που στοχεύει να καλοπιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τον ρόλο των ΗΠΑ και υποσχέσεις για μεγαλύτερη συμβολή των Ευρωπαίων στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι εμμέσως ομολογούν ότι «δεν μπορούν μόνοι τους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.